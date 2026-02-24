Robert Carradine, cunoscut pentru rolurile sale din „Lizzie McGuire” și „Revenge of the Nerds”, a murit la 71 de ani. Actorul s-a sinucis

Robert Carradine, cunoscut pentru rolurile sale din Lizzie McGuire și franciza Revenge of the Nerds, a murit la 71 de ani, după o luptă îndelungată cu tulburarea bipolară, potrivit familiei sale. Actorul s-a sinucis.

Familia confirmă lupta de două decenii cu tulburarea bipolară

Moartea lui Carradine a fost confirmată de familie într-o declarație pentru Deadline, luni, 23 februarie. Actorul s‑a sinucis după ani în care a trăit cu tulburare bipolară, au transmis membrii familiei într‑o declarație prin care au spus că speră să crească gradul de conștientizare.

„Cu profundă tristețe trebuie să vă împărtășim că iubitul nostru tată, bunic, unchi și frate, Robert Carradine, a încetat din viață”, începea declarația.

„Într-o lume care poate părea atât de întunecată, Bobby a fost mereu un far de lumină pentru toți cei din jurul lui”, continua mesajul. „Suntem devastați de pierderea acestui suflet minunat și vrem să recunoaștem lupta curajoasă a lui Bobby împotriva unei bătălii de aproape două decenii cu tulburarea bipolară. Sperăm ca drumul lui să aducă lumină și să încurajeze combaterea stigmatului asociat bolilor mintale. În acest moment, cerem intimitate pentru a plânge această pierdere de neînțeles. Vă mulțumim pentru înțelegere și compasiune.”

Cariera: de la Mean Streets la Revenge of the Nerds

Actorul și-a făcut debutul pe ecran alături de John Wayne în The Cowboys (1972). Membru al prolificii familii Carradine, fratele său David l-a încurajat să dea audiție, spunându-i că „are totul de câștigat și nimic de pierdut”, potrivit Deadline. Tatăl său, John Carradine, a fost unul dintre cei mai prolifici actori de roluri secundare de la Hollywood, cu apariții în filme precum The Grapes of Wrath (1940), Stagecoach și numeroase filme horror.

Carradine a continuat să apară în drama mafiotă Mean Streets (1973) a lui Martin Scorsese și în filmul premiat cu Oscar Coming Home (1978), alături de Jane Fonda și Jon Voight, o dramă despre impactul de durată al războiului din Vietnam asupra veteranilor

A jucat și în franciza de comedie Revenge of the Nerds, în rolul unuia dintre „tocilarii” titulari, Lewis Skolnick, și în Escape From L.A. alături de Kurt Russell, în 1996. Carradine a interpretat apoi rolul tatălui lui Hilary Duff, Sam, în serialul de succes Lizzie McGuire și în The Lizzie McGuire Movie, între 2001 și 2004.

Omagiile colegilor de breaslă

După moartea lui Carradine, Hilary Duff i-a adus un omagiu pe Instagram, luni, 23 februarie. Ea a distribuit fotografii de pe platourile Lizzie McGuire, scriind: „Asta doare.”

„Este foarte greu să accept această realitate despre un vechi prieten”, a continuat Duff. „A existat atât de multă căldură în familia McGuire și m-am simțit mereu atât de îngrijită de părinții mei de pe ecran. Îi voi fi veșnic recunoscătoare pentru asta. Sunt profund tristă să aflu că Bobby suferea. Inima mea este alături de el, de familia lui și de toți cei care l-au iubit.”

Jake Thomas, care l-a interpretat pe fratele mai mic al lui Lizzie, Matt, a postat și el un omagiu pe Instagram: „Mă doare inima astăzi. Am avut norocul să-l cunosc pe Bobby aproape toată viața mea. Și era unul dintre cei mai tari oameni pe care i-ai putea întâlni. Amuzant, pragmatic, uneori morocănos, mereu puțin excentric. Era un actor, muzician și regizor talentat. Dar mai presus de toate, era familie.”

Thomas a continuat: „Am multe amintiri frumoase cu el și familia lui. Momente bune, momente dificile și multe râsete. L-am admirat când eram copil. Iar mai târziu am realizat că și el mă aprecia. Inima mea este alături de Marika și Ian. Odihnește-te în pace, Bobby. Te iubesc — ‘Jaker.’”

Fratele lui Carradine, Keith Carradine, cunoscut pentru roluri în Pretty Baby, Dexter și altele, a declarat pentru Deadline că familia își dorește ca publicul să înțeleagă mai bine tulburarea bipolară după moartea lui Robert.

„Vrem ca oamenii să o cunoască și să știe că nu este nicio rușine”, a spus el. „Este o boală care l-a copleșit, iar eu vreau să-l sărbătoresc pentru lupta lui și pentru sufletul lui frumos. Era profund talentat și ne va lipsi în fiecare zi. Ne vom găsi alinarea în cât de amuzant putea fi, cât de înțelept și cât de tolerant era. Asta era fratele meu mai mic.”

Nepoata lui Robert, actrița Martha Plimpton, a spus că el era „unchiul preferat al tuturor.” Carradine avea o fiică, Ever Carradine, cu fosta sa parteneră Susan Snyder, și doi copii — Marika Reed Carradine și Ian Alexander Carradine — cu fosta sa soție, Edie Mani. Cei doi au divorțat în 2018. Robert Carradine lasă în urmă o familie numeroasă: copii, nepoți, frați, nepoate și nepoți.

