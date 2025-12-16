Mara Bănică, marcată de moartea Rodicăi Stănoiu: „A plătit prețul singurătății”

Mara Bănică este de părere că Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției, a plătit prețul singurătății. Stănoiu a murit pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. La scurt timp după, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis un dosar penal de moarte suspectă, după ce surse au declarat că partenerul lui Stănoiu, cu 53 de ani mai tânăr decât ea, ar fi externat-o „cu scandal pe semnătură”, după ce ajunsese la spital prezentând urme de violență pe corp.

Mara Bănică, marcată de moartea Rodicăi Stănoiu

Mara Bănică a transmis un mesaj plin de compasiune față de Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției, care a murit în împrejurări suspecte. Ancheta privind decesul acesteia este în plină desfășurare. Jurnalista este de părere că Stănoiu a plătit prețul singurătății, lucru care o sperie.

„Prețul singurătății. Vă sperie? Pe mine, da. Mult. Cred că asta a plătit Rodica Stănoiu. Prețul singurătății. Seniorii sunt vulnerabili. Unii își pierd ușor mințile. Nu e vina lor. Când nu e nimeni cu adevărat lângă ei, sunt păcăliți adesea: că e metodă accidentul, că e hoțul care le smulge geanta ponosită pentru trei firfirei mărunți dintr-un portofel scorojit.. cineva îi va păcăli mereu”, a scris Bănică pe Facebook.

Mara a sugerat că Rodica Stănoiu, rămasă singură după moartea soțului, a devenit vulnerabilă din cauza izolării, pierzându-și treptat reperele și fiind posibil manipulată.

„Nu e vina Rodicăi Stănoiu. Nu e vina nimănui. A sorții care nu i-a dat copii, poate. După moartea soțului, în 2017, și-a pierdut busola. Poate și mințile. Ca și la AVC-ul Stelei Popescu, nimeni din preajma ei nu a văzut semne. Când te îngrijorezi cu adevărat pentru cineva drag, acționezi”, se continuă postarea.

Citește și: Autopsia Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii legiști după deshumarea trupului fostei ministre a Justiției

Mara Bănică le-a criticat pe prietenele Rodicăi Stănoiu

Mara Bănică le-a criticat pe prietenele lui Stănoiu, care în loc să-i sară în ajutor, au bârfit-o, crede ea.

„Multele ei prietene au avut un subiect de dezbătut la telefon, probabil.

-Ai auzit, dragă, ce face Rodica? E cu un tinerel, îl duce peste tot!

-Ce vrei? O fi luat o razna!

Punct. O bârfă.

Realitatea cred că e alta. Cred că Rodica Stănoiu avea nevoie de ajutor. Și revin la prețul singurătății. Când n-ai pe nimeni aproape și nu știi că mintea îți joacă feste la 85 de ani, ce poți să faci?”, a încheiat prezentatoarea TV.

Citește și: Ce avere a lăsat Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat

Rodica Stănoiu a fost căsătorită cu judecătorul CCR Șerban Viorel Stănoiu

Rodica Stănoiu a fost căsătorită cu Șerban Viorel Stănoiu, fost judecător la Curtea Constituțională, care a murit în februarie 2017.

Fosta ministră a Justiției forma de mai mulți ani un cuplu cu un jurist cu 53 de ani mai tânăr decât ea, Marius Calotă (33 de ani), atunci când a murit.

Foto: Hepta.ro; Captură Antena 3 CNN

Urmărește-ne pe Google News