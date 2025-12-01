  MENIU  
Home > Vedete > Corina Dănilă s-a căsătorit în secret cu actorul Dorin Enache. „Suntem împreună de 7 ani!”

Corina Dănilă s-a căsătorit în secret cu actorul Dorin Enache. „Suntem împreună de 7 ani!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 01.12.2025, 11:00

Corina Dănilă (53 de ani) a surprins publicul cu mărturisiri recente despre viața sa personală. Actrița a confirmat că este căsătorită de mai bine de cinci ani cu actorul și programatorul Dorin Enache, alături de care formează un cuplu discret de șapte ani. Povestea lor de iubire a fost ținută departe de ochii curioșilor, însă vedeta a ales acum să vorbească deschis despre relația lor.

O iubire discretă, dar solidă

Cei doi s-au cununat civil și religios în urmă cu cinci ani și jumătate, preferând să trăiască în liniște și să nu expună public momentele intime. „Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a spus Corina Dănilă în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Cererile în căsătorie și cel mai sincer „DA”

Actrița a povestit că a fost cerută în căsătorie de trei ori. Prima dată de Valentin Moraru, cu care s-a căsătorit și ulterior a divorțat, a doua oară de Peter Imre, cerere pe care a refuzat-o, iar a treia oară de Dorin Enache, actualul său soț. „De această dată am spus cel mai frumos și sincer ‘DA’ din viața mea”, a mărturisit vedeta.

Corina Dănilă (14)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 18)

Citeşte şi: Cu ce bărbați s-a iubit Corina Dănilă. De ce a divorțat de singurul soț și de ce s-a despărțit de tatăl fiicei sale, Norris Măgeanu: „Nu a fost un capitol ușor”

Ce s-a întâmplat cu bărbatul care i-a strigat „marș la Moscova” lui Călin Georgescu, în mijlocul paradei de 1 Decembrie, de la Alba Iulia
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care i-a strigat „marș la Moscova” lui Călin Georgescu, în mijlocul paradei de 1 Decembrie, de la Alba Iulia
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Cu ce bărbați s-a iubit Corina Dănilă. De ce a divorțat de singurul soț și de ce s-a despărțit de tatăl fiicei sale, Norris Măgeanu: „Nu a fost un capitol ușor”

Citeşte şi: „Are un suflet bun. E isteață!” Ce fată frumoasă are Corina Dănilă! Rianna are 20 ani și este pasionată de fotografie

În mijlocul unei "mări" de paltoane negre, la parada de 1 Decembrie, o doamnă cu capă și pălărie galbenă a atras atenția tuturor. Cine e misterioasa femeie care a stat în "prima linie" și a dat mâna cu Traian Băsescu
În mijlocul unei "mări" de paltoane negre, la parada de 1 Decembrie, o doamnă cu capă și pălărie galbenă a atras atenția tuturor. Cine e misterioasa femeie care a stat în "prima linie" și a dat mâna cu Traian Băsescu
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Corina Dănilă, despre problemele sale de sănătate:”E o afecțiune pe care o duci toată viața!”

Cine este Dorin Enache

Soțul Corinei Dănilă are 41 de ani și este cu 12 ani mai tânăr decât actrița. Este absolvent al UNATC București, unde a studiat Arta Actorului, dar și al Universității Româno-Americane, Facultatea de Informatică Managerială. Dorin Enache îmbină cariera artistică cu cea de programator, fiind descris de Corina ca un om liniștit și atent, care îi este alături zi de zi.

Diferența de vârstă dintre cei doi nu a fost niciodată un impediment. Corina Dănilă subliniază că trăiește o iubire frumoasă și discretă, bazată pe respect și sprijin reciproc. „Soțul meu este un om liniștit și atent, care îmi este alături în fiecare zi”, a spus actrița, confirmând că fericirea lor nu depinde de expunerea publică, ci de armonia pe care au construit-o împreună.

