  MENIU  
Home > Vedete > Influencerița Bianca Dias a murit la 27 de ani

Influencerița Bianca Dias a murit la 27 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Moartea creatoarei de conținut Bianca Dias, la doar 27 de ani, a zguduit comunitatea online din Brazilia și nu numai. Cunoscută pentru prezența ei activă pe Instagram, unde adunase aproape 60.000 de urmăritori, Bianca era apreciată pentru energia ei, pentru imaginile de lifestyle și pentru modul în care își împărtășea călătoriile și momentele din viața de zi cu zi.

Dispariția ei fulgerătoare, anunțată de prieteni apropiați, a venit ca un șoc pentru cei care îi urmăreau activitatea, mai ales că tânăra părea să se bucure de o perioadă liniștită, fiind în recuperare după o intervenție estetică. Vestea tragică a ridicat numeroase semne de întrebare și a lăsat în urmă un val de mesaje emoționante din partea celor care au cunoscut-o.

Ultima postare înainte de tragedie

Dias avea aproape 60.000 de urmăritori pe Instagram, unde era cunoscută pentru postările de modeling și lifestyle, documentând recent o vacanță pe care a făcut-o la Londra, la finalul anului 2025. Ultima ei actualizare pe rețelele sociale pare să fi fost pe 18 decembrie, când a distribuit un selfie făcut într-o mașină, în São Paulo, Brazilia.

Vestea morții ei a fost răspândită pe scară largă în mediul online de prieteni ai creatoarei de conținut. Jeff Carlos, maseur și prieten apropiat al Biancăi, a postat mai multe fotografii cu ea, însoțite de un mesaj emoționant: „Moartea nu înseamnă nimic!”, a scris el. „Legătura noastră nu a fost ruptă.”

A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
A făcut show într-un club din București! Oamenii au crezut că nu văd bine, dar ea era... Și-a lăsat copiii acasă și a rupt ringul de dans! Foto
Recomandarea zilei

Patrícia Ganden, o altă creatoare de conținut și prietenă a Biancăi, a scris pe Instagram: „Știu doar că am avut momente frumoase, conversații incredibile, Dumnezeu să aline familia, îmi voi aminti de tine cu multă afecțiune și mândrie.”

Citeşte şi: Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani

Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Legenda muzicii salsa Willie Colón a murit la 75 de ani

Citeşte şi: Eric Dane a murit. Actorul din „Anatomia lui Grey” avea 53 de ani

Citeşte şi: Tom Noonan, legendarul actor din „RoboCop II” și „Frankenstein”, a murit la 74 de ani

Ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața ei

O a treia prietenă, Giovanna Borges, a distribuit pe Instagram Stories o serie de fotografii cu Dias, adăugând că aceasta trecuse recent printr-o intervenție estetică și se afla „în recuperare” acasă când starea ei de sănătate s-a agravat.

„A avut un cheag pulmonar, a făcut două convulsii, iar când a ajuns la spital nu mai era în viață”, a scris Borges. „Vreau să mulțumesc pentru nenumăratele mesaje, mulțumesc tuturor celor care și-au făcut timp să se intereseze și să trimită gânduri bune. Dacă puteți să vă rugați pentru familie, indiferent de religie, voi fi extrem de recunoscătoare!”

