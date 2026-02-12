James Van Der Beek a murit la 48 de ani. Actorul din Dawson’s Creek a pierdut lupta cu cancerul

James Van Der Beek a murit. Actorul, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din Dawson’s Creek și Varsity Blues, a încetat din viață după ce a pierdut lupta cu cancerul colorectal.

James Van Der Beek a murit

James Van Der Beek, actorul emblematic cunoscut pentru rolul său în serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins din viață la 48 de ani, după o luptă curajoasă cu cancerul colorectal în stadiul 3.

Vestea tristă a fost împărtășită de soția sa, Kimberly, printr-o postare emoționantă pe Instagram: „Dragul nostru James David Van Der Beek a plecat în liniște în această dimineață. Și-a întâmpinat ultimele zile cu curaj, credință și grație. Vă cerem intimitate în această perioadă de doliu”.

James lasă în urmă o familie numeroasă și iubitoare: soția sa Kimberly și cei șase copii ai lor – Olivia (15 ani), Joshua (13 ani), Annabel (12 ani), Emilia (9 ani), Gwendolyn (7 ani) și Jeremiah (4 ani).

Actorul a vorbit deseori despre bucuria de a fi părinte: „Mă simt ca și cum am câștigat la loterie. Copiii noștri sunt daruri neprețuite”.

Lupta cu cancerul și lecțiile vieții

Diagnosticul de cancer colorectal a fost dezvăluit publicului în noiembrie 2024. James povestea cum simptome aparent banale, precum schimbări în obiceiurile intestinale, l-au determinat să facă o colonoscopie în august 2023, care i-a schimbat viața.

„Gastroenterologul mi-a spus – în cel mai plăcut mod posibil – că este cancer. Am intrat în șoc imediat”, a mărturisit el.

Cu toate acestea, James Van Der Beek a abordat boala cu un optimism remarcabil: „Simt că aceasta este o redirecționare majoră a vieții. Într-un an sau 30, voi privi înapoi și voi spune: «Mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat»”.

De-a lungul călătoriei sale, James a fost susținut de prieteni, familie și fani.

„Niciodată nu am cerut ajutor, dar cancerul m-a învățat cât de important este să accept sprijinul. Modul în care prietenii au apărut pentru mine a fost o experiență minunată”, spunea el emoționat.

De asemenea, actorul a fost profund recunoscător pentru dragostea primită de familia sa la evenimentul de reuniune „Dawson’s Creek” din 2024, la care nu a putut participa din cauza stării sale de sănătate.

Cine a fost James Van Der Beek

Născut pe 8 martie 1977 în Connecticut, James și-a descoperit pasiunea pentru actorie în liceu, interpretând rolul lui Danny Zuko în „Grease”. După câțiva ani de studii la Universitatea Duke, a renunțat pentru a-și urma visul.

În 1998, a devenit faimos datorită rolului lui Dawson Leery în serialul „Dawson’s Creek”, care a abordat subiecte precum sănătatea mintală, dragostea și pierderile.

Pe lângă rolurile sale iconice din „Varsity Blues” și „How I Met Your Mother”, James Van Der Beek a continuat să inspire prin proiecte recente, inclusiv prin participarea în emisiunea „The Real Full Monty”, unde a militat pentru conștientizarea cancerelor masculine.

