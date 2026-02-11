  MENIU  
Home > Vedete > Adina Alberts, sfaturi pentru o căsnicie fericită și sănătoasă. Cele cinci lucruri pe care le aplică cu Viorel Cataramă: „Nimeni nu vrea să rămână…”

Adina Alberts, sfaturi pentru o căsnicie fericită și sănătoasă. Cele cinci lucruri pe care le aplică cu Viorel Cataramă: „Nimeni nu vrea să rămână…”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.

Adina Alberts a vorbit despre câteva principii care stau la baza unei căsnicii echilibrate și cum reușește să aibă o relație armonioasă cu soțul ei, Viorel Cataramă. Ea a postat un mesaj în care a enumerat cinci principii simple pe care le aplică în viața de zi cu zi, indiferent că este vorba despre lucruri mari sau mici.

Adina Alberts, secretele unei căsnicii armonioase

Adina Alberts și Viorel Cataramă formează unul dintre cele mai cunoscut cupluri din spațiul public. Ea a vorbit adesea despre căsnicia ei și despre cât de important este respectul reciproc, dar și evoluția fiecărui partener în parte.

Recent, ea a decis să scrie o postare pentru urmăritorii de pe Facebook cu sfaturi despre cum să ai o relație de cuplu armonioasă. Adina Alberts spune că alegerile zilnice fac diferența, indiferent că vorbim despre certuri minuscule sau probleme de principiu importante.

Citește și: Secretul Adinei Alberts pentru o siluetă de invidiat la 53 de ani: „N-am ținut dietă niciodată”

Moșii de Iarnă 2026. Ce NU se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților. E mare păcat să dai așa ceva pentru sufletele celor adormiți!
Moșii de Iarnă 2026. Ce NU se pune în pachetele care se dau de pomană în Sâmbăta Morților. E mare păcat să dai așa ceva pentru sufletele celor adormiți!
Recomandarea zilei

„5 sfaturi pentru o relație de cuplu armonioasă:

1️⃣ Aveți dreptate amândoi… Dar pe rând. Uneori câștigi disputa. Alteori câștigi liniștea. Alege înțelept.😉 

„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Recomandarea zilei

2️⃣ Spune «mulțumesc» și pentru lucrurile mici. Mai ales pentru cele pe care «le făcea oricum». Nimic nu e chiar «oricum».🎯 

3️⃣ Faceți echipă, nu concurs între voi. Nu e «eu contra ta». E «noi contra problemei»… Chiar și când problema e telecomanda dispărută.🏅

4️⃣ Nu încerca să-ți schimbi partenerul. Nici la propriu și nici la figurat. O relație nu e un proiect DIY (Do It Yourself). Fii acolo pentru partener. Iubește-l mereu. Cu sau fără update-uri. 😄

adina alberts si viorel cataramaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

5️⃣ Fii tu versiunea ta cea mai bună. Evoluează și strălucește fără să ții discursuri motivaționale la micul dejun. Crește pentru tine. Când partenerul vede cât de bine îți stă în varianta «upgrade», se va strădui și el să țină pasul. Evoluția e contagioasă. Nimeni nu vrea să rămână la versiunea 5.1 când partenerul e deja la 12.7.”, este mesajul postat de Adina Alberts.

Mariajul celor doi a fost zdruncinat

Adina Alberts și Viorel Cataramă s-au căsătorit în 2013, iar pentru trei ani a venit pe lume fiica lor, Briana.

Ea a vorbit în urmă cu trei ani despre faptul că mariajul ei nu este perfect și că în 2020 au trecut printr-un episod greu, când ea a plecat de acasă cu fetița. Totul s-a întâmplat pentru că soțul ei a vrut să se infecteze cu COVID-19 pentru a arăta că organismul face față bolii.

Citește și: Adina Alberts, secretele pentru un păr lung, sănătos, frumos și des. „Cumpărați de la plafar!”

„Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea, eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine.

M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani, cărora le mulțumesc. Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică ce îndeamnă la moderație, rațiune și logică. Am avut zeci de apariții TV la ore de prime-time. Uneori eram invitată doar pentru că simpla mea prezență crea rating, dar nu eram lăsată să termin nici două fraze. 

