  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare în Vărsător. Ghinion la orizont. După numeroase încercări, o zodie trebuie să renunțe la cineva din viața sa

Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare în Vărsător. Ghinion la orizont. După numeroase încercări, o zodie trebuie să renunțe la cineva din viața sa

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 17 februarie 2026. O zi cu schimbări radicale pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Eclipsa de Soare în Vărsător marchează un punct critic pentru nativii acestui semn. Nu este o perioadă confortabilă și nici una ușor de ignorat. Eclipsa activează axa identității și a relațiilor, forțând o reevaluare dură, dar necesară, a oamenilor din jur și a rolului pe care aceștia îl joacă în viața Vărsătorului.

Horoscop 17 februarie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 17 februarie 2026

Astăzi, Berbec, energia ta dinamică te face deosebit de magnetic. Cu Venus amplificând farmecul personal, ai toate șansele să lași o impresie puternică. În plan profesional pot apărea oportunități, iar colaborarea este esențială. Fii deschis la idei noi – munca în echipă poate genera progrese semnificative. În viața personală, pasiunea este la cote înalte, fiind o zi ideală pentru gesturi romantice sau întâlniri pline de aventură. Ascultă-ți inima și lasă spontaneitatea să te ghideze. Exprimarea sinceră a emoțiilor consolidează legăturile. În plan financiar, prudența este necesară; analizează atent opțiunile înainte de a lua decizii. Din punct de vedere al sănătății, canalizează-ți entuziasmul în activități fizice – sport sau plimbări în natură. Reflectează asupra obiectivelor personale; universul susține schimbările autentice. Curajul tău stabilește tonul succesului.

„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 17 februarie 2026

Taur, ziua de 17 februarie te invită să cultivi relațiile. Cu Venus în armonie cu semnul tău, emoțiile sunt profunde și favorizează conversațiile sincere. Exprimă-ți aprecierea față de cei dragi. Profesional, concentrează-te pe progresul constant al proiectelor existente, nu pe inițiative noi. Pașii practici de astăzi consolidează succesul pe termen lung. În plan financiar, verifică atent detaliile înainte de a semna documente. Prezența ta calmă este apreciată în cercul personal. Pentru echilibru, adoptă o rutină relaxantă – o baie caldă sau meditația pot reduce stresul. Intuiția este bine calibrată și te conduce corect. Seara aduce ocazia de a surprinde persoana iubită. Consecvența și fiabilitatea rămân punctele tale forte.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 17 februarie 2026

Gemeni, energia zilei creează o atmosferă vibrantă. Natura ta sociabilă este amplificată, facilitând interacțiunile și schimbul de idei. Profesional, colaborarea aduce perspective neașteptate. Financiar, evită achizițiile impulsive. În plan romantic, farmecul tău natural poate genera momente speciale; organizează ceva original pentru a-ți exprima sentimentele. Acordă atenție sănătății prin exerciții ușoare sau tehnici de respirație pentru concentrare. Adaptabilitatea te ajută să gestionezi sarcinile, dar evită suprasolicitarea. Explorează hobby-uri care îți stimulează intelectul. Bucură-te de dinamismul zilei și investește în conexiunile care contează.

Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Ce s-a aflat despre femeia care a murit după ce mașina electrică în care se afla a luat foc, în mijlocul zilei, în sectorul 6 al Capitalei
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 17 februarie 2026

Rac, atenția se îndreaptă către casă și relațiile apropiate. Simți o conexiune profundă cu cei dragi, iar ziua este ideală pentru a-ți exprima afecțiunea. Creativitatea te susține – detaliile realizate personal pot transforma planurile romantice. La locul de muncă, abordarea empatică și atentă aduce rezultate. Financiar, rămâi fidel planului de buget și evită riscurile inutile. Intuiția emoțională este accentuată, ajutându-te să înțelegi nevoile celorlalți. Prioritizează îngrijirea personală și odihna. Echilibrul între momentele de conectare și cele de reflecție îți aduce stabilitate. Universul te încurajează să îți consolidezi fundația emoțională.

