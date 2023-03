Ce fată frumoasă are Corina Dănilă! Rianna are 19 ani și este pasionată de fotografie. „Are un suflet bun. E isteață!”

Corina Dănilă (51 de ani) este mama unei fete extrem de frumoase, cu care se mândrește ori de câte ori are ocazia.

Celebra actriță și moderatoare de televiziune are o fiică, Rianna Măgean (Riri, cum o alintă mama ei) în vârstă de 19 ani, din relația cu pilotul de raliuri Norris Măgeanu. Cei doi s-au despărțit în 2009, pe când Riri avea doar cinci ani. Fata Corinei Dănilă s-a născut pe 27 decembrie 2004.

„Eu o încurajez și o susțin necondiționat!”

„E un copil bun, din toate punctele de vedere! Are un suflet bun, este isteață, comunicativă și ne înțelegem foarte bine, suntem pe aceeași lungime de undă. Deocamdată! Să vedem cum va decurge perioada de adolescență. Eu o încurajez și o susțin necondiționat în tot ce-și dorește să facă. Și așa voi face și mai departe” – a declarat Corina Dănilă, acum trei ani, pentru Unica.

A trecut multă vreme de când Riri era copil, iar la împlinirea vârstei de 19 ani, actrița a postat mediul online o fotografie în care apare împreună cu fiica ei.

“Rianna mea! Înțelepciunea ta numără anii tăi. Frumusețea ta este „adâncă”, inima ta este suficient de mare pentru a iubi lumea întreagă, simțul umorului tău este imens. Deci, fie ca tu să cauți mereu binele în tine și în ceilalți! Rămâi bună, puternică și amuzantă! Fie ca toate binecuvântările și bucuriile pe care le meriți să vină la tine astăzi și întotdeauna! Te iubesc până la Lună și înapoi!” – a transmis actrița pe Instagram, despre fiica ei.

Rianna este pasionată de fotografie, limbi străine și în perioada liceului a făcut diverse cursuri de dezvoltare a abilităților de comunicare.

Corina Dănilă are o relație deosebită cu fiica ei. Rianna mărturisea în urmă cu ceva timp că mama ei o susține în tot ceea ce își propune să facă și este alături de ea oricând are nevoie.

„Am multe amintiri frumoase cu mama mea”

“O pot considera pe mama prietenă, pot vorbi cu ea despre orice, mă ascultă, mă sfătuiește și, în același timp, mă simt liberă. Încercăm mereu să ne facem timp pe care să-l petrecem împreună și cel mai mult ne place să ne uităm la un film bun.

Am multe amintiri frumoase cu mama mea, nu pot să aleg una în mod special; multe au legătură cu felul în care mă susține și e alături de mine. Cele mai recente amintiri le-am adunat din ultima vacanță de vară, în care am fost doar noi două, pe plajele din Grecia” – ne-a mai spus Rianna, într-un interviu exclusiv pentru Unica.

“Pentru mine, mama mea este doar mama, nu o persoană publică. Din clasa întâi am mers la o școală de stat și întotdeauna mama m-a tratat ca pe un copil obișnuit. E adevărat că a fost decizia mamei să nu mă expuna în mass-media, iar eu am fost total de acord. Sunt activă pe rețelele de socializare, dar am grijă la ce postez.” – a mai spus aceasta.

