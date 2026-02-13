  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop săptămânal 16 – 22 februarie 2026. Daruri neașteptate din partea destinului. O zodie primește o promovare sau un nou job

Horoscop săptămânal 16 – 22 februarie 2026. Daruri neașteptate din partea destinului. O zodie primește o promovare sau un nou job

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop săptămânal 16 – 22 februarie 2026. O săptămână cu multe beneficii și uși deschise pentru unii nativi. Citește horoscopul săptămânii și află ce fac zodiile în penultima săptămână a lunii februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile.

Săptămâna aceasta, Peștii se află într-un punct de inflexiune profesională. Contextul astral activează zona carierei și a reputației, iar rezultatele nu întârzie să apară. Vorbim despre o promovare meritată, o ofertă de job care schimbă regulile jocului sau o validare oficială a competențelor demonstrate în ultimele luni.

Horoscop săptămânal 16 – 22 februarie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul săptămânal și află cum sunt influențate zodiile. Vezi ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop săptămânal Berbec – previziuni pentru perioada 16 – 22 februarie 2026

Energic Berbec, săptămâna debutează cu Marte activându-ți ambițiile. Nivelul de energie crește vizibil, iar motivația pentru obiectivele personale este la cote înalte. În jurul mijlocului săptămânii pot apărea oportunități de a-ți demonstra talentele. Intră în lumina reflectoarelor fără ezitare, dar echilibrează impulsivitatea cu o strategie bine calibrată. În plan relațional, în jurul datei de 19, Venus aduce armonie și căldură în interacțiuni – moment excelent pentru a clarifica neînțelegeri și a consolida legături. Financiar, fii atent la cheltuieli neprevăzute. Spre finalul săptămânii, cu Luna în semnul tău pe 21, accentul cade pe îngrijirea personală. Prioritizează sănătatea; o escapadă în natură ar fi benefică. O întâlnire neașteptată poate genera inspirație valoroasă. Canalizează energia ta intensă în activități constructive pentru eficiență maximă și reflectează la realizările recente – ai mai multă forță decât crezi.

E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
Recomandarea zilei

Horoscop săptămânal Taur – previziuni pentru perioada 16 – 22 februarie 2026

Taur, stabilitatea este atuul tău în această săptămână, mai ales că Venus formează un aspect favorabil cu Pluto, aducând transformări în relații și în plan financiar. Conectează-te profund cu cei din jur; sinceritatea este esențială. Între 17 și 19, revizuirea unor decizii financiare din trecut poate deveni prioritară – este momentul perfect pentru o strategie mai solidă. Soarele intră în Pești pe 18 și îți amplifică creativitatea și expresivitatea. Proiectele comune prosperă dacă îți asculți instinctul. În jurul datei de 20, armonia familială crește; simpla ta prezență poate rezolva tensiuni vechi. Spre weekend, o surpriză profesională te poate obliga la decizii importante. Rămâi ancorat și lasă înțelepciunea interioară să te ghideze. Acordă atenție alimentației și somnului pentru a menține echilibrul.

Horoscop săptămânal Gemeni – previziuni pentru perioada 16 – 22 februarie 2026

Gemeni, urmează o săptămână intensă din punct de vedere mental, cu Mercur stimulând curiozitatea și abilitățile de comunicare. Între 16 și 18, negocierile și clarificările sunt favorizate – folosește această fereastră pentru a consolida colaborări. În jurul datei de 19, influența lui Neptun inspiră inițiative creative; este momentul ideal pentru un proiect de suflet. Atenție, însă, la tendința de a visa prea mult cu ochii deschiși, în detrimentul eficienței. Relațiile capătă o notă romantică la mijlocul săptămânii. Ziua de 20 aduce spontaneitate și momente de bucurie. Spre weekend, energia Lunii îndeamnă la introspecție și încetinire. Din punct de vedere financiar, temperează impulsul de a cheltui. Săptămâna te provoacă să îți depășești limitele și să accepți schimbarea ca instrument de creștere.

„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Zodii care dau lovitura pe plan financiar în februarie! E luna lor norocoasă

Horoscop săptămânal Rac – previziuni pentru perioada 16 – 22 februarie 2026

Rac, intuiția ta emoțională este busola principală în această săptămână. În jurul datei de 17, capacitatea ta de a citi emoțiile celorlalți devine un avantaj strategic. Pe 18, Venus îți amplifică empatia – folosește această energie pentru a consolida relațiile apropiate. Profesional, pot apărea oportunități neașteptate de colaborare și inovare. La mijlocul săptămânii, tranzitul Lunii îți atrage atenția asupra responsabilităților domestice și a nevoii de confort interior. Financiar, situația este stabilă, dar investițiile necesită prudență. Sănătatea cere mai multă grijă față de echilibrul mental. Pe 22, reflecțiile asupra trecutului aduc perspective noi pentru viitor. Odată cu intrarea Soarelui în Pești, exprimarea artistică devine un canal eficient pentru procesarea emoțiilor.