Corina Dănilă a avut doar câteva relații cunoscute publicului de-a lungul timpului. Actrița a fost căsătorită cu prezentatorul TV Valentin Moraru, iar ulterior a avut legături sentimentale cu omul de afaceri Peter Imre și cu pilotul Norris Măgeanu. După despărțirea de Măgeanu, tatăl fiicei sale, vedeta TV a preferat discreția și nu s-a mai afișat oficial alături de niciun alt partener. Totuși, paparazzi au surprins-o de câteva ori în compania unui posibil iubit, alimentând speculațiile despre viața ei personală.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret și a dezvăluit cine este soțul ei. Este mai tânăr cu 12 ani decât actrița
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret și a dezvăluit cine este soțul ei. Este mai tânăr cu 12 ani decât actrița
Fanatik
Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a solicitat ordin de protecție
Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a solicitat ordin de protecție
GSP.ro
Fotbalistul de națională ascunde o relație cu vedeta de la Insula Iubirii: „Ea nu s-a putut abține”
Fotbalistul de națională ascunde o relație cu vedeta de la Insula Iubirii: „Ea nu s-a putut abține”
Click.ro
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
TV Mania
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Redactia.ro
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Citește și...
Ce sfat i-a dat Gigi Becali unui puști pe stradă. Momentul a devenit viral pe internet
Marii absenți de la parada de 1 Decembrie 2025. Cine a lipsit de la Ziua Națională a României
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Sosuri care schimbă total orice carne. Tur prin bucătăria libaneză, chineză sau italiană
Eva Zaharescu, imagini rare, de colecție cu părinții ei. Cum s-a fotografiat cu tatăl ei, Andrei Zaharescu. "Chiar dacă viața a pus oceane între noi..."
Elena Udrea, postare virală de Ziua Națională a României. "Draga noastră țară!" Cum s-a fotografiat împreună cu Eva Maria și Adrian Alexandrov
Cum a apărut Gabriela Cristea pe internet. Fanii i-au atras imediat atenția: „Sunt mâini muncite, nu mi-e rușine”
Vacanță de vis la Viena
Nici nu bănuiţi! Cine e femeia excentrică de la parada militară de la Arcul de Triumf. A stat lângă Nicuşor Dan

