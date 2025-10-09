Mirabela Grădinaru, prezentă la deschiderea Romanian Fashion Week. Cât costă ținuta purtată de prima doamnă

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a fost prezentă la deschiderea Romanian Fashion Week, unde a purtat o ținută elegantă, cu care a atras toate privirile. Creația, semnată Irina Schrotter, s-a potrivit perfect cu evenimentul, iar prețul este și el pe măsură.

Mirabela Grădinaru, într-o creație Irina Schrotter la Romanian Fashion Week

Mirabela Grădinaru a fost prezentă, miercuri, 8 octombrie, la deschiderea Romanian Fashion Week Bucharest 2025. Prima doamnă a țării a vrut să cunoască mai bine activitatea tinerilor designeri, provocările pe care aceştia le întâmpină în procesul de dezvoltare profesională şi planurile lor de viitor.

Întâlnirea a avut loc într-un cadru informal şi a fost dedicată dialogului cu creatorii aflaţi la început de carieră.

Partenera președintelui Nicușor Dan a participat la eveniment îmbrăcată într-o pereche de pantaloni negri, eleganți, pe care i-a asortat cu o bluză bej, creată de Irina Schrotter. Bluza din jerse de vâscoză, cu mâneci tip cămașă din poplin de bumbac, are și un preț pe măsură, aceasta găsindu-se pe site-ul casei de modă la prețul de 1.095 lei.

Nu este pentru prima dată când Mirabela Grădinaru apelează la creațiile Irinei Schrotter pentru aparițiile sale publice. În timpul unei vizite oficiale în Austria, partenera președintelui a ales câteva rochii ale designerului român.

Citește și: Ce discuție a avut Andreea Esca cu Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Vedeta Pro Tv credea că are microfonul oprit, dar s-a auzit tot

Citește și: Ce spune Nicușor Dan despre nunta cu Mirabela Grădinaru. Președintele va păstra secretă data evenimentului: „Este o chestiune personală. Va fi…”

Prima doamnă s-a întâlnit cu tinerii designeri

Potrivit unui comunicat al Romanian Creative Week, Mirabela Grădinaru s-a întâlnit, miercuri, cu tinerii designeri care își vor prezenta colecțiile în deschiderea Romanian Fashion Week Bucharest 2025, din seara de 8 octombrie.

În cadrul discuției, prima doamnă i-a felicitat pe tinerii creatori pentru munca, pasiunea și perseverența lor, subliniind importanța sprijinirii noilor generații în țară, prin acces la educație, mentorat și oportunități reale de afirmare.

Citește și: TJ Miles și Francisca s-au căsătorit în secret: „De acum încolo noi suntem domnul și doamna Iordache”

Citește și: Irina Columbeanu, detalii despre căsnicia mamei sale, Monica Gabor cu Mr. Pink: „El este budist. Au schimbat ceva la cununie” / EXCLUSIV

Vizita de astăzi vine la doar câteva zile după deschiderea oficială a Romanian Creative Week X Bucharest 2025, care a avut loc pe 3 octombrie, în prezența președintelui României, domnul Nicușor Dan, și a Mirabelei Grădinaru, la Muzeul Național de Artă al României.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mirabela Grădinaru la Romanian Fashion Week Bucharest 2025

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News