Horoscop săptămânal Leu – previziuni pentru perioada 16 – 22 februarie 2026

Leu, Soarele în Pești îți amplifică latura creativă și deschide o perioadă favorabilă exprimării artistice, mai ales între 17 și 19. Îndrăznește să îți afirmi viziunea – recunoașterea nu va întârzia. În jurul datei de 20, prietenii îți susțin inițiativele și îți alimentează entuziasmul. Marte sugerează dorință de aventură; o scurtă călătorie poate revitaliza energia. Financiar, perspectivele sunt bune, dar evită excesele. În plan sentimental, comunicarea clară previne neînțelegerile. Weekendul aduce un ritm mai calm, potrivit pentru reflecție și recunoștință. Energia ta atinge un vârf în jurul datei de 22 – planifică activități care să îți valorifice potențialul. Este o săptămână de expansiune personală, dacă alegi curajul în locul reținerii.

Horoscop săptămânal Fecioară – previziuni pentru perioada 16 – 22 februarie 2026

Fecioară, abordarea metodică este cheia succesului în această săptămână. Mercur îți organizează gândurile și susține eficiența. La început de săptămână, o situație profesională îți solicită abilitățile analitice – vei gestiona cu succes provocările complexe. Pe 18, colaborările sunt favorizate, iar Venus îți amplifică farmecul în interacțiuni sociale. Din 19, revizuiește bugetul și obiceiurile de consum; un plan de economii devine oportun. Relațiile se armonizează prin dialog sincer, iar până pe 20 o conversație importantă poate clarifica tensiuni vechi. Neptun susține creativitatea, generând idei inovatoare. Spre 22, planifică o escapadă relaxantă pentru reîncărcare. Echilibrează disciplina cu momentele de bucurie pentru a menține un ritm sustenabil.

Citește și: Zodii de bărbați care mint de îngheață apele în relație. Sunt cei mai periculoși parteneri!

Horoscop săptămânal Balanță – previziuni pentru perioada 16 – 22 februarie 2026

Balanță, echilibrul este tema centrală a săptămânii. În jurul datei de 17, Venus îți amplifică magnetismul personal – moment excelent pentru noi conexiuni sau consolidarea celor existente. La mijlocul săptămânii, influența lui Pluto te îndeamnă la introspecție profundă și recalibrarea intențiilor. Profesional, din 18, colaborarea și creativitatea generează rezultate promițătoare. Financiar, revizuirea strategiilor de bugetare aduce stabilitate. În plan romantic, armonia predomină; explorați obiective comune pentru a aprofunda legătura. Weekendul aduce energie socială intensă și momente de bucurie. Ai grijă la echilibrul dintre răsfăț și disciplină în rutina zilnică. Alocă timp pentru meditație și claritate mentală – direcția viitoare depinde de deciziile conștiente pe care le iei acum.

Horoscop săptămânal Scorpion – previziuni pentru perioada 16 – 22 februarie 2026

Scorpion, transformarea este tema centrală a săptămânii, iar energiile astrale pun accent pe reînnoirea emoțională și intelectuală. Pluto, guvernatorul tău, îți conferă putere pe măsură ce se aliniază cu Venus, semnalând schimbări profunde în relații. Este momentul să aprofundezi conexiunile, să recunoști emoțiile subconștiente și să comunici eficient. La mijlocul săptămânii apar revelații care pot deschide noi începuturi în strategia financiară; investițiile făcute cu discernământ pot pune în mișcare planuri de viitor solide. În jurul datei de 20, Marte îți alimentează ambiția – ești pregătit să gestionezi provocările profesionale cu determinare. Inovația în carieră poate accelera succesul. Weekendul aduce nevoie de refacere; activitățile relaxante îți redau vitalitatea. În plan romantic, sensibilitatea crește, iar deschiderea consolidează legăturile, mai ales sub influențele misterioase de final de săptămână. Menține echilibrul pentru a-ți proteja sănătatea; alege activități care îți hrănesc corpul și mintea.

