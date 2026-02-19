Bianca Drăgușanu, reacție acidă după atacul Monicăi Tatoiu: „Vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată!”

Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu sunt protagonistele celui mai nou conflict din lumea mondenă. Totul a pornit după ce afacerista a făcut declarații dure la adresa Biancăi într-un podcast, acuzând-o că se dă creatoare de modă și că ar vinde haine chinezești la prețuri uriașe. Replica Biancăi nu a întârziat, iar tonul a fost unul extrem de acid.

Ce a spus Monica Tatoiu despre Bianca Drăgușanu

În cadrul podcastului, Monica Tatoiu a lansat acuzații directe la adresa Biancăi, susținând că aceasta nu ar fi ceea ce pretinde în industria modei.

„Bianca Drăgușanu… Pretinde ceea ce nu este. De exemplu, că este creatoare de modă. Știi cum fac vedetele din România și din afară business cu haine? Cumpără marfă chinezească, pun două etichete și zic că este creația lor.”

Afacerista a insistat că are experiență în domeniu și că poate recunoaște imediat materialele și proveniența lor.

„Eu mă pricep la haine. Pe lângă faptul că mă pricep la toate, la haine mă pricep foarte bine. Eu, când pun mâna pe o haină, știu din ce material este făcută. Nu vă băgați pe haine cu mine.”

Reacția explozivă a Biancăi Drăgușanu

După ce a auzit declarațiile, Bianca Drăgușanu a reacționat extrem de dur, atacând-o direct pe Monica Tatoiu și ironizând-o.

Citeşte întreaga și: Bianca Drăgușanu nu mai apare la podcasturi decât contra unor sume de bani: „Toate leșinatele se duc gratis, pe mine mă cunoaște lumea”

Citeşte şi: Ce decizie a luat Monica Tatoiu, după 39 de ani de căsătorie. A decis să își facă o surpriză: „Este secret”

Citeşte şi: De ce s-au certat Monica Tatoiu și Cătălin Măruță: „Sunt anumite lucruri pe care nu le pot ierta”

„Auzi ce zice Monica Baboiu… că noi punem etichete la haine pe care le cumpărăm din China. Dacă ea se îmbracă din China… ia uite, Monica Baboiu, ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică?” – a spus Drăgușanu.

Bianca a continuat cu un mesaj și mai tăios, acuzând-o pe Tatoiu de frustrare și lipsă de actualitate.

„Frustrato, vezi-ți de pensia ta și lasă frustrările, că ești demodată.”

Schimbul de replici dintre cele două a devenit rapid viral, iar scandalul pare departe de final. Atât declarațiile tranșante ale Monicăi Tatoiu, cât și reacția explozivă a Biancăi Drăgușanu au aprins spiritele în mediul online, unde fanii deja se împart în tabere.

De ce nu mai apare Bianca în podcasturi fără bani

Bianca Drăgușanu a dezvăluit că nu mai acceptă invitații la podcasturi fără să fie plătită, deși spune că este solicitată des. Vedeta susține că prezența ei generează vizualizări și bani pentru gazde, în timp ce ea nu primește nimic în schimb. Bianca afirmă că participarea la un podcast presupune timp, pregătire și costuri personale, motiv pentru care nu mai acceptă să apară gratuit.

„Eu le-am explicat: tu te duci acasă, după o zi în care eu mă machiez, trebuie să caut loc de parcare, nu găsesc, îmi iau amendă 250 de lei, că n-am avut unde să parchez, vin la tine, îți povestesc ție niște lucruri la sentiment, de unele conștientă fiind că o să fie virale.

Nu mai fac lucrurile prost, cum le făceam înainte. Și atunci le spun: băi, frate, tu de pe urma mea câștigi bani, ceea ce e logic, că toți muncim. Dar eu, din ce motiv să vin gratis la tine, cum vin toate leșinatele? Că toate leșinatele se duc gratis. Pe mine mă cunoaște lumea. În concluzie, dacă aș putea să dau timpul înapoi, cu siguranță, nu aș mai spune multe lucruri” – a spus Drăgușanu.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News