  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 26 mai 2026. Pluto în Vărsător. Nu se aștepta la așa noroc. O zodie dă lovitura vieții! Universul conspiră în favoarea ei

Horoscop 26 mai 2026. Pluto în Vărsător. Nu se aștepta la așa noroc. O zodie dă lovitura vieții! Universul conspiră în favoarea ei

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.  Actualizat 25.05.2026, 15:23
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Horoscop 26 mai 2026. O zi cu oportunități neașteptate și un val de noroc care poate schimba complet direcția vieții pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Ziua aceasta vine cu o încărcătură astrală extrem de rară și puternică, iar efectele lui Pluto, planeta Schimbării, în Vărsător încep să se simtă tot mai intens pentru anumite zodii. Universul schimbă regulile jocului, iar ceea ce părea imposibil până ieri poate deveni realitate într-un timp surprinzător de scurt. Vorbim despre o energie a transformării bruște, a oportunităților neașteptate și a destinului care intervine exact atunci când nimeni nu se mai așteaptă.

Horoscop 26 mai 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 26 mai 2026

Berbec, ziua de 26 mai 2026 vine cu un amestec puternic de motivație, curaj și dorință de afirmare. Pluto în Vărsător activează sectorul relațiilor sociale și al proiectelor de viitor, împingându-te să ieși din tiparele vechi și să îți asumi idei inovatoare. Ai șansa să atragi atenția prin inițiative îndrăznețe și printr-un stil de comunicare direct și convingător. În plan profesional, este o zi excelentă pentru proiecte care necesită creativitate și reacții rapide. În relațiile personale, dialogurile sincere pot reaprinde conexiuni care păreau răcite în ultima perioadă. Financiar, evită cheltuielile impulsive și analizează atent orice investiție sau promisiune avantajoasă. Spre seară, pot apărea schimbări neașteptate de plan, însă flexibilitatea îți va aduce un avantaj important.

Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 26 mai 2026

Taur, ziua de 26 mai 2026 îți aduce o energie stabilă, dar și nevoia de a face schimbări importante în plan profesional. Pluto în Vărsător influențează cariera și te obligă să privești diferit anumite obiective sau colaborări care nu mai funcționează eficient. Venus îți amplifică dorința de confort și stabilitate, iar acest lucru te ajută să iei decizii mai calculate în plan financiar. La locul de muncă, răbdarea și atenția la detalii îți aduc aprecierea celor din jur. Relațiile personale se îmbunătățesc prin comunicare sinceră și prin dorința de a lăsa în urmă tensiunile mai vechi. Pentru echilibru interior, activitățile relaxante și timpul petrecut în liniște îți vor fi extrem de benefice. Spre finalul zilei, poate apărea o oportunitate surprinzătoare care merită analizată cu mult realism.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 26 mai 2026

Gemeni, ziua de 26 mai 2026 vine cu multă agitație, idei noi și oportunități interesante de comunicare. Pluto în Vărsător îți stimulează dorința de evoluție și