Bianca Drăgușanu, implicată într-un accident în parcarea unui mall: „Nu cumva voiai să mă iei la bătaie?”

Bianca Drăgușanu a provocat un accident minor într-o parcare din București. Vedeta a lovit o altă mașină în timp ce încerca să se strecoare în față, recunoscându-și vina imediat. Incidentul a escaladat când un martor a intervenit agresiv, deși Bianca era deja în proces de a rezolva situația amiabil cu șoferul afectat.

Bianca Drăgușanu, accident în parcarea unui mall

Bianca Drăgușanu a fost recent implicată într-un incident minor în parcarea unui mall din București. Vedeta a lovit din neatenție o altă mașină în timp ce încerca să se strecoare în fața unui alt vehicul. Aceasta a recunoscut imediat că a fost vina ei și a fost dispusă să rezolve situația pe cale amiabilă cu șoferul păgubit.

„În parcare am atins cu roata, din cauza faptului că mă grăbeam ca și fata mare la măritat, am atins cu roata o altă mașină. Recunosc că a fost greșeala mea, pentru că nu trebuia să fac asta, dar stau mai prost la capitolul răbdare”, a povestit Bianca pe pagina ei de Instagram.

Ce a iritat-o pe Bianca nu a fost accidentul în sine, ci intervenția unui martor care a încercat să escaladeze situația.

„M-am dat jos să fac amiabila și între timp a venit unul și a zis: Am văzut! Știu cine este! (…) N-am fugit niciunde (…) Nu cumva voiai să mă iei și la bătaie?”, a dezvăluit ea.

Cum s-a încheiat altercația

În cele din urmă, Bianca Drăgușanu a reușit să rezolve problema într-un mod pașnic. Aceasta și-a cerut scuze, s-a înțeles cu șoferul afectat, iar mai apoi și-a văzut de drum.

„Și de menționat faptul că totul s-a încheiat într-un mod cât se poate de amiabil, domnii mi-au înapoiat asigurarea pentru că și-au dat seama că n-a fost decât o chestiune de orgolii, că eu încercam să mă bag în față ca o nesimțită ce am fost la ora aia și, într-un final, dacă mi-am recunoscut greșeala, dânșii m-au iertat și au zis, hai, du-te, ia-ți amiabila”, a mai spus ea.

Totuși, vedeta s-a arătat șocată de reacția martorului.

„Dar am rămas șocată cum… Niște oameni care efectiv n-au ce să facă, dacă n-au ce să facă, atunci dacă ar putea să facă un pic de rău, n-ar fi nimic rău în asta că ar putea să facă rău. Înțelegeți?”, a subliniat Bianca Drăgușanu în mediul online.

