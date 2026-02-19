  MENIU  
Trei zodii afectate puternic de eclipsa inelară de Soare. Avertismentul Cristinei Demetrescu. „Tensiuni și agitație!”

Cristina Demetrescu a nominalizat cei trei nativi care vor resimți cel mai puternic efectele eclipsei inelare de Soare din 17 februarie.

Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie a deschis o perioadă intensă, plină de revelații, schimbări bruște și emoții amplificate. Astrologul Cristina Demetrescu avertizează că trei zodii vor fi lovite direct de energia acestei eclipse, fiind nevoite să facă față unor provocări majore. În timp ce Soarele, Mercur și Venus au intrat în Pești, aducând o atmosferă sensibilă și intuitivă, Mercur se pregătește de retrogradare, ceea ce amplifică nevoia de prudență și claritate.

Leu

– tensiuni în relații și adevăruri care ies la suprafață –

Pentru Lei, eclipsa activează zona relațiilor, atât personale, cât și profesionale. Pot apărea discuții dificile, nemulțumiri vechi sau situații care cer clarificări urgente. Este o perioadă în care sinceritatea devine obligatorie, chiar dacă poate provoca disconfort. Leii sunt împinși să rezolve ceea ce au tot amânat.

“Relațiile sunt în prim-plan. Eclipsa poate genera tensiuni sau evenimente cu impact în viața de cuplu ori în parteneriatele de afaceri. O discuție amânată sau o nemulțumire ascunsă poate ieși la suprafață. Este momentul confruntărilor sincere, chiar dacă sunt incomode” – a spus Cristina Demetrescu la Pro TV.

Scorpion

– seisme emoționale în familie și situații neprevăzute acasă –

Scorpionii simt eclipsa în zona familiei și a locuinței. Pot apărea tensiuni, emoții puternice sau responsabilități neașteptate. Unii nativi vor încerca să protejeze persoanele vulnerabile, în timp ce alții se vor confrunta cu reparații, schimbări sau situații care cer reacții rapide. Este o perioadă în care echilibrul interior devine esențial.

“În familie pot apărea mici seisme emoționale. Scorpionii vor încerca să tempereze situațiile tensionate și să protejeze persoanele vulnerabile. Unele schimbări pot viza locuința sau pot apărea reparații și situații neprevăzute care cer intervenții rapide” – a adăugat astrologul.

Vărsător

– cei mai afectați de eclipsă, între agitație și revelații –

Vărsătorii sunt direct vizați de eclipsă, mai ales cei născuți în a doua parte din februarie. Energia este intensă, uneori copleșitoare, aducând agitație, tensiuni sau schimbări bruște. Totuși, pentru nativii conectați la zona creativă și spirituală, perioada poate fi una de inspirație, revelații și susținere din partea celor din jur. Este un moment de transformare profundă.

„Fiind direct vizați de eclipsă, mai ales cei născuți pe 17–18 februarie, Vărsătorii pot simți puternic energia schimbării. Pentru unii, pot apărea tensiuni și agitație. Pentru cei conectați la zona creativă și spirituală, perioada poate aduce revelații, inspirație și susținere din partea publicului” – a mai precizat Cristina Demetrescu.