Citește și: Fructul care te poate ajuta dacă îți cade părul. Medicul Adina Alberts: „Regenerează foliculul pilos și stopează albirea prematură”

Am înțeles jocul, interesele, circumstanțele, dar am acceptat această poziție, adesea umilitoare, din respect pentru cetățeni. Nu am încetat nicio secundă să iubesc oamenii”, a explicat Adina Alberts despre căsnicia ei pentru unica.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! Universitatea Monștrilor - Ediția nr. 54 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! Povestea Jucăriilor 3 - Ediția nr. 53 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Reacția lui Mihai Bendeac după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său: „Domnișoara a inițiat gestul și a râs”
Reacția lui Mihai Bendeac după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său: „Domnișoara a inițiat gestul și a râs”
Fanatik
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga experiență
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga experiență
GSP.ro
Gestul cu care Daniel Bîrligea și-a impresionat iubita: ce a apărut pe strada din fața locuinței lor
Gestul cu care Daniel Bîrligea și-a impresionat iubita: ce a apărut pe strada din fața locuinței lor
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Citește și...
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
Viorica Dăncilă, apariţie îndrăzneaţă! Rochia purtată de fostul premier a atras toate privirile, nu a intenţionat să...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Realitatea PLUS, suspendată trei ore. Discursul lui George Simion i-a adus cea mai aspră sancțiune
Cine este Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă, câți copii au împreună și ce diferență de vârstă este între ei
Maria Iordănescu a trecut prin clipe de groază în Dubai: „Nu îmi vine să cred ce mi se întâmplă”
Cine este Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. De ce a divorțat de prima soție și câți copii are
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă, câți copii au împreună și ce diferență de vârstă este între ei
Cine este Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă, câți copii au împreună și ce diferență de vârstă este între ei
Maria Iordănescu a trecut prin clipe de groază în Dubai: „Nu îmi vine să cred ce mi se întâmplă”
Maria Iordănescu a trecut prin clipe de groază în Dubai: „Nu îmi vine să cred ce mi se întâmplă”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Felicitări! Carmen Brumă, anunț senzațional: “Nici nu știu cum să vă spun”. Vedeta nu vorbește des despre viața privată, dar acum a povestit cu lux de amănunte
Felicitări! Carmen Brumă, anunț senzațional: “Nici nu știu cum să vă spun”. Vedeta nu vorbește des despre viața privată, dar acum a povestit cu lux de amănunte
Elle
Este vestea momentului în showbiz-ul din România! Artista noastră a devenit mamă! Vedeta și soțul ei au dezvăluit primele imagini cu fiica lor. Foto
Este vestea momentului în showbiz-ul din România! Artista noastră a devenit mamă! Vedeta și soțul ei au dezvăluit primele imagini cu fiica lor. Foto
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare. Ce mesaj a transmis vedeta și de ce a atras atenția: "Iubește cu adevărat..." Foto
Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare. Ce mesaj a transmis vedeta și de ce a atras atenția: "Iubește cu adevărat..." Foto
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă
Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă
Cine este Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. De ce a divorțat de prima soție și câți copii are
Cine este Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026. De ce a divorțat de prima soție și câți copii are
Mara Bănică, mărturisiri cutremurătoare despre trauma hărțuirii online. "Omul a stat 6 luni închis!" Cum își protejează familia de pericolele din spațiul virtual
Mara Bănică, mărturisiri cutremurătoare despre trauma hărțuirii online. "Omul a stat 6 luni închis!" Cum își protejează familia de pericolele din spațiul virtual
Francisca și TJ Miles au publicat primele imagini cu fiica lor. Ce nume au ales pentru bebeluș
Francisca și TJ Miles au publicat primele imagini cu fiica lor. Ce nume au ales pentru bebeluș
Observator News
CSM vrea ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie să nu mai poată conduce până la decizia finală
CSM vrea ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie să nu mai poată conduce până la decizia finală
Libertatea pentru Femei
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Durere fără margini: fiul cunoscutei influencerițe a murit subit. „Aș vrea să te pot ține din nou în brațe”
Durere fără margini: fiul cunoscutei influencerițe a murit subit. „Aș vrea să te pot ține din nou în brațe”
TOP 7 semne și simptome că ai gripă. Când trebuie să apelați serviciul de urgență 112?
TOP 7 semne și simptome că ai gripă. Când trebuie să apelați serviciul de urgență 112?
E oficial! Românii pot merge la alți medici GRATUIT / A doua opinie medicală, un drept garantat prin lege
E oficial! Românii pot merge la alți medici GRATUIT / A doua opinie medicală, un drept garantat prin lege
Pregătiri de grevă generală în Sănătate! Sindicaliștii reclamă reducerea veniturilor cadrelor medicale cu 10%
Pregătiri de grevă generală în Sănătate! Sindicaliștii reclamă reducerea veniturilor cadrelor medicale cu 10%
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
Tragedia lui Bruce Willis: Nu știe că e bolnav! Soția actorului a făcut anunțul sfâșietor: creierul lui nu îi permite să realizeze ce i se întâmplă. Vezi detaliul medical care a șocat familia
Tragedia lui Bruce Willis: Nu știe că e bolnav! Soția actorului a făcut anunțul sfâșietor: creierul lui nu îi permite să realizeze ce i se întâmplă. Vezi detaliul medical care a șocat familia
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani de la moartea lui Matthew Perry
Joey din „Friends” a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum Matt LeBlanc, la doi ani de la moartea lui Matthew Perry
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor. Sora ei este celebră!
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor. Sora ei este celebră!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton