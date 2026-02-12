  MENIU  
James Van Der Beek a murit la 48 de ani. Actorul din Dawson's Creek a pierdut lupta cu cancerul

James Van Der Beek a murit la 48 de ani. Actorul din Dawson’s Creek a pierdut lupta cu cancerul

Oana Savin
.

James Van Der Beek a murit. Actorul, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din Dawson’s Creek și Varsity Blues, a încetat din viață după ce a pierdut lupta cu cancerul colorectal.

James Van Der Beek a murit

James Van Der Beek, actorul emblematic cunoscut pentru rolul său în serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins din viață la 48 de ani, după o luptă curajoasă cu cancerul colorectal în stadiul 3.

Vestea tristă a fost împărtășită de soția sa, Kimberly, printr-o postare emoționantă pe Instagram: „Dragul nostru James David Van Der Beek a plecat în liniște în această dimineață. Și-a întâmpinat ultimele zile cu curaj, credință și grație. Vă cerem intimitate în această perioadă de doliu”.

James Van Der Beek has died at the age of 48

James lasă în urmă o familie numeroasă și iubitoare: soția sa Kimberly și cei șase copii ai lor – Olivia (15 ani), Joshua (13 ani), Annabel (12 ani), Emilia (9 ani), Gwendolyn (7 ani) și Jeremiah (4 ani).

Actorul a vorbit deseori despre bucuria de a fi părinte: „Mă simt ca și cum am câștigat la loterie. Copiii noștri sunt daruri neprețuite”.

Lupta cu cancerul și lecțiile vieții

Diagnosticul de cancer colorectal a fost dezvăluit publicului în noiembrie 2024. James povestea cum simptome aparent banale, precum schimbări în obiceiurile intestinale, l-au determinat să facă o colonoscopie în august 2023, care i-a schimbat viața.

„Gastroenterologul mi-a spus – în cel mai plăcut mod posibil – că este cancer. Am intrat în șoc imediat”, a mărturisit el.

Cu toate acestea, James Van Der Beek a abordat boala cu un optimism remarcabil: „Simt că aceasta este o redirecționare majoră a vieții. Într-un an sau 30, voi privi înapoi și voi spune: «Mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat»”.

De-a lungul călătoriei sale, James a fost susținut de prieteni, familie și fani.

„Niciodată nu am cerut ajutor, dar cancerul m-a învățat cât de important este să accept sprijinul. Modul în care prietenii au apărut pentru mine a fost o experiență minunată”, spunea el emoționat.

De asemenea, actorul a fost profund recunoscător pentru dragostea primită de familia sa la evenimentul de reuniune „Dawson’s Creek” din 2024, la care nu a putut participa din cauza stării sale de sănătate.

Cine a fost James Van Der Beek

Născut pe 8 martie 1977 în Connecticut, James și-a descoperit pasiunea pentru actorie în liceu, interpretând rolul lui Danny Zuko în „Grease”. După câțiva ani de studii la Universitatea Duke, a renunțat pentru a-și urma visul.

În 1998, a devenit faimos datorită rolului lui Dawson Leery în serialul „Dawson’s Creek”, care a abordat subiecte precum sănătatea mintală, dragostea și pierderile.

Pe lângă rolurile sale iconice din „Varsity Blues” și „How I Met Your Mother”, James Van Der Beek a continuat să inspire prin proiecte recente, inclusiv prin participarea în emisiunea „The Real Full Monty”, unde a militat pentru conștientizarea cancerelor masculine.

Sursă foto: Profimedia