Citeşte şi: Zodii care își găsesc marea dragoste în februarie. Luna iubirii vine cu surprize colosale pentru ele!

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 17 februarie 2026

Leu, 17 februarie îți activează sectorul romantic, sporindu-ți farmecul și entuziasmul. Este o zi excelentă pentru conversații profunde sau o întâlnire memorabilă. La serviciu, ideile tale creative capătă vizibilitate – moment potrivit pentru propuneri și brainstorming. Financiar, planificarea strategică este preferabilă deciziilor impulsive. Vitalitatea este ridicată, iar activitățile fizice sau creative îți amplifică energia. Călătoriile pot aduce experiențe stimulante. Intră în lumina reflectoarelor cu încredere, dar rămâi receptiv la mesajele subtile ale universului.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 17 februarie 2026

Fecioară, configurația astrală favorizează introspecția și comunicarea atentă. Exprimă recunoștința față de cei care te susțin. La locul de muncă, atenția la detalii garantează succesul. Colaborarea aduce perspective valoroase. În plan financiar, gestionează resursele cu prudență și strategie. Sănătatea beneficiază de practici holistice – yoga sau meditația pot aduce echilibru. Relațiile evoluează prin sinceritate și vulnerabilitate. Activitățile creative reduc stresul. Prioritizează timpul de calitate cu cei dragi și abordează ziua cu eficiență și deschidere.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 17 februarie 2026

Balanță, armonia este tema zilei. Ești pregătit să te bucuri de interacțiuni sociale și romantice echilibrate. Venus favorizează dialogul cald și sincer. Profesional, diplomația și cooperarea facilitează succesul. Financiar, revizuiește investițiile și planurile pe termen lung. Pentru sănătate, menține echilibrul prin practici relaxante. În relații, farmecul tău consolidează conexiunile sau reaprinde pasiuni. Activitățile artistice aduc relaxare. Universul te încurajează să rezolvi tensiuni și să cultivi relații armonioase. Cu echilibrul drept ghid, ziua promite împlinire și satisfacție.

Citeşte şi: Zodii care dau lovitura pe plan financiar în februarie! E luna lor norocoasă

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 17 februarie 2026

Conexiunile profunde sunt favorizate, fiind un moment excelent pentru a-ți exprima emoțiile și a consolida relațiile importante. La locul de muncă, abilitățile tale persuasive ies în evidență, ajutându-te să obții susținere pentru ideile tale. Ai încredere în intuiție, mai ales în proiectele creative. Financiar, este esențial să rămâi prudent; evită investițiile riscante pentru a menține stabilitatea. Din perspectiva sănătății, canalizează energia în mod constructiv – antrenamente intense sau discuții profunde cu o persoană de încredere pot fi benefice. Relațiile pot deveni transformative, dacă alegi vulnerabilitatea. Implică-te în activități care explorează latura profundă a vieții. Ziua aduce potențial real de creștere personală prin introspecție și autenticitate.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 17 februarie 2026

Săgetător, 17 februarie te provoacă la explorare și aventură. Ești atras de noi orizonturi, fie prin călătorii, fie prin descoperiri intelectuale. În plan romantic, spontaneitatea aduce farmec – organizează o ieșire neplanificată alături de persoana iubită. Profesional, ideile tale vizionare pot genera progrese semnificative, dar asigură-te că sunt susținute de pragmatism. Financiar, analizează atent riscurile înainte de investiții. Sănătatea beneficiază de activități în aer liber, precum drumețiile sau ciclismul. Interacțiunile sociale îți oferă energie și inspirație. Astrele susțin extinderea perspectivei și deschiderea către noi experiențe. Echilibrează entuziasmul cu prezența conștientă pentru a valorifica la maximum oportunitățile zilei.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 17 februarie 2026

Capricorn, ziua pune accent pe pragmatism și echilibru. Ambițiile profesionale sunt în prim-plan, iar disciplina ta poate aduce progrese notabile. Organizează-ți sarcinile eficient și valorifică sfaturile mentorilor. Totuși, Ziua Îndrăgostiților îți amintește să investești timp și în relații. Gesturile atente și comunicarea sinceră consolidează legăturile. Financiar, adoptă o strategie prudentă și evită cheltuielile inutile. Gestionarea stresului este esențială; practici precum yoga sau plimbările în natură îți pot reda echilibrul interior. Prezența ta atentă adâncește conexiunile emoționale. Universul susține construirea unor fundații solide, atât profesional, cât și personal.