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Eva Zaharescu, imagini rare, de colecție cu părinții ei. Cum s-a fotografiat cu tatăl ei, Andrei Zaharescu. "Chiar dacă viața a pus oceane între noi..."
Eva Zaharescu, imagini rare, de colecție cu părinții ei. Cum s-a fotografiat cu tatăl ei, Andrei Zaharescu. "Chiar dacă viața a pus oceane între noi..."
Elena Udrea, postare virală de Ziua Națională a României. "Draga noastră țară!" Cum s-a fotografiat împreună cu Eva Maria și Adrian Alexandrov
Elena Udrea, postare virală de Ziua Națională a României. "Draga noastră țară!" Cum s-a fotografiat împreună cu Eva Maria și Adrian Alexandrov
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Elle
Alessia Năstase și-a făcut prima operație estetică la 22 de ani. Ce a dezvăluit fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase: „Efectiv mi s-a schimbat viața” Video
Alessia Năstase și-a făcut prima operație estetică la 22 de ani. Ce a dezvăluit fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase: „Efectiv mi s-a schimbat viața” Video
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
Ce diferență de vârstă există între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu. Asistenta TV iubește din nou după divorț și nu își ascunde relația
Ce diferență de vârstă există între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu. Asistenta TV iubește din nou după divorț și nu își ascunde relația
DailyBusiness.ro
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
Zeci de mii de locuitori din Prahova, fără apă potabilă de Ziua Națională. Situație critică la Barajul Paltinu
Zeci de mii de locuitori din Prahova, fără apă potabilă de Ziua Națională. Situație critică la Barajul Paltinu
A1.ro
Cine e femeia cu pălărie galbenă care a atras toate privirile la parada de 1 decembrie 2025. Toți ochii au fost îndreptați spre ea
Cine e femeia cu pălărie galbenă care a atras toate privirile la parada de 1 decembrie 2025. Toți ochii au fost îndreptați spre ea
Cum a apărut Gabriela Cristea pe internet. Fanii i-au atras imediat atenția: „Sunt mâini muncite, nu mi-e rușine”
Cum a apărut Gabriela Cristea pe internet. Fanii i-au atras imediat atenția: „Sunt mâini muncite, nu mi-e rușine”
Florin Stamin, probleme grave după Asia Express. Raluca Bădulescu a povestit cu ce probleme de sănătate s-a întors fostul soț: „De aceea nu e prezent”
Florin Stamin, probleme grave după Asia Express. Raluca Bădulescu a povestit cu ce probleme de sănătate s-a întors fostul soț: „De aceea nu e prezent”
Anastasia Lazariuc, apariție superbă la 72 de ani, alături de fiica ei, Ileana Lazariuc. Cum s-au fotografiat cele două
Anastasia Lazariuc, apariție superbă la 72 de ani, alături de fiica ei, Ileana Lazariuc. Cum s-au fotografiat cele două
Cornel Păsat l-a făcut praf pe CRBL. Coregraful a dat tot din casă: „Un caracter infect!”
Cornel Păsat l-a făcut praf pe CRBL. Coregraful a dat tot din casă: „Un caracter infect!”
Observator News
Fasolea cu ciolan, la rație de Ziua Națională. 3.000 de oameni s-au înscris pentru o porție, la Slatina
Fasolea cu ciolan, la rație de Ziua Națională. 3.000 de oameni s-au înscris pentru o porție, la Slatina
Libertatea pentru Femei
S-a aflat! Cine e doamna cu pălăria galbenă pe care a văzut-o toată România, de 1 Decembrie? A apărut în „linia 1” la paradă și a devenit virală. Abia acum s-a aflat ce persoană importantă este
S-a aflat! Cine e doamna cu pălăria galbenă pe care a văzut-o toată România, de 1 Decembrie? A apărut în „linia 1” la paradă și a devenit virală. Abia acum s-a aflat ce persoană importantă este
Ultima oră! Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Cine este soțul ei, mult mai tânăr, și când s-a întâmplat totul. A spus cu nume și prenume
Ultima oră! Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Cine este soțul ei, mult mai tânăr, și când s-a întâmplat totul. A spus cu nume și prenume
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
Bomba momentului în showbiz! Corina Dănilă s-a CĂSĂTORIT în secret. Surpriză URIAȘĂ, cine este, de fapt, SOȚUL ei, cu 12 ani mai tânăr: ”Suntem împreună de...” Mulți au rămas fără cuvinte!
Bomba momentului în showbiz! Corina Dănilă s-a CĂSĂTORIT în secret. Surpriză URIAȘĂ, cine este, de fapt, SOȚUL ei, cu 12 ani mai tânăr: ”Suntem împreună de...” Mulți au rămas fără cuvinte!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 2 decembrie. Energie, bani și oportunități pentru ACESTE zodii
Horoscop 2 decembrie. Energie, bani și oportunități pentru ACESTE zodii
Boala începe în minte. Semnalul de alarmă al Sfântului Porfirie pentru omul modern: „5 minute de furie pot distruge sănătatea”
Boala începe în minte. Semnalul de alarmă al Sfântului Porfirie pentru omul modern: „5 minute de furie pot distruge sănătatea”
Diabet după 40 de ani? 5 paşi simpli pentru a-ți controla glicemia și a trăi sănătos
Diabet după 40 de ani? 5 paşi simpli pentru a-ți controla glicemia și a trăi sănătos
Cum te apără o simplă gumă de mestecat de cariile dentare: 7 sfaturi de la un chirurg NHS
Cum te apără o simplă gumă de mestecat de cariile dentare: 7 sfaturi de la un chirurg NHS
TV Mania
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”! N-o mai recunoști
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”! N-o mai recunoști
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton