Ilie Bolojan, anunț dur: abuzurile din sistemul de dizabilități vor fi investigate. „Trebuie să o facem! Există certificate care nu au fost eliberate în bună regulă”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat declanșarea unui proces amplu de verificare a certificatelor de dizabilitate eliberate în România în ultimii ani. Declarațiile sale vin în contextul în care autoritățile au descoperit nereguli semnificative în documentele care acordă drepturi și scutiri fiscale persoanelor cu handicap.

Bolojan susține că sistemul a fost suprasolicitat de beneficiari care nu ar fi trebuit să primească aceste drepturi, în timp ce persoanele cu dizabilități reale ajung să sufere din cauza abuzurilor.

Verificări extinse pentru certificatele de dizabilitate

Ilie Bolojan a explicat că verificările efectuate până acum au scos la iveală probleme serioase în modul în care au fost acordate unele certificate medicale. Premierul a subliniat că statul are obligația de a clarifica situația și de a proteja resursele destinate celor care au cu adevărat nevoie de sprijin.

„A rezultat că există un număr, din păcate, destul de important de certificate care nu au fost eliberate în bună regulă”, a declarat Bolojan la Digi 24. El a explicat că extinderea nejustificată a beneficiarilor a consumat resursele care ar fi trebuit să ajungă la persoanele cu dizabilități grave, netransportabile, pentru care sistemul a fost creat.

Statul încearcă să protejeze persoanele cu dizabilități reale

Premierul a atras atenția că abuzurile din sistem afectează direct persoanele cu dizabilități autentice, care depind de sprijinul statului. El a subliniat că verificările sunt necesare pentru a separa cazurile reale de cele obținute fraudulos.

„Sunt persoane care chiar au nevoie de ajutor și au certificatul de dizabilități pe drept, care suferă din cauza incapacității statului de a îi prinde pe cei care fură”, a afirmat Bolojan.

El a precizat că procesul nu poate fi finalizat rapid, dar Ministerul Muncii lucrează pentru ca până la finalul anului situația să fie clarificată: „E nevoie de ceva timp, dar Ministerul Muncii face aceste verificări și asta trebuie să o facem treptat, în așa fel încât până la finalul anului să separăm lucrurile.”

Scutirile fiscale, reconsiderate după creșterea numărului de beneficiari

Bolojan a vorbit și despre scutirile fiscale de care beneficiază persoanele cu dizabilități, explicând că numărul foarte mare de astfel de cazuri a creat dezechilibre majore. Premierul a precizat că aproape 957.000 de persoane beneficiau de scutiri totale de impozite pe proprietate sau mașini, ceea ce însemna că aproximativ 10% din fondul imobiliar al țării nu plătea taxe.

„Persoanele cu dizabilități în România beneficiază de scutirea la plata CASS. Singura categorie care astăzi nu mai plătește CASS sunt persoanele cu dizabilități, în afară de pensionarii care au pensii mai mici de 600 euro. Scutirea de impozite pe proprietate în totalitate nu mai este sustenabilă”, a mai declarat premierul.

El a sugerat că eventualele măsuri compensatorii ar trebui limitate la o singură locuință de dimensiuni rezonabile sau la o mașină cu o capacitate cilindrică redusă, pentru a evita abuzurile.

Bolojan a insistat că verificările nu sunt îndreptate împotriva persoanelor cu dizabilități reale, ci împotriva celor care au obținut documente în mod fraudulos. Premierul a subliniat că doar prin curățarea sistemului statul va putea oferi sprijin adecvat celor care depind de el.

Foto – arhivă

