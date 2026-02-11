Mara Bănică, mărturisiri cutremurătoare despre trauma hărțuirii online. „Omul a stat 6 luni închis!” Cum își protejează familia de pericolele din spațiul virtual

Jurnalista Mara Bănică a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei: anii în care a fost hărțuită online de un individ care i-a transformat existența într-un coșmar. Experiența a lăsat urme adânci, iar astăzi, Mara trage un semnal de alarmă asupra pericolelor reale din mediul virtual și asupra vulnerabilității persoanelor publice.

În același timp, ea explică modul în care încearcă să-și protejeze copiii de capcanele lumii digitale.

„Ajunsese să mă urmărească cu copiii în parc, m-am speriat tare!”

Mara Bănică a rememorat perioada în care un bărbat necunoscut a hărțuit-o obsesiv, folosind mii de conturi false pentru a o intimida. Situația a escaladat în momentul în care individul a început să o urmărească în viața reală, inclusiv atunci când era cu copiii în parc.

„Dacă poți să crezi, omul acela a stat 6 luni închis, iar acum ne judecăm. După atâția ani! Așa e justiția la noi, din păcate. N-aș fi ajuns în situația să-i fac plângere, dar ajunsese în viața virtuală să mă urmărească cu copiii în parc, m-am speriat tare” a explicat într-un interviu pentru revista VIVA!.

Jurnalista spune că, de atunci, nu a mai avut probleme cu alți stalkeri, însă rămâne conștientă că orice persoană publică poate deveni oricând ținta unui individ instabil.

„Orice persoană publică poate fi victima unui nebun, oricând. Că nu suntem în America, nu stăm în vile pe 20 de hectare, nu avem pază după noi. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu fata aia din Cosmopolis… Doamne ferește!, nebuni sunt peste tot. Dacă aș mai primi acum, în momentul ăsta, o astfel de amenințare, m-aș duce din prima la Poliție. Nu știi ce poate fi în mintea unui om bolnav” – a adăugat ea.

Protejarea copiilor în era digitală

Pe lângă experiența personală, Mara Bănică a vorbit și despre provocările de a fi mamă într-o lume în care copiii sunt expuși zilnic la informații false, manipulări și pericole online. Ea încearcă să le ofere propriilor copii instrumentele necesare pentru a naviga în siguranță în mediul virtual:

„Dima știe diferența dintre fake news și news. L-am învățat să caute din trei surse, că era tentat ca orice tâmpenie o citește pe rețelele de socializare s-o creadă.”

Pentru jurnalistă, educația digitală este la fel de importantă ca orice altă formă de educație, iar echilibrul dintre viața profesională intensă și rolul de părinte rămâne o provocare continuă.

Mara Bănică, apel dureros după tragedia de la liceul fiului ei

La începutul acestui an, Mara Bănică a vorbit despre o altă provocare profundă legată de rolul de părinte. Jurnalista a tras un semnal de alarmă după ce o adolescentă de 15 ani, elevă la același liceu în care învață fiul ei, Dima, și-a pierdut viața. Evenimentul a zguduit întreaga comunitate, iar Mara cere măsuri urgente pentru protejarea elevilor și pentru sprijinirea sănătății lor mintale.

Potrivit declarațiilor sale, tragedia a lăsat o amprentă puternică asupra părinților și copiilor deopotrivă, iar jurnalista insistă că sistemul are nevoie de intervenții rapide și eficiente pentru a preveni astfel de situații dramatice.

„La Dima la liceu, o fetiță de 15 ani s-a sinucis în weekend. Nu, nu e o știre. Este un urlet al unui părinte care de cele mai multe ori nu știe și nu poate să comunice real cu copilul lui adolescent” Sunt elevi care se automutilează în toalete.

Protecția Copilului din Sectorul 2 ce face în situația asta? Că știți bine despre aceste cazuri! Ce ați făcut??? Concret???

Îmi vine să urlu, ne mor copiii, sinecuriștilor, incompetenților, nepăsătorilor! Stat român, ajutor! O mamă!” – a transmis jurnalista.

Foto – Facebook

