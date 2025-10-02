Ce este spoofing, ultima escrocherie prin care mii de români au rămas fără bani în conturi. Actorul Radu Bucălae, la un pas să fie victimă

Mii de români s-au trezit fără bani în conturi din cauza celei mai noi escrocherii. Cei care se ocupă de astfel de înșelătorii se prezintă adesea drept bancheri, polițiști sau angajați la bancă. Iată la ce să fii atent când primești un astfel de telefon.

Ultima escrocherie – ce înseamnă spoofing

Mii de români au rămas fără bani în conturi într-o clipă. Escrocii se prezintă la telefon drept bancheri, polițiști sau angajați ai BNR care sunt nevoiți să blocheze un credit făcut de hackeri pe numele victimei. În acest fel, ei obțin datele bancare secrete și au acces la toate conturile oamenilor.

Comediantul Radu Bucălae a fost sunat de un astfel de escroc și l-a luat la rost.

Escroc: Voi nu vă gândiţi că vă dispar banii din cont?

Radu Bucălae: În România sunt foarte mulţi care fură statul.

Escroc: Noi nu fraudăm persoanele care au dizabilităţi, au probleme în familie.

Radu Bucălae și-a dat seama imediat că este vorba despre o escrocherie. Cu toate acestea, escrocul a continuat să îl convingă pe acesta că s-a făcut un credit pe numele lui și trebuie să îi dea datele personale ca să blocheze împrumutul.

„Vom completa un dosar pe care îl vom trimite de urgenţă către poliţia criminală, către DIICOT, ca dumnealor să ia legătura cu dumneavoastră să suspendeze contul şi cererea de creditare”, spunea persoana de la capătul firului.

Radu Bucălae a înregistrat discuția și a pus-o pe internet, avertizând oamenii să se ferească de astfel de înșelătorii.

„Mi-a spus acum, banii ce ţi se fură sunt în drum spre cel care ţi-a furat datele. Da-mi tu mie datele ca eu să pot confirma că ești tu cel adevărat şi să opresc transferul. Şi-a dat seama că îl iau peste picior, moment în care s-a supărat. El şi-a motivat furtul pe care îl face spunând că ei fură doar de la oameni despre care ştiu că au”, a spus comediantul.

În alte cazuri, escrocii se dau polițiști

Alte metode includ ca escrocii să se dea drept polițiști ca să ceară date pentru a anula un presupus credit fals.

Metoda folosită se numește spoofing: escrocii falsifică numărul afișat pe telefon astfel încât să pară că sună banca sau poliția.

„Se utilizează inginerie socială încât să pară că apelul este autentic şi că ştiu câte ceva date despre aceştia. Anchetele în curs sugerează că apelurile vin din afara ţării, inclusiv din Republica Moldova”, a explicat Cezar Bărbuceanu, specialist DNSC, conform observator.

Este bine de știut că poliția nu te va suna în astfel de situații și cu atât mai puțin de pe un număr normal de mobil.

Din luna iulie, operatorii de telefonie blochează automat numerele false de fix provenite din străinătate, raportându-le ca stam.

