O polițistă din Vrancea a murit la 38 de ani. IPJ Vrancea, în doliu după ce Elena Tudor Cernica s-a stins

Elena Tudor Cernica a murit, la doar 38 de ani. Tânăra era polițistă și mamă, iar familia, colegii și apropiații trec printr-o durere de nedescris. Ea se confrunta cu o afecțiune severă care i-a deteriorat starea de sănătate și într-un final a dus la deces.

IPJ Vrancea, în doliu după ce Elena Tudor Cernica a murit

Tânăra mamă s-a stins din viață marți, 17 februarie 2026, după ce s-a luptat cu o afecțiune gravă.

Elena a lucrat ca polițistă în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea și era cunoscută pentru dedicarea și implicarea ei. Colegii Elenei spun că tânăra era responsabilă și foarte dedicată meseriei de polițistă.

Elena a început să se confrunte cu probleme medicale în februarie 2018, când medicii au descoperit că are o tumoare cerebrală. După investigații, ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale în Germania și apoi a urmat o perioadă lungă de tratament și recuperare.

După operație, Elena a reușit să își revină la activitățile normale și era în strânsă legătură cu echipa de medici.

Mesajul transmis de IPJ Vrancea

Moartea ei a fost o veste extrem de grea pentru familia și apropiații acesteia, dar și pentru colegii din Poliție. Ea avea doar 38 de ani. IPJ a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veşnice a fostei noastre colege, ELENA TUDOR CERNICA, care a făcut parte din familia polițiștilor vrânceni şi a servit cu responsabilitate, demnitate şi profesionalism instituția și comunitatea. În aceste momente de profundă durere, adresăm sincere condoleante familiei îndoliate și tuturor celor care au cunoscut-o.”, a transmis IPJ Vrancea.

Elena Tudor Cernica a fost o polițistă dedicată, responsabilă și disciplinată. Ea era foarte apreciată pentru modul în care își făcea meseria.

