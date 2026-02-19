Tom Noonan, legendarul actor din „RoboCop II” și „Frankenstein”, a murit la 74 de ani

Tom Noonan, actorul cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Cain din RoboCop II și pentru filme precum Manhunter și Synecdoche, New York, a murit. Avea 74 de ani.

Anunțul făcut de regizorul Fred Dekker

Într-o actualizare pe Facebook distribuită miercuri, 18 februarie, Fred Dekker, regizorul filmului The Monster Squad din 1987, în care Noonan a interpretat monstrul lui Frankenstein, a anunțat că actorul a murit pe 14 februarie. „Cu mare tristețe împărtășesc vestea trecerii în neființă a lui Tom Noonan”, a scris Dekker (66 de ani).

Regizorul a reflectat apoi asupra interpretării lui Noonan din Monster Squad, spunând că aceasta „este un punct de referință al filmografiei mele modeste, fără îndoială ajutată de machiajul magistral creat de Stan Winston, sculptat de Tom Woodruff Jr. și aplicat de Zoltan Elek”.

„După ce am fost dat pe spate de interpretarea lui ca Francis Dollarhyde în Manhunter al lui Michael Mann, îmi doream cu disperare ca Tom să citească scenariul și să ia în considerare rolul, dar știam că a-l convinge era probabil o șansă mică. Cu toate acestea, a acceptat să mă întâlnească în apartamentul lui din Hollywood pentru a discuta rolul”, a adăugat el. „În cele din urmă, a considerat machiajul obositor și enervant (obișnuia să-l smulgă imediat după filmări, iar într-o seară nici măcar nu s-a deranjat să-l dea jos; pur și simplu a condus acasă purtând protezele de Frankenstein). Dar, per total, a fost gentlemanul și savantul proverbial, iar lumea a pierdut un mare talent. Odihnește-te în pace, Tom. Mulțumim pentru munca extraordinară”, a încheiat Dekker.

O carieră marcată de roluri memorabile

Noonan și-a făcut debutul pe ecran în 1980, cu roluri în Willie & Phil și Heaven’s Gate. Este probabil cel mai bine ținut minte pentru interpretările sale negative din Manhunter, RoboCop 2 și Last Action Hero. A avut și apariții memorabile în filme precum Heat (1995), Synecdoche, New York (2008) și The House of the Devil (2009). Pe lângă cele 84 de roluri în film și televiziune, Noonan a regizat și patru lungmetraje, inclusiv What Happened Was…, The Wife, Wang Dang și The Shape of Something Squashed (2014).

Cel mai recent, Noonan a apărut în adaptarea pentru televiziune a Syfy, 12 Monkeys, între 2015 și 2018, și a avut ultima apariție pe marele ecran în filmul Wonderstruck din 2017.

Actrița Karen Sillas, care a lucrat cu Noonan la piesa What Happened Was… și la adaptarea cinematografică din 1994, pe care Noonan a scris-o și regizat-o, a împărtășit la rândul ei vestea morții acestuia într-o postare pe Instagram, ulterior ștearsă.

Sillas, 62 de ani, a descris colaborarea cu Noonan drept „un punct de cotitură pentru mine și cariera mea, care încă răsună în viața și munca mea ca actor”, potrivit Phrasemaker. „Ce privilegiu și ce distracție nebună a fost să lucrez cu acest om și să-l numesc prieten până la final… fie ca moștenirea lui să continue să strălucească.”

Noonan a fost căsătorit anterior cu actrița Karen Young. Cei doi au jucat împreună în filmul lui Noonan din 1995, The Wife.

