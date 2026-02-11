Influencerița Lisa Straube, cunoscută publicului din Germania pentru participarea sa la un reality show, a dezvăluit în mediul online că fiul ei, Xavi, în vârstă de 4 luni, a încetat din viață în această dimineață.
Tânăra, în vârstă de 25 de ani, este căsătorită cu Furkan Akkaya (24 ani), și el fost concurent al unei emisiuni televizate. Cei doi au dat trista veste urmăritorilor lor, menționând că micuțul s-a stins brusc.
„Xavi a murit pe neașteptate și brusc în această dimineață. Nici măcar nu am reușit să realizăm ce s-a întâmplat. Akka, Emilio și cu mine avem nevoie de timp pentru a procesa această pierdere și vă rugăm să ne respectați intimitatea”, a scris Lisa Straube pe Instagram.