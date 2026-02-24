Francine Beppu, cunoscută datorită apariției în reality show-ul americna “The Real L Word”, a murit la vârsta de 43 de ani.

Cine a fost Francine Beppu în lumea televiziunii

Vedeta TV a decedat în locuința ei din Honolulu, Hawaii, a confirmat un purtător de cuvânt al familiei într-o declarație. Cauza morții nu a fost încă dezvăluită.

Într-un mesaj transmis luni și obținut de TMZ, familia lui Beppu le-a mulțumit prietenilor și colegilor ei pentru sprijin. Ei au spus că sunt „profund recunoscători să știe cât de mult a fost iubită și cât de puternic va continua să strălucească”.

Familia a cerut intimitate în această perioadă dificilă și a anunțat că, ulterior, va comunica detalii despre o ceremonie de comemorare în onoarea vedetei de reality-show.

Beppu este cunoscută în special pentru rolul din The Real L Word, în care a apărut la vârsta de 28 de ani. Serialul a avut trei sezoane, difuzate între iunie 2010 și septembrie 2012. Producția Showtime urmărea viețile și relațiile romantice ale unor femei lesbiene din Los Angeles și New York.

Printre colegele ei de distribuție s-a numărat și fosta iubită, Claire Campbell Moseley, care s-a alăturat show-ului în sezonul al doilea, când s-a mutat în Los Angeles împreună cu Beppu. În acel sezon, poveștile principale ale lui Beppu s-au concentrat pe relația cu mama ei și pe relația tumultuoasă cu Moseley. Ea a părăsit show-ul la finalul sezonului doi.

Implicarea în comunitatea LGBTQ+ din Hawaii

În 2015, Beppu s-a mutat înapoi în Hawaii și a început să lucreze cu Hawaii LGBT Legacy Foundation, devenind în cele din urmă președinta organizației. După ce a participat la parada Honolulu Pride în 2015, a devenit voluntar al fundației, apoi co-președinte al comitetului de marketing și, ulterior, membru al consiliului director.

A lucrat și ca vicepreședinte pentru strategie de rețea la NMG Network. Potrivit profilului ei de Instagram, a fondat o corporație de interes public și un club de golf numit Badliars Collective. Ultimele ei postări pe rețelele sociale au fost la sfârșitul lunii decembrie, când anunța că „urmează vești mari” pentru brandul ei.

În 2022, Beppu și-a împărtășit povestea despre momentul în care a făcut public faptul că este lesbiană, într-un material pentru primul număr dedicat Pride al publicației Hawaii Herald. Ea a povestit că a rămas închisă în sine până când a plecat din orașul natal Nu’uanu, Oahu, pentru a urma cursurile Universității New York.

Reflectând asupra copilăriei sale, ca unic copil al unui tată Sansei și al unei mame originare din Japonia, Beppu a spus: „Nu aveam pe nimeni cu care să mă identific cu adevărat. Întotdeauna exista un sentiment de vină pe care îl purtam cu mine.”

Ulterior, s-a mutat în Los Angeles în 2008 și a primit oportunitatea de a se alătura distribuției The Real L Word, un spin-off al serialului Showtime The L Word din 2000. Beppu, una dintre cele șase protagoniste ale show-ului, a făcut publică orientarea sa sexuală în fața mamei chiar în timpul filmărilor, la vârsta de 28 de ani. „Au fost câteva lacrimi, dar la finalul zilei, mama vrea ce e mai bine pentru mine”, a spus ea. „Nu, serios, părinții mei sunt minunați. Au fost foarte deschiși. Sunt cu adevărat norocoasă să îi am.”

Impactul ei asupra altor femei asiatice

Beppu a vorbit anterior despre impactul pe care povestea ei l-a avut asupra altor „lesbiene asiatice care trăiau în ascuns”. „Nu mi-am dat seama că povestea mea va avea un impact atât de mare asupra altor oameni”, a spus ea într-un interviu video pentru Sa’Ke Film Group, cu ocazia National Coming Out Day din noiembrie 2022.

Ea și-a amintit cât de „stresant” a fost momentul în care a trebuit să își dezvăluie orientarea sexuală în fața familiei, în fața camerelor. „Cred că, având mai multe astfel de conversații, se creează un sentiment de comunitate. Suntem aici unii pentru alții. Ne susținem reciproc. La finalul zilei, trebuie să trăiești pentru propria ta fericire. Oamenii din jurul tău, care te iubesc, vor să fii fericit.”

Beppu a adăugat: „La finalul zilei, suntem cu toții oameni. Trecem prin aceleași emoții. O diferență este că, atunci când ești LGBTQ, trebuie să ‘ieși din ascunzătoare’, iar mulți nu înțeleg cât de dificil este acest lucru. De aceea este important să continuăm să spunem aceste povești, pentru a ne înțelege mai bine unii pe alții și pentru a fi acolo unii pentru ceilalți.”

