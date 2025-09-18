Gigi Becali a împărțit  sute de lei unor elevi în curtea unui liceu din București. Cum a fost filmat patronul FCSB

Gigi Becali a fost filmat în timp ce împărțea sute de lei unor elevi de la un liceu din București. Iată cum a apărut patronul FCSB pe internet.

Gigi Becali, filmat în timp ce dădea bani unor adolescenți

Gigi Becali a fost filmat și pus pe TikTok în timp ce scoate un teanc de bani din buzunar și începe să împartă bancnote de câte o sută de lei elevilor de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Capitală. Totul s-a întâmplat în a doua săptămână de școală, chiar și în curtea liceului.

Îmbrăcat în negru din cap până în picioare, cu hanoracul și căciula cu o cruce roșie brodată, Gigi Becali a scos banii din buzunar a început să numere și să îi împartă unor adolescenți. Patronul FCSB le-a dat adolescenților bancnote de 100 și 200 de lei.

Clipul de pe TikTok a devenit rapid viral, adunând peste 140.000 de aprecieri în mai puțin de 24 de ore.

Nici comentariile nu au întârziat să apară. Mai mulți adolescenți și tineri au început să facă glume la adresa videoclipului.

„Profa: de ce ați chiulit? / Tot noi: A avut Gigi Becali să ne dea niște bani”, „V-a decontat meciul de duminică seara”, „Ce face Becali cu banii când noi avem nevoie de un fundaș”, sunt doar câteva dintre comentariile de la clipul de pe TikTok.

Gigi Becali s-a ales cu plângere penală

Latifundiarul a decis să construiască ilegal o biserică într-o zonă protejată din Techirghiol, motiv pentru care s-a ales cu o plângere penală.

În ciuda amenzilor și a plângerii penale depuse la Parchetul Mangalia, Gigi Becali nu a oprit construcția lăcașului de cult.

Biserica este ridicată pe un teren de aproximativ 7.000 metri pătrați, aflați în proprietatea Teodorei Mincu-Becali, fiica cea mare a lui Gigi Becali. Lucrările au început în luna mai, însă zona face parte din situl Natura 2000 și este protejată și la nivel internațional.

„Pe terenul meu, fac ce vreau. Dacă nu am luat autorizație, să fiu amendat. Dacă este sesizare penală, aia e. Biserica se află la 200 de metri distanță față de Lacul Techirghiol”, a declarat Becali pentru Ziua de Constanța.

El a spus că lăcașul este o construcție de lemn și nu vrea să renunțe la planul lui.

„A venit un bulgar de la o asociație internațională de mediu care mi-a zis că pun în pericol nu știu ce fluturi. Când am auzit, l-am luat de mâneca și i-am zis să se ducă în țara lui și să mă lase pe mine să fac ce vreau în țara mea”, a mai spus Becali.

