Adina Alberts, sfaturi pentru o căsnicie fericită și sănătoasă. Cele cinci lucruri pe care le aplică cu Viorel Cataramă: „Nimeni nu vrea să rămână…”

Adina Alberts a vorbit despre câteva principii care stau la baza unei căsnicii echilibrate și cum reușește să aibă o relație armonioasă cu soțul ei, Viorel Cataramă. Ea a postat un mesaj în care a enumerat cinci principii simple pe care le aplică în viața de zi cu zi, indiferent că este vorba despre lucruri mari sau mici.

Adina Alberts, secretele unei căsnicii armonioase

Adina Alberts și Viorel Cataramă formează unul dintre cele mai cunoscut cupluri din spațiul public. Ea a vorbit adesea despre căsnicia ei și despre cât de important este respectul reciproc, dar și evoluția fiecărui partener în parte.

Recent, ea a decis să scrie o postare pentru urmăritorii de pe Facebook cu sfaturi despre cum să ai o relație de cuplu armonioasă. Adina Alberts spune că alegerile zilnice fac diferența, indiferent că vorbim despre certuri minuscule sau probleme de principiu importante.

„5 sfaturi pentru o relație de cuplu armonioasă:

1️⃣ Aveți dreptate amândoi… Dar pe rând. Uneori câștigi disputa. Alteori câștigi liniștea. Alege înțelept.😉

2️⃣ Spune «mulțumesc» și pentru lucrurile mici. Mai ales pentru cele pe care «le făcea oricum». Nimic nu e chiar «oricum».🎯

3️⃣ Faceți echipă, nu concurs între voi. Nu e «eu contra ta». E «noi contra problemei»… Chiar și când problema e telecomanda dispărută.🏅

4️⃣ Nu încerca să-ți schimbi partenerul. Nici la propriu și nici la figurat. O relație nu e un proiect DIY (Do It Yourself). Fii acolo pentru partener. Iubește-l mereu. Cu sau fără update-uri. 😄

5️⃣ Fii tu versiunea ta cea mai bună. Evoluează și strălucește fără să ții discursuri motivaționale la micul dejun. Crește pentru tine. Când partenerul vede cât de bine îți stă în varianta «upgrade», se va strădui și el să țină pasul. Evoluția e contagioasă. Nimeni nu vrea să rămână la versiunea 5.1 când partenerul e deja la 12.7.”, este mesajul postat de Adina Alberts.

Mariajul celor doi a fost zdruncinat

Adina Alberts și Viorel Cataramă s-au căsătorit în 2013, iar pentru trei ani a venit pe lume fiica lor, Briana.

Ea a vorbit în urmă cu trei ani despre faptul că mariajul ei nu este perfect și că în 2020 au trecut printr-un episod greu, când ea a plecat de acasă cu fetița. Totul s-a întâmplat pentru că soțul ei a vrut să se infecteze cu COVID-19 pentru a arăta că organismul face față bolii.

„Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea, eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine.

M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani, cărora le mulțumesc. Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică ce îndeamnă la moderație, rațiune și logică. Am avut zeci de apariții TV la ore de prime-time. Uneori eram invitată doar pentru că simpla mea prezență crea rating, dar nu eram lăsată să termin nici două fraze.

Am înțeles jocul, interesele, circumstanțele, dar am acceptat această poziție, adesea umilitoare, din respect pentru cetățeni. Nu am încetat nicio secundă să iubesc oamenii”, a explicat Adina Alberts despre căsnicia ei pentru unica.ro.

