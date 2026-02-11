Fiul unei celebre influencerițe și fostă vedetă de reality show a încetat din viață subit. Micuțul avea doar 4 luni, iar familia sa nu înțelege cum a putut a putut avea loc o astfel de tragedie.

Fiul unei influencerițe, de doar 4 luni, a murit

Influencerița Lisa Straube, cunoscută publicului din Germania pentru participarea sa la un reality show, a dezvăluit în mediul online că fiul ei, Xavi, în vârstă de 4 luni, a încetat din viață în această dimineață.

Tânăra, în vârstă de 25 de ani, este căsătorită cu Furkan Akkaya (24 ani), și el fost concurent al unei emisiuni televizate. Cei doi au dat trista veste urmăritorilor lor, menționând că micuțul s-a stins brusc.

„Xavi a murit pe neașteptate și brusc în această dimineață. Nici măcar nu am reușit să realizăm ce s-a întâmplat. Akka, Emilio și cu mine avem nevoie de timp pentru a procesa această pierdere și vă rugăm să ne respectați intimitatea”, a scris Lisa Straube pe Instagram.

Citește și: Adina Alberts, sfaturi pentru o căsnicie fericită și sănătoasă. Cele cinci lucruri pe care le aplică cu Viorel Cataramă: „Nimeni nu vrea să rămână…”

Citește și: Cu ce boală s-a întors Marina Dina de la Survivor 2026. Totul s-a întâmplat de la ce a mâncat: „Aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi”

Mesajul unei mame îndurerate

Într-un alt mesaj, influencerița și-a strigat durerea.

Cel mai mare coșmar al meu a devenit realitate. Cum poate cineva să supraviețuiască unei asemenea pierderi? Aș vrea să te pot ține din nou în brațe”, a scris Lisa.

De asemenea, influcenerița a publicat o imagine alb-negru cu bebelușul, alături de mesajul: „Patru luni… și acum ai plecat”.

Cauza decesului micuțului Xavi nu a fost făcută publică. Băiețelul a venit pe lume pe 18 septembrie 2025. Cuplul mai are un fiu, Emilio, născut în octombrie 2024.

Citește și: Marian Godină îl acuză pe Călin Donca că și-a „regizat” accidentarea de la Survivor, când a auzit că polițistul intră în competiție. Răspunsul afaceristului: „Cel mai mare polițist”

Citește și: Orlando Bloom, surprins cu o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el, după despărțirea de Katy Perry

În momentul în care a aflat că este însărcinată pentru a doua oară, Lisa spunea pentru publicația Bild că vestea a luat-o prin surprindere.

„Am avut dintr-odată un sentiment că trebuie să fac un test, deși nu aveam simptome. Când a ieșit pozitiv, am fost șocată, dar într-un mod pozitiv”, spunea ea atunci.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lisa Straube și familia sa

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News