Citeşte şi: Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 17 februarie 2026

După multiple încercări de a repara, explica sau tolera, devine evident că o legătură a ajuns la termen. Poate fi vorba despre o relație sentimentală, o prietenie veche sau chiar o colaborare profesională care a funcționat din inerție, nu din compatibilitate reală. Eclipsa scoate la suprafață adevăruri incomode și elimină iluziile. În astrologie, eclipsele nu negociază – ele închid cicluri.
Pentru Vărsător, semn al libertății și al autenticității, cea mai mare greșeală ar fi să rămână într-un context care îi limitează evoluția. Deși despărțirea sau distanțarea poate părea un eșec la prima vedere, în realitate este o recalibrare strategică. Universul taie ceea ce consumă resurse emoționale fără să ofere creștere.
Pe plan emoțional, impactul este puternic. Vărsătorul nu este întotdeauna deschis în exprimarea sentimentelor, însă această eclipsă îl obligă să își recunoască vulnerabilitățile. Persistența într-o relație dezechilibrată nu mai este o opțiune viabilă. Claritatea vine printr-un moment de ruptură.
Profesional, pot exista tensiuni generate de diferențe de viziune. Dacă valorile nu mai sunt aliniate, decizia de a merge pe drumuri separate devine inevitabilă. Eclipsa cere coerență între cine ești și mediul în care activezi.
Mesajul astrologic este direct: uneori, ghinionul aparent este o protecție. Renunțarea nu înseamnă slăbiciune, ci maturitate. Vărsătorul închide un capitol pentru a crea spațiu pentru conexiuni mai autentice și proiecte mai bine aliniate cu misiunea sa personală. E o resetare forțată, dar strategic necesară pentru următorul nivel de evoluție.

Citeşte şi: Zodii care renasc în februarie. Schimbările care le așteaptă sunt surprinzătoare!

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 17 februarie 2026

Pești, 17 februarie debutează cu profunzime emoțională și creativitate accentuată. Conectează-te la nivel sufletesc cu partenerul; experiențele împărtășite întăresc intimitatea. Activitățile artistice sunt favorizate – creează sau bucură-te de frumusețea din jur. Profesional, empatia ta oferă soluții originale și susține colaborarea. Dacă apar preocupări financiare, abordează-le cu imaginație și flexibilitate. Pentru sănătate, echilibrează planul emoțional cu cel fizic prin meditație sau exerciții ușoare. Intuiția îți ghidează interacțiunile sociale. Ziua favorizează introspecția și explorarea spirituală. Relațiile cu familia și prietenii se consolidează prin susținere necondiționată. Deschide-ți inima către iubire – energia oferită se va întoarce amplificată, aducând armonie și conexiuni autentice.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Fanatik
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Click.ro
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Citește și...
Gigi Mustaţă îi mitraliază pe jucătorii FCSB-ului după înfrângerea cu Universitatea Craiova: “Lipsă de atitudine! Este cea mai mare ruşine din istorie să ratezi play-off-ul!”
Se poate cumula pensia din România cu cea din străinătate? Ce spune legea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cine a fost „regele motorinei”, mort la 56 de ani. Condamnat la 7 ani de închisoare în România, era urmărit internațional de 11 ani
Horoscop 16 februarie 2026. E forțată să o ia de la zero. O zodie își curăță viața și scapă de probleme
Horoscop 15 februarie 2026. Bani cu nemiluita și noroc în dragoste. O zodie scapă de datorii și plănuiește o escapadă romantică
Horoscop 14 februarie 2026. Iertarea e cel mai frumos cadou. O zodie se împacă cu fostul partener de viață de Ziua Îndrăgostiților
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Producătoare israeliană Dana Eden, creatoarea serialului "Teheran", găsită moartă într-un hotel din Atena. Avea 52 de ani
Producătoare israeliană Dana Eden, creatoarea serialului "Teheran", găsită moartă într-un hotel din Atena. Avea 52 de ani
Mikayla Nogueira și Cody Hawken divorțează după doi ani de căsnicie: „Am plâns mult”
Mikayla Nogueira și Cody Hawken divorțează după doi ani de căsnicie: „Am plâns mult”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete de acum 40 de ani: „Îți dă absolut orice, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă”
Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete de acum 40 de ani: „Îți dă absolut orice, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă”
Elle
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
Laura Cosoi, declarații oneste despre relațiile din familie și realitatea din spatele fotografiilor. Confesiunile făcute de actriță: „În familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat...”
Laura Cosoi, declarații oneste despre relațiile din familie și realitatea din spatele fotografiilor. Confesiunile făcute de actriță: „În familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat...”
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum
Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum
Mira, urare pentru Mihai Bendeac care s-a viralizat. Actorul a împlinit 43 de ani
Mira, urare pentru Mihai Bendeac care s-a viralizat. Actorul a împlinit 43 de ani
Max, fiul Cristinei Cioran, a împlinit un an. Ce a făcut Alex Dobrescu de ziua băiatului. "Asta a fost!"
Max, fiul Cristinei Cioran, a împlinit un an. Ce a făcut Alex Dobrescu de ziua băiatului. "Asta a fost!"
Cum a apărut Corina Caciuc alături de băieții ei și de Laurențiu Reghecampf. Soția antrenorului a făcut 34 de ani: „Sunt recunoscătoare”
Cum a apărut Corina Caciuc alături de băieții ei și de Laurențiu Reghecampf. Soția antrenorului a făcut 34 de ani: „Sunt recunoscătoare”
Florentin Petre s-a căsătorit. Cum a arătat marele eveniment și ce rochie de mireasă a purtat Alina Petre
Florentin Petre s-a căsătorit. Cum a arătat marele eveniment și ce rochie de mireasă a purtat Alina Petre
Libertatea pentru Femei
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Cine este Karina Pavăl, care a cumpărat Carrefour România la doar 33 de ani. Imagini de la nunta de lux din Italia, cu Loredana și Dan Bittman. Poze rare cu socrii mici, soții Dedeman, și cu mirele care a intrat în cea mai bogată familie din România
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce analize de sânge pot arăta daca diabetul a afectat deja rinichii?
Ce analize de sânge pot arăta daca diabetul a afectat deja rinichii?
Cum alegi metoda de corecție vizuală: ochelari, chirurgie sau lentile de contact?
Cum alegi metoda de corecție vizuală: ochelari, chirurgie sau lentile de contact?
Alertă! Situație dramatică privind vaccinarea copiilor în România / Recomandări urgente!
Alertă! Situație dramatică privind vaccinarea copiilor în România / Recomandări urgente!
„Pregătiți-vă de război cu Rusia!” – anunț comun fără precedent făcut de șefii militari din Germania și Marea Britanie
„Pregătiți-vă de război cu Rusia!” – anunț comun fără precedent făcut de șefii militari din Germania și Marea Britanie
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Misterul numelui cu 4 litere! Laura Cosoi, dezvăluiri exclusive despre bebelușul nr. 5. Va fi tot fetiță?
Misterul numelui cu 4 litere! Laura Cosoi, dezvăluiri exclusive despre bebelușul nr. 5. Va fi tot fetiță?
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Dragostea trece prin... cai putere! Dani Oțil a surprins-o pe Gabriela Prisăcariu cu un cadou de lux de peste 250.000€. Vezi cum arată „bijuteria” pe patru roți
Dragostea trece prin... cai putere! Dani Oțil a surprins-o pe Gabriela Prisăcariu cu un cadou de lux de peste 250.000€. Vezi cum arată „bijuteria” pe patru roți
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton