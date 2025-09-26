Ce spune Nicușor Dan despre nunta cu Mirabela Grădinaru. Președintele va păstra secretă data evenimentului: „Este o chestiune personală. Va fi…”

Nicușor Dan a vorbit recent despre nunta cu Mirabela Grădinaru, partenera lui de viață. Președintele României a precizat că evenimentul va avea loc într-un cadru intim, iar data va rămâne un detaliu ascuns de atenția publică. Iată ce mărturisiri a făcut șeful statului cu privire la acest aspect important din viața lui!

Nicușor Dan a spus că nunta cu Mirabela Grădinaru va rămâne un moment personal, iar data nu va fi făcută publică. Președintele României a explicat că multe dintre deciziile lor de familie le iau fără prea multe discuții, deoarece gândesc la fel.

Ce spune Nicușor Dan despre nunta cu Mirabela Grădinaru

Nicușor Dan a declarat că nunta cu partenera lui de viață, Mirabela Grădinaru, nu va fi făcută publică și că data evenimentului va rămâne un detaliu personal. Președintele României nu și-a dorit să ofere prea multe detalii cu privire la nuntă.

Întrebat despre relația sa cu Mirabela Grădinaru, șeful statului a explicat că multe decizii le iau fără să fie nevoie să discute prea mult, deoarece gândesc la fel și se completează perfect.

„Asta (n.r.: nunta) este o chestiune personală. Când se va întâmpla asta, va fi un spațiu de zile care va fi foarte, foarte personal.

Sunt foarte multe decizii pentru care nici nu trebuie să ne consultăm (n.r.: el și Mirabela Grădinaru), pentru că gândim absolut la fel”, a spus șeful statului pentru digi24.ro.

Citește și: Prima zi de școală pentru fiica președintelui. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, surprinși într-un moment emoționant. Imagini virale cu familia prezidențială

Povestea de dragoste dintre cei doi parteneri

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au cunoscut într-un club din Capitală. Când s-au cunoscut, ea avea aproximativ 21 de ani, iar politicianul era mai mare cu 15 ani. După sesiunea de examene, Mirabela Grădinaru a acceptat invitația unei prietene întoarse din Franța și a mers într-un club din București, deși inițial nu voia să iasă. Pe atunci era studentă la Geografie.

În timpul serii, președintele României a chemat-o la dans pe o piesă a formației Phoenix. Ea a spus că nu a fost o dragoste instantanee, dar au simțit imediat o atracție.

La finalul petrecerii, șeful statului i-a cerut numărul de telefon și a invitat-o ulterior la un meci de hochei. De atunci, relația lor a mers mai departe, iar cei doi au rămas împreună, sprijinindu-se întotdeauna unul pe altul.

Citește și: Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, discuție savuroasă înainte ca prezentatorul să plece la filmările Power Couple: „Închide, că ne facem de râs”

Cei doi au parteneri de viață au împreună doi copii cu care se mândresc ori de câte ori au ocazia: o fetiță, Aheea, care s-a născut în anul 2016, și un băiat, Antim, care s-a născut în 2022.. După ce au devenit părinți, în viața lor au apărut mai multe schimbări. Ei au avut mai puțin timp pentru a petrecere împreună, mai multă planificare de organizat, dar și împărțirea sarcinilor.

Citește și: Bursucu’, dezvăluiri din culisele podcastului său. Concluzia după derapajul lui Tzancă Uraganu: „Sunt total împotriva violenţei de orice fel. Nu există pentru mine aşa ceva!” / EXCLUSIV

De ce nu s-au căsătorit până acum

Deși sunt împreună de aproape 20 de ani, Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan nu s-au căsătorit. Ambii consideră că nu au nevoie de acte pentru a-și valida relația și susțin că nu au găsit niciodată momentul potrivit să se ocupe de asta.

În cuplul lor, afecțiunea se arată mai ales prin gesturi și prin modul în care funcționează ca familie, nu prin declarații verbale. După o relație atât de lungă și doi copii împreună, cei doi parteneri de viață se completează perfect și se susțin întotdeauna unul pe celălalt.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News