Foto – Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Topul celor mai prost îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Un actor a purtat un costum cu detalii ce imitau mătreața, iar o actriță a avut o rochie suport pentru pahare
Fanatik
Lovitură teribilă pentru Dinamo! Kennedy Boateng a semnat. Unde pleacă fundașul
Lovitură teribilă pentru Dinamo! Kennedy Boateng a semnat. Unde pleacă fundașul
GSP.ro
Stelistul Dragoș Nedelcu se iubește cu o femeie care „apare pe sticlă”
Stelistul Dragoș Nedelcu se iubește cu o femeie care „apare pe sticlă”
Click.ro
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
TV Mania
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Citește și...
Așa ajunge FCSB în play off! Gigi Becali a făcut toate calculele
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la BAFTA după doi ani de absență. Mesajul subtil transmis într-un moment tensionat pentru monarhie
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Actul cu titlu obligatoriu de care are nevoie orice proprietar de apartament care dorește să schimbe destinația imobilului
Cum arată apartamentul în care locuiesc Dinu Maxer și Magdalena Chihaia. Este decorat ca un muzeu: „Colecția de măști este venețiană”
Mircea Badea, sincer despre relația cu fiul său, Vlad: "Învăț foarte multe de la el. E foarte deștept, clar nu seamănă cu mine!" Ce îl copleșește în rolul de tată
Andreea Marin a făcut senzație într-o rochie roșie mulată și decoltată, la 51 de ani. Cât costă piesa creată de un designer român
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Carmen de la Sălciua s-a schimbat complet. A luat câteva kilograme în plus și a ales o ținută care nu o avantajează deloc. Fanii abia au recunoscut-o! FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată apartamentul în care locuiesc Dinu Maxer și Magdalena Chihaia. Este decorat ca un muzeu: „Colecția de măști este venețiană”
Cum arată apartamentul în care locuiesc Dinu Maxer și Magdalena Chihaia. Este decorat ca un muzeu: „Colecția de măști este venețiană”
Mircea Badea, sincer despre relația cu fiul său, Vlad: "Învăț foarte multe de la el. E foarte deștept, clar nu seamănă cu mine!" Ce îl copleșește în rolul de tată
Mircea Badea, sincer despre relația cu fiul său, Vlad: "Învăț foarte multe de la el. E foarte deștept, clar nu seamănă cu mine!" Ce îl copleșește în rolul de tată
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Elle
Decizia neașteptată luată de Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV. Ce a hotărât împreună cu familia lui: „Împreună, fără grabă, fără zgomot…”
Decizia neașteptată luată de Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV. Ce a hotărât împreună cu familia lui: „Împreună, fără grabă, fără zgomot…”
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Ținutele de la Premiile Bafta 2026 despre care toată lumea vorbește! De la rochia vaporoasă purtată de Kate Middleton, la creații inedite și cupluri pe care rar le vedem pe covorul roșu. Galerie Foto
Ținutele de la Premiile Bafta 2026 despre care toată lumea vorbește! De la rochia vaporoasă purtată de Kate Middleton, la creații inedite și cupluri pe care rar le vedem pe covorul roșu. Galerie Foto
DailyBusiness.ro
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
A1.ro
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei
Andreea Marin a făcut senzație într-o rochie roșie mulată și decoltată, la 51 de ani. Cât costă piesa creată de un designer român
Andreea Marin a făcut senzație într-o rochie roșie mulată și decoltată, la 51 de ani. Cât costă piesa creată de un designer român
Cum arată și cu ce se ocupă fiul lui Carmen Tănase. Tudor a încheiat socotelile cu regia și teatrul. Acum a luat cu totul alt drum
Cum arată și cu ce se ocupă fiul lui Carmen Tănase. Tudor a încheiat socotelile cu regia și teatrul. Acum a luat cu totul alt drum
Cum se simte Mira după despărțirea de Levi Elekes: „Am și suferit, am plâns”
Cum se simte Mira după despărțirea de Levi Elekes: „Am și suferit, am plâns”
Ana Morodan, adevărul despre intervențiile estetice suferite. Vedeta a mers până în pânzele albe ca să arate așa cum își dorește
Ana Morodan, adevărul despre intervențiile estetice suferite. Vedeta a mers până în pânzele albe ca să arate așa cum își dorește
Observator News
Turist, atacat de ploşniţe la cazare de 4 stele, renovată cu bani UE. A avut o reacţie alergică
Turist, atacat de ploşniţe la cazare de 4 stele, renovată cu bani UE. A avut o reacţie alergică
Libertatea pentru Femei
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, ca Barbie și Ken la botez! Chef de chef cu Florin Salam și Theo Rose, lux, opulență și ținute extravagante. Cum s-a îmbrăcat Bianca, no comment
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, ca Barbie și Ken la botez! Chef de chef cu Florin Salam și Theo Rose, lux, opulență și ținute extravagante. Cum s-a îmbrăcat Bianca, no comment
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Cum au fost surprinși Meme Stoica și fosta lui soție, la 14 ani de la divorț. Actele nu sunt totul!
Cum au fost surprinși Meme Stoica și fosta lui soție, la 14 ani de la divorț. Actele nu sunt totul!
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată CUM ARATĂ și cu ce se OCUPĂ, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată CUM ARATĂ și cu ce se OCUPĂ, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...".
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...".
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Lipsa consumului de carne și ulei duce la boli fatale și incurabile. Oamenii de știință explică
Lipsa consumului de carne și ulei duce la boli fatale și incurabile. Oamenii de știință explică
Această vitamină este esențială după 60 de ani. Lipsa ei este asociată cu o sănătate mai precară
Această vitamină este esențială după 60 de ani. Lipsa ei este asociată cu o sănătate mai precară
Medicament cunoscut retras din farmacii.  Reacții adverse grave
Medicament cunoscut retras din farmacii.  Reacții adverse grave
Endocrinolog: Această băutură face minuni intestinului
Endocrinolog: Această băutură face minuni intestinului
TV Mania
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Dialog uluitor în culisele „Românii au talent” între Mihai Bobonete și Andi Moisescu. Glumă nesărată sau adevărul despre divorțul de Olivia Steer? Vezi momentul care i-a lăsat mască pe toți!
„E oficial, nu e luat, e dat!” Dialog uluitor în culisele „Românii au talent” între Mihai Bobonete și Andi Moisescu. Glumă nesărată sau adevărul despre divorțul de Olivia Steer? Vezi momentul care i-a lăsat mască pe toți!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
O celebră influenceriță a murit după ce și-a făcut o operație estetică! Avea doar 27 de ani. Prietena ei a făcut dezvăluiri șocante
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton