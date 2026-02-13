  MENIU  
Home > Astro Fun > Eclipsă inelară de Soare pe 17 februarie 2026: un moment astral intens care aduce un val de transformări spectaculoase pentru zodii

Eclipsă inelară de Soare pe 17 februarie 2026: un moment astral intens care aduce un val de transformări spectaculoase pentru zodii

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 marchează începutul unui nou sezon astrologic intens, încărcat de schimbări și energie transformatoare. Fenomenul are loc în zodia Vărsătorului, la 28 de grade, și coincide cu o lună nouă, ceea ce amplifică puternic efectele acestui moment cosmic.

În astrologie, o lună nouă reprezintă întotdeauna startul unui ciclu de șase luni, un interval în care intențiile, dorințele și direcțiile stabilite acum pot prinde contur treptat. De această dată însă, eclipsa adaugă o notă de imprevizibil, accelerând evenimentele și aducând situații cu un aer predestinat.

Energia Vărsătorului și temele pe care le activează eclipsa

Eclipsa din Vărsător pune în prim-plan teme precum libertatea personală, autenticitatea, relațiile sociale și modul în care ne raportăm la comunitate. Vărsătorul este semnul inovației, al gândirii neconvenționale și al progresului, iar această energie se va resimți în următoarele luni prin dorința de schimbare, desprindere de tipare vechi și deschidere către noi perspective. Este un moment în care mulți oameni pot simți nevoia să își redefinească rolul în grupurile din care fac parte sau să își exprime mai clar individualitatea.

Deoarece este vorba despre o eclipsă, efectele nu sunt doar simbolice, ci pot declanșa evenimente concrete, neașteptate, care să ne împingă spre direcția potrivită, chiar dacă inițial pare dificil de înțeles. Eclipsa funcționează ca un catalizator: ceea ce trebuia să se întâmple oricum în timp se poate manifesta brusc, într-un mod surprinzător.

E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
Recomandarea zilei

În ansamblu, eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 deschide un portal energetic puternic, care ne invită să ne eliberăm de limitări, să ne afirmăm unicitatea și să ne pregătim pentru un nou capitol. Este un moment ideal pentru a seta intenții sincere și curajoase, cu încrederea că următoarele șase luni vor aduce exact ceea ce este necesar pentru evoluția noastră.

Cum sunt afectate zodiile de eclipsa inelară de Soare în Vărsător din 2026

Berbec

„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Recomandarea zilei

Prietenii vin și pleacă! Un nou început neașteptat, dar predestinat, apare în casa ta a unsprezecea, care guvernează prieteniile, conexiunile și aspirațiile. Eclipsa va zgudui chiar și cele mai loiale legături, așa că pregătește‑te. Persoane pe care credeai că le vei avea mereu în viața ta – în conversații sau chiar în colaborări – pot dispărea în următoarele șase luni. Totodată, noi prietenii pot înflori. Intră în acest portal al eclipsei cu mintea deschisă pentru a atrage oamenii potriviți pentru tine.

Taur

Succesul capătă o nouă formă! Schimbări neașteptate îți vor afecta casa a zecea, cea a carierei și reputației. Modul în care privești realizările și ambițiile se va transforma datorită acestei eclipse predestinate. Următoarele șase luni îți pot schimba radical direcția profesională, imaginea publică și obiectivele. Cel mai bine este să fii deschis la noi experiențe – nu știi niciodată ce poți realiza dacă încerci ceva diferit.

Gemeni

Un capitol predestinat începe în casa ta a noua, care guvernează călătoriile, studiile și filosofia de viață. Destinații neobișnuite și oportunități educaționale pot apărea în acest ciclu al eclipsei. S-ar putea să te gândești să te întorci la studii sau să înveți de la un nou mentor. Noi orizonturi te pot chema, chiar dacă nu ai avut niciodată interes pentru acele locuri. Orice se întâmplă îți va schimba radical perspectiva asupra vieții.

Rac

Schimbări financiare se îndreaptă spre tine! Așteaptă‑te la neașteptat când un nou ciclu începe în casa ta a opta, cea a intimității și resurselor comune. Portalul eclipsei îți cere vulnerabilitate dacă vrei să‑ți păstrezi puterea financiară. Ai ocazia să‑ți crești averea și influența, dar doar dacă ești dispus să colaborezi cu alții. Nu lăsa frica de trădare să te împiedice să atragi abundența.

Leu

Cineva special intră în viața ta! Întâlniri predestinate sunt inevitabile când eclipsa îți activează casa a șaptea a parteneriatelor. Un suflet pereche romantic sau profesional se poate manifesta în următoarele șase luni. Totuși, această persoană sau colaborare ar putea fi diferită de ceea ce ți-ai imaginat. Acceptă surpriza – poate fi exact ceea ce ai nevoie.

Fecioară

Munca nu va mai fi niciodată la fel! Eclipsa îți activează casa a șasea, schimbându‑ți rutina, sănătatea și programul. Totul este în mișcare, iar următoarele șase luni pot aduce schimbări majore la locul de muncă sau în stilul tău de viață. Poți începe un job nou sau îți poți ajusta programul din motive de sănătate. Ai încredere în proces și nu analiza excesiv.

Balanță

Schimbări predestinate îți afectează proiectele creative și viața amoroasă! Eclipsa activează casa ta a cincea, aducând surprize în domeniul pasiunii și inspirației. Poți primi șansa de a dezvolta un proiect creativ sau poți întâlni o iubire neașteptată. Orice se manifestă îți poate schimba complet direcția dacă îți urmezi creativitatea.

Scorpion

Modul în care trăiești acum va arăta complet diferit peste șase luni! Eclipsa aduce un nou început în casa ta a patra, cea a familiei și locuinței. Poți schimba casa, orașul sau dinamica familială. Dacă ești deschis, poți găsi un nou loc în care să trăiești sau poți transforma relațiile de familie într-un mod pozitiv.

Săgetător

Casa ta a treia este pregătită pentru o schimbare rapidă și neașteptată. Eclipsa îți aduce în atenție un nou interes, o nouă idee sau un nou hobby. Poți explora noi domenii, noi conexiuni sau noi moduri de a învăța. Acest interes îți poate schimba direcția pentru următorul an.

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodii care își găsesc marea dragoste în februarie. Luna iubirii vine cu surprize colosale pentru ele!

Citeşte şi: Zodii trădate de parteneri în februarie. Le așteaptă dezamăgiri uriașe pe plan sentimental!

Citeşte şi: Zodii care renasc în februarie. Schimbările care le așteaptă sunt surprinzătoare!

Capricorn

Fii atent la finanțe! Eclipsa îți activează casa a doua, aducând posibile câștiguri sau pierderi neașteptate. Schimbările pot fi rapide, așa că nu te lăsa copleșit de primele evenimente. Surprizele financiare pot apărea din direcții neașteptate în următoarele șase luni.

Vărsător

Fii tu însuți! 2026 este anul în care te redescoperi, deoarece eclipsa îți activează casa întâi. Ai ocazia să‑ți reinventezi stilul, comportamentul și identitatea. Eclipsa te încurajează să fii autentic și curajos, explorând cine ești cu adevărat.

Pești

Ia‑ți sănătatea mentală în serios! Eclipsa îți activează casa a douăsprezecea, scoțând la suprafață probleme pe care nu le mai poți ignora. Următoarele șase luni te vor împinge să renunți la ceea ce te rănește și să adaugi în viața ta ceea ce te vindecă. Este timpul să alegi pacea interioară.

Foto – Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Fanatik
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri”
GSP.ro
A reprezentat România la Jocurile Olimpice, iar acum este comentatoare la Milano-Cortina » Câștigă bani și din platformele pentru adulți
A reprezentat România la Jocurile Olimpice, iar acum este comentatoare la Milano-Cortina » Câștigă bani și din platformele pentru adulți
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Citește și...
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Durere de neînchipuit la priveghiul familiei afaceristului din Vaslui! Ce a fost pus în sicriul mamei a lăsat oamenii fără cuvinte, e cumplit să...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cine a distrus înregistrările Mariei Tănase. Stejărel Olaru a făcut investigația
Horoscop 14 februarie 2026. Iertarea e cel mai frumos cadou. O zodie se împacă cu fostul partener de viață de Ziua Îndrăgostiților
Horoscop săptămânal 16 - 22 februarie 2026. Daruri neașteptate din partea destinului. O zodie primește o promovare sau un nou job
Horoscop 13 februarie 2026. Furtună astrologică. O zodie este lovită de ghinion, toate planurile i se duc pe apa Sâmbetei
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Carmen Harra anunță dezastrul în România: S-ar putea să cadă guvernul. În plus, anunță și două DIVORȚURI în showbiz: Vor șoca presa și oamenii de rând

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu imperiul ciocolatei
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu imperiul ciocolatei
Catinca Zilahy, dezvăluiri emoționante despre lupta Calinei cu sindromul extrapiramidal. "Durează să-ți revii. Am trecut și eu printr-un astfel de episod!" Cum se simte tânăra
Catinca Zilahy, dezvăluiri emoționante despre lupta Calinei cu sindromul extrapiramidal. "Durează să-ți revii. Am trecut și eu printr-un astfel de episod!" Cum se simte tânăra
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Tudor Chirilă: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie. E discret, secretos, dar acum a dat din casă
Tudor Chirilă: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie. E discret, secretos, dar acum a dat din casă
Elle
S-a aflat! Ce părere are Kanye West despre relația fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton. Povestea lor de dragoste pare tot mai serioasă: „Este extrem de gelos”
S-a aflat! Ce părere are Kanye West despre relația fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton. Povestea lor de dragoste pare tot mai serioasă: „Este extrem de gelos”
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Ce crede, de fapt, Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, a acceptat să participe la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1: „Nu pot să fiu decât foarte mândră”
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, primele declarații după ce s-au calificat în finala Eurovision România 2026: "Pregătim un show și mai curajos." Video
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, primele declarații după ce s-au calificat în finala Eurovision România 2026: "Pregătim un show și mai curajos." Video
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Cum arată Oana Radu după ce a topit iar kilograme! Ce spune despre injecțiile de slăbit
Cum arată Oana Radu după ce a topit iar kilograme! Ce spune despre injecțiile de slăbit
Niculina Stoican a câștigat procesul cu Olguța Berbec. Artista a fost acuzată de plagiat: „Unii oameni sunt sortiți să rămână mici și neînsemnați”
Niculina Stoican a câștigat procesul cu Olguța Berbec. Artista a fost acuzată de plagiat: „Unii oameni sunt sortiți să rămână mici și neînsemnați”
Theo Rose și Anghel Damian, nași de botez din nou. Au fost surprinși în ipostaze tandre pe ringul de dans: „Relația noastră e mai frumoasă de când am devenit părinți”
Theo Rose și Anghel Damian, nași de botez din nou. Au fost surprinși în ipostaze tandre pe ringul de dans: „Relația noastră e mai frumoasă de când am devenit părinți”
Cum arată Laura Cosoi nemachiată, la 44 de ani. Vedeta este însărcinată cu al cincilea copil. Ce i-au spus fanii
Cum arată Laura Cosoi nemachiată, la 44 de ani. Vedeta este însărcinată cu al cincilea copil. Ce i-au spus fanii
Secretul longevității lui Victor Rebengiuc. Cum se simte la 93 de ani și pe ce nu mai pune gura: „Am renunțat definitiv”
Secretul longevității lui Victor Rebengiuc. Cum se simte la 93 de ani și pe ce nu mai pune gura: „Am renunțat definitiv”
Observator News
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Libertatea pentru Femei
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
De ce fac tinerii între 20 și 30 de ani atac de cord. Factorii de risc pentru generația născută după 2000
De ce fac tinerii între 20 și 30 de ani atac de cord. Factorii de risc pentru generația născută după 2000
Incendiu puternic în Sectorul 6, București. Mai multe vehicule ard, o persoană a murit, alta este rănită
Incendiu puternic în Sectorul 6, București. Mai multe vehicule ard, o persoană a murit, alta este rănită
Luna Nouă din Vărsător, 17 februarie 2026. Momentul care schimbă direcția pentru fiecare zodie
Luna Nouă din Vărsător, 17 februarie 2026. Momentul care schimbă direcția pentru fiecare zodie
România a intrat în recesiune tehnică! Ce spune Ministrului Finanțelor și cum ne afectează
România a intrat în recesiune tehnică! Ce spune Ministrului Finanțelor și cum ne afectează
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Cum arată Ileana Lazariuc la 43 de ani și unde s-a stabilit definitiv după divorțul de Ion Alexandru Țiriac. Fiica Anastasiei Lazariuc a părăsit România și își crește cei doi băieți într-un lux discret
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton