Orlando Bloom, surprins cu o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el, după despărțirea de Katy Perry

Orlando Bloom, în vârstă de 49 de ani, și modelul elvețian Luisa Laemmel, în vârstă de 28 de ani, au fost fotografiați mergând braț la braț după Super Bowl.

Orlando Bloom, surprins cu o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el

Orlando Bloom a fost surprins pentru prima oară alături de o altă femeie după despărțirea de Katy Perry. Actorul și cântăreața și-au anunțat separarea în iulie 2025, printr-o declarație comună. Ea și-a refăcut viața alături de fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau, în timp ce el a fost surprins cu o femeie cu 21 de ani mai tânără decât el la brațul său.

Actorul din „Pirații din Caraibe” și-a ascuns fața sub o șapcă neagră în timp ce Laemmel și-a acoperit fața cu părul blond. „Au fost împreună în loja Raising Cane, erau drăguți, se atingeau”, a declarat o sursă pentru Daily Mail, la scurt timp după Super Bowl. „Au vorbit cu Todd Graves și Jamie Foxx.”

Laemmel, care a pozat pentru branduri de renume precum L’Oreal, Vera Wang și Calvin Klein, ar fi împărtășit și fotografii dintr-o suită VIP la Instagram Story, duminică seara. Cu toate acestea, Bloom nu a apărut în niciuna dintre aceste fotografii.

Câți copii are Orlando Bloom

Orlando Bloom este tatăl a doi copii, un băiat, Flynn, din singura lui căsnicie cu modelul Victoria’s Secret Miranda Kerr, și o fiică, Daisy, din fosta relație cu Katy Perry. Bloom și Perry au format un cuplu timp de aproximativ nouă ani, dintre care șase de logodnă.

La începutul anului, Bloom a împlinit 49 de ani și s-a sărbătorit în Colorado. O sursă invitată la petrecere a declarat pentru Page Six că actorul din „Troia” a fost „sufletul petrecerii”. „A dansat timp de trei ore. Este un dansator bun. Oamenii îi trimiteau shot-uri din stânga și din dreapta”, a spus sursa.