Horoscop săptămânal Săgetător – previziuni pentru perioada 16 – 22 februarie 2026

Săgetător, săptămâna aceasta aduce explorarea ideilor și a unor noi orizonturi, ghidată de reflecții filosofice. La începutul perioadei, conversațiile devin catalizatori ai creșterii, iar curiozitatea ta te conduce spre perspective inedite. Alinierea lui Jupiter, din 17 februarie, îți extinde granițele intelectuale – moment ideal pentru studiu sau pentru a împărtăși cunoștințe. În jurul datei de 19, zona financiară solicită atenție; planificarea prudentă de acum construiește succesul viitor. Schimbări neașteptate în rutină, în jurul datei de 20, îți testează adaptabilitatea și îți revigorează perspectiva. Relațiile capătă un aer aventuros – planifică o ieșire spontană și consolidează legăturile prin experiențe comune. Weekendul favorizează reflecția asupra obiectivelor personale; activitățile introspective aduc claritate mentală. În carieră, tranzițiile pot fi favorabile dacă urmezi ceea ce te pasionează cu adevărat.

Citeşte și: Zodii trădate de parteneri în februarie. Le așteaptă dezamăgiri uriașe pe plan sentimental!

Horoscop săptămânal Capricorn – previziuni pentru perioada 16 – 22 februarie 2026

Capricorn, săptămâna consolidează eforturile depuse anterior, iar Saturn îți oferă stabilitate și progres în plan profesional. Profită de începutul perioadei pentru a-ți perfecționa competențele și pentru a-ți consolida autoritatea. În jurul datei de 18, Venus susține comunicarea armonioasă; colaborarea eficientă poate genera câștiguri consistente. Claritatea lui Mercur te îndeamnă să revizuiești obiectivele financiare cu pragmatism. La mijlocul săptămânii, dezvoltarea personală devine prioritară – momentele de autoanaliză deschid noi direcții de învățare. Relațiile evoluează prin onestitate; discuțiile sincere întăresc conexiunile emoționale. Weekendul este dedicat relaxării și activităților care stimulează creativitatea. Motivația pentru sănătate crește – adoptă o rutină care susține obiectivele tale pe termen lung. În jurul datei de 22, energia lui Saturn favorizează planificarea structurată.

Horoscop săptămânal Vărsător – previziuni pentru perioada 16 – 22 februarie 2026

Vărsător, săptămâna aceasta îți evidențiază originalitatea, iar Uranus îți oferă perspective inovatoare. Îndrăznește să depășești limitele și să transformi ideile inventive în proiecte concrete la locul de muncă. Data de 17 aduce oportunități sociale importante – extinde-ți rețeaua și formează alianțe strategice. Sub influența lui Venus, viața sentimentală capătă strălucire; dialogul sincer consolidează legăturile. La mijlocul săptămânii, finanțele necesită o reorganizare atentă, orientată către obiectivele pe termen lung. Odată cu intrarea Soarelui în Pești, pe 18 februarie, intuiția și creativitatea se intensifică, favorizând proiectele artistice sau rezolvarea ingenioasă a problemelor. Sănătatea cere atenție prin practici de mindfulness și relaxare. Evenimentele spontane din weekend pot aduce oportunități neașteptate.

Horoscop săptămânal Pești – previziuni pentru perioada 16 – 22 februarie 2026

Intrarea Soarelui în semnul Peștilor amplifică vizibilitatea și încrederea în sine. Nu mai este vorba doar despre talent sau intuiție – care oricum sunt atuuri native – ci despre poziționare strategică. Peștii înțeleg acum unde trebuie să spună „da” și, mai ales, unde trebuie să refuze fără regrete. Această claritate atrage oportunități cu impact pe termen lung.
Influențele lui Jupiter și Saturn susțin creșterea sustenabilă. Dacă apare o ofertă nouă, ea vine cu responsabilități mai mari, dar și cu stabilitate financiară superioară. Pentru unii nativi, poate fi vorba despre un rol de coordonare sau despre intrarea într-un domeniu mai bine aliniat cu vocația personală. Este genul de schimbare care repoziționează întreaga traiectorie profesională.
Financiar, perspectiva se îmbunătățește vizibil. O mărire salarială, un bonus sau un contract mai avantajos consolidează sentimentul de siguranță. Peștii încep să gândească în termeni de investiții, planuri pe termen lung și obiective clare. Nu mai este doar supraviețuire – este construcție.
Pe plan emoțional, această validare profesională aduce și un plus de încredere în relații. Când stima de sine crește, standardele cresc. Iar Peștii nu mai acceptă compromisuri care îi trag înapoi.
Mesajul astrelor este direct: oportunitatea bate la ușă, dar trebuie deschisă fără teamă. Destinul oferă daruri, însă doar celor care sunt pregătiți să le gestioneze. Pentru Pești, săptămâna aceasta marchează începutul unei etape mai mature, mai stabile și semnificativ mai prospere.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Fanatik
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
GSP.ro
A reprezentat România la Jocurile Olimpice, iar acum este comentatoare la Milano-Cortina » Câștigă bani și din platformele pentru adulți
A reprezentat România la Jocurile Olimpice, iar acum este comentatoare la Milano-Cortina » Câștigă bani și din platformele pentru adulți
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Citește și...
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Durere de neînchipuit la priveghiul familiei afaceristului din Vaslui! Ce a fost pus în sicriul mamei a lăsat oamenii fără cuvinte, e cumplit să...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cine a distrus înregistrările Mariei Tănase. Stejărel Olaru a făcut investigația
Horoscop 14 februarie 2026. Iertarea e cel mai frumos cadou. O zodie se împacă cu fostul partener de viață de Ziua Îndrăgostiților
Eclipsă inelară de Soare pe 17 februarie 2026: un moment astral intens care aduce un val de transformări spectaculoase pentru zodii
Horoscop 13 februarie 2026. Furtună astrologică. O zodie este lovită de ghinion, toate planurile i se duc pe apa Sâmbetei
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Carmen Harra anunță dezastrul în România: S-ar putea să cadă guvernul. În plus, anunță și două DIVORȚURI în showbiz: Vor șoca presa și oamenii de rând

