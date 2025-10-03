Nicușor Dan a luat o decizie fără precedent în ceea ce privește bugetul Administrației Prezidențiale. Președintele a hotărât să returneze 17,5 milioane lei din bugetul alocat pentru anul 2025.

Nicușor Dan returnează 17,5 milioane lei la bugetul de stat

Președintele Nicușor Dan a transmis Guvernului lui Ilie Bolojan că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane lei din bugetul alocat pentru 2025, în contextul rectificării bugetare.

„În luna iulie am spus că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administrația Prezidențială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției”, a anunțat șeful statului pe Facebook.

Potrivit președintelui Dan este normal ca Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv, în contextul restrângerilor bugetare.

„Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient și mai aproape de oameni”, a mai spus Nicușor Dan.

Anunțul Administrației Prezidențiale

După anunțul făcut de președintele Nicușor Dan, Administrația Prezidențială a transmis într-un comunicat remis Agerpres, că își va onora angajamentul luat în luna iulie de șeful statului.

„Cu ocazia rectificării bugetare, Administrația Prezidențială a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025. Această reducere semnificativă reflectă angajamentul președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii”, se arată în comunicat.

Potrivit Administrației Prezidențiale, obiectivul inițial era de 20 milioane lei.

„Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției. Administrația Prezidențială își va continua evaluarea internă a costurilor, în vederea menținerii unui standard înalt de eficiență administrativă, fără a afecta funcționarea instituției sau angajamentele internaționale ale României”, a precizat Administrația condusă de Nicușor Dan.

