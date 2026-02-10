Pierre Wolnik a murit după ce a sărit de pe Mont Blanc. Campionul mondial la parașutism avea 37 de ani

Tragedie pe Mont Blanc: Pierre Wolnik, campion mondial la parașutism și o legendă a acestui sport, a încetat din viață într-un accident cutremurător. La doar 37 de ani, francezul a lăsat în urmă o comunitate îndurerată, șocată de dispariția sa neașteptată.

Perre Wolnik a murit la 37 de ani

Pierre Wolnik, câștigător al titlului mondial în 2022 și 2024, era considerat unul dintre cei mai talentați sportivi din lumea parașutismului. Din păcate, săritura sa de pe Mont Blanc s-a transformat într-o tragedie, după ce parașuta nu s-a deschis într-un moment critic.

Incidentul s-a petrecut în zona Bossons, unde echipele de urgență au ajuns rapid. Cu toate acestea, nu au reușit să-i salveze viața.

Trupul lui Wolnik a fost recuperat și transportat cu elicopterul, lăsând în urmă o întreagă lume sportivă îndurerată.

Yves-Marie Guillot, președintele Federației Franceze de Parașutism, a declarat: „Pierre era un tânăr talentat, cu un zâmbet radiant și abilități excepționale de parașutism. Este o pierdere imensă pentru noi toți”.

Cine a fost Pierre Wolnik

Pierre Wolnik, un gigant al lumii sporturilor extreme, fusese în vârful carierei sale.

El urma să reprezinte sportul la campionatele mondiale care urmau să aibă loc în această vară.

Wolnik a fost încoronat campion mondial la wingsuit atât în ​​2022, cât și în 2024 și se credea că își va apăra din nou titlul la campionatele din acest an.

Moartea sa a șocat comunitatea franceză, dar și lumea sporturilor extreme, unde se impusese ca unul dintre cei mai talentați concurenți ai generației sale.

Foarte activ pe rețelele de socializare, parașutistul a distribuit în mod regulat imagini spectaculoase ale zborurilor sale, fiind urmărit de o comunitate numeroasă de entuziaști.

Omagiile au venit din întreaga comunitate a parașutismului, uimită de pierderea bruscă a uneia dintre cele mai strălucitoare stele ale sale.

