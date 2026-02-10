Motive de optimism pentru pensionarii din România. După luni de nemulțumiri și discuții aprinse, autoritățile anunță schimbări majore: contribuția CASS reținută din pensiile mai mari de 3.000 de lei urmează să fie eliminată, iar indexarea pensiilor, amânată în trecut, revine în prim‑plan. Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit clarificări importante despre calendarul acestor măsuri.

Eliminarea CASS, tot mai aproape

Introducerea contribuției la sănătate pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei a generat un val de nemulțumiri în rândul seniorilor încă din august 2025, momentul în care măsura a intrat în vigoare. Mulți pensionari au considerat că diminuarea pensiei încalcă principiul contributivității, iar specialiștii în drept au atras atenția că o pensie calculată legal nu poate fi redusă prin taxe suplimentare.

În acest context, ministrul Muncii a confirmat că eliminarea CASS este deja în discuție și că schimbarea va deveni realitate începând cu 1 ianuarie 2027. Practic, pensionarii nu vor mai plăti contribuția de 10% aplicată sumei care depășește pragul de 3.000 de lei.

Indexarea pensiilor revine în 2027

Pe lângă eliminarea CASS, pensionarii primesc o altă veste importantă: indexarea pensiilor nu va mai fi înghețată în 2027. Florin Manole a transmis un mesaj ferm, subliniind că nu există motive pentru ca această măsură să fie amânată din nou.

Declarația ministrului este clară: „Nu există niciun argument pentru care o astfel de înghețare să continue… Motiv pentru care, în 2027, este imposibil să nu se indexeze pensiile.”

Această poziție vine după o perioadă în care seniorii au resimțit presiunea inflației și au cerut în repetate rânduri actualizarea veniturilor.

Anul 2026 marchează începutul unor schimbări importante, iar 2027 promite să fie anul în care pensionarii vor simți efectiv creșterea veniturilor. Eliminarea CASS și reluarea indexării sunt două măsuri care pot aduce stabilitate financiară pentru milioane de persoane aflate la vârsta a treia. Rămâne ca autoritățile să finalizeze procedurile legislative, însă direcția anunțată este una clară: pensiile nu vor mai fi diminuate, iar creșterile vor reveni în calendarul anual.

