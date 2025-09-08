Prima zi de școală pentru fiica președintelui. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, surprinși într-un moment emoționant. Imagini virale cu familia prezidențială

Nicușor Dan a început ziua de 8 septembrie într-un mod personal și discret, alegând să-și însoțească fetița la școală, fără a participa la ceremoniile oficiale de deschidere a noului an școlar. Într-un climat marcat de proteste și tensiuni în sistemul educațional, președintele României a preferat să evite orice apariție publică ce ar fi putut fi interpretată ca sfidare.

Decizia sa a fost percepută atât ca un gest de solidaritate față de cadrele didactice aflate în grevă, cât și ca o alegere firească a unui părinte care își însoțește copilul într-un moment important.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru și-au dus fetița la școală

Președintele a fost văzut la Școala 150 din București, alături de fiica sa și de fiul mai mic, însoțit de echipa de protecție SPP. A stat puțin în incinta unității de învățământ și a evitat să participe la festivitățile de deschidere, explicând ulterior motivul acestei decizii. „Este o tensiune în societate și n-am vrut să sfidez”, a declarat Nicușor Dan, referindu-se la protestele anunțate de cadrele didactice.

Într-o scurtă discuție cu jurnaliștii, președintele a precizat că nu a intervenit public în dezbaterile legate de educație, lăsând Guvernului libertatea de a gestiona situația. Totuși, a anunțat că va avea o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor la Palatul Cotroceni, în cursul zilei, pentru a discuta revendicările și posibilele soluții. „Haideți să vedem cum se așază lucrurile acum și dacă sunt lucruri care pot fi remediate, ele vor fi remediate. Dar a fost un efort pe mai multe direcții de a reduce deficitul. Ăsta a fost efortul pe educație și el trebuia început mai devreme”, a spus Nicușor Dan.

Un început de an școlar marcat de proteste

Ziua de 8 septembrie 2025 nu a fost una obișnuită pentru sistemul de învățământ românesc. Trei mari federații sindicale – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater” – au organizat proteste masive în fața Guvernului, urmate de un marș către Palatul Cotroceni. Cadrele didactice au boicotat festivitățile de deschidere, exprimându-și nemulțumirea față de prevederile din Legea nr. 141/2025, care impun măsuri de austeritate în educație.

Profesorii au transmis că nu protestează pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional. Printre problemele semnalate se numără creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ și lipsa consultărilor reale în procesul legislativ. „Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul școlii, noi, profesorii, vom ieși în stradă pentru viitorul educației și pentru viitorul României”, au transmis sindicaliștii.