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu imperiul ciocolatei
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu imperiul ciocolatei
Catinca Zilahy, dezvăluiri emoționante despre lupta Calinei cu sindromul extrapiramidal. "Durează să-ți revii. Am trecut și eu printr-un astfel de episod!" Cum se simte tânăra
Catinca Zilahy, dezvăluiri emoționante despre lupta Calinei cu sindromul extrapiramidal. "Durează să-ți revii. Am trecut și eu printr-un astfel de episod!" Cum se simte tânăra
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Tudor Chirilă: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie. E discret, secretos, dar acum a dat din casă
Tudor Chirilă: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie. E discret, secretos, dar acum a dat din casă
Elle
S-a aflat! Ce părere are Kanye West despre relația fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton. Povestea lor de dragoste pare tot mai serioasă: „Este extrem de gelos”
S-a aflat! Ce părere are Kanye West despre relația fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton. Povestea lor de dragoste pare tot mai serioasă: „Este extrem de gelos”
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, primele declarații după ce s-au calificat în finala Eurovision România 2026: "Pregătim un show și mai curajos." Video
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, primele declarații după ce s-au calificat în finala Eurovision România 2026: "Pregătim un show și mai curajos." Video
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Cum arată Oana Radu după ce a topit iar kilograme! Ce spune despre injecțiile de slăbit
Cum arată Oana Radu după ce a topit iar kilograme! Ce spune despre injecțiile de slăbit
Niculina Stoican a câștigat procesul cu Olguța Berbec. Artista a fost acuzată de plagiat: „Unii oameni sunt sortiți să rămână mici și neînsemnați”
Niculina Stoican a câștigat procesul cu Olguța Berbec. Artista a fost acuzată de plagiat: „Unii oameni sunt sortiți să rămână mici și neînsemnați”
Theo Rose și Anghel Damian, nași de botez din nou. Au fost surprinși în ipostaze tandre pe ringul de dans: „Relația noastră e mai frumoasă de când am devenit părinți”
Theo Rose și Anghel Damian, nași de botez din nou. Au fost surprinși în ipostaze tandre pe ringul de dans: „Relația noastră e mai frumoasă de când am devenit părinți”
Cum arată Laura Cosoi nemachiată, la 44 de ani. Vedeta este însărcinată cu al cincilea copil. Ce i-au spus fanii
Cum arată Laura Cosoi nemachiată, la 44 de ani. Vedeta este însărcinată cu al cincilea copil. Ce i-au spus fanii
Secretul longevității lui Victor Rebengiuc. Cum se simte la 93 de ani și pe ce nu mai pune gura: „Am renunțat definitiv”
Secretul longevității lui Victor Rebengiuc. Cum se simte la 93 de ani și pe ce nu mai pune gura: „Am renunțat definitiv”
Observator News
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Libertatea pentru Femei
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
De ce fac tinerii între 20 și 30 de ani atac de cord. Factorii de risc pentru generația născută după 2000
De ce fac tinerii între 20 și 30 de ani atac de cord. Factorii de risc pentru generația născută după 2000
Incendiu puternic în Sectorul 6, București. Mai multe vehicule ard, o persoană a murit, alta este rănită
Incendiu puternic în Sectorul 6, București. Mai multe vehicule ard, o persoană a murit, alta este rănită
Luna Nouă din Vărsător, 17 februarie 2026. Momentul care schimbă direcția pentru fiecare zodie
Luna Nouă din Vărsător, 17 februarie 2026. Momentul care schimbă direcția pentru fiecare zodie
România a intrat în recesiune tehnică! Ce spune Ministrului Finanțelor și cum ne afectează
România a intrat în recesiune tehnică! Ce spune Ministrului Finanțelor și cum ne afectează
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton