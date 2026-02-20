Lil Poppa a murit la vârsta de 25 de ani. Cauza morții rapperului american

Rapperul Lil Poppa, cunoscut pentru hiturile „Love & War” și „Purple Hearts”, a murit la doar 25 de ani în Georgia, pe 18 februarie 2026. Cauza decesului a fost confirmată drept sinucidere de către Biroul Medicilor Legiști din Fulton County.
Rapper-ul Lil Poppa, pe numele său real Janarious Mykel Wheeler, a încetat din viață la doar 25 de ani. Informația a fost confirmată de Biroul Medicilor Legiști din Comitatul Fulton, Georgia, care a stabilit că decesul a survenit în urma unei răni prin împușcare la cap, fiind catalogat drept sinucidere.
Tragedia a avut loc miercuri dimineața, pe 18 februarie 2026, la doar câteva zile după ce artistul lansase noul său single, „Out of Town Bae”, pe 13 februarie, notează People.
Lil Poppa era cunoscut pentru melodiile sale de succes, precum „Love & War” și „Mind Over Matter”, și pentru albumul său lansat în august 2025, „Almost Normal Again”.
Cariera lui Lil Poppa a început să ia avânt în 2018, odată cu lansarea piesei „Purple Hearts”, care a acumulat milioane de vizualizări pe YouTube.
Într-un interviu din 2021 pentru Audiomack, artistul a declarat: „Asta înseamnă foarte mult. Îmi dau seama că am puterea de a schimba perspectiva cuiva asupra unei situații. Așa că trebuie să fiu suficient de matur pentru a-mi gestiona propriile situații într-un mod matur”.
Fanii săi, îndurerați de pierderea neașteptată, i-au adus un omagiu în comentariile de pe ultima sa postare de Instagram, unde promovase melodia „Out of Town Bae”.
Un fan a scris: „Fratele meu, sunt distrus, parcă te cunoșteam personal și eram doar un fan 💔💔💔”. Altul a adăugat: „Aveai 941k followers înainte de toate astea, iar acum ai 1 milion (te iubesc doar când pleci).”
Lil Poppa a lăsat o amprentă puternică asupra comunității sale și a fanilor săi. În timpul turneului său din decembrie 2024 cu Rod Wave, concertele au atras mii de spectatori, iar muzica sa a fost o sursă de inspirație pentru mulți.
