Orlando Bloom, surprins cu o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el, după despărțirea de Katy Perry

Orlando Bloom a fost surprins pentru prima oară alături de o altă femeie după despărțirea de Katy Perry. Actorul și cântăreața și-au anunțat separarea în iulie 2025, printr-o declarație comună. Ea și-a refăcut viața alături de fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau, în timp ce el a fost surprins cu o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el la brațul său.
Actorul din „Pirații din Caraibe” și-a ascuns fața sub o șapcă neagră în timp ce Laemmel și-a acoperit fața cu părul blond. „Au fost împreună în loja Raising Cane, erau drăguți, se atingeau”, a declarat o sursă pentru Daily Mail, la scurt timp după Super Bowl. „Au vorbit cu Todd Graves și Jamie Foxx.”
Laemmel, care a pozat pentru branduri de renume precum L’Oreal, Vera Wang și Calvin Klein, ar fi împărtășit și fotografii dintr-o suită VIP la Instagram Story, duminică seara. Cu toate acestea, Bloom nu a apărut în niciuna dintre aceste fotografii.
Orlando Bloom este tatăl a doi copii, un băiat, Flynn, din singura lui căsnicie cu modelul Victoria’s Secret Miranda Kerr, și o fiică, Daisy, din fosta relație cu Katy Perry. Bloom și Perry au format un cuplu timp de aproximativ nouă ani, dintre care șase de logodnă.
La începutul anului, Bloom a împlinit 49 de ani și s-a sărbătorit în Colorado. O sursă invitată la petrecere a declarat pentru Page Six că actorul din „Troia” a fost „sufletul petrecerii”. „A dansat timp de trei ore. Este un dansator bun. Oamenii îi trimiteau shot-uri din stânga și din dreapta”, a spus sursa.
Foto: Instagram; Profimediaimages.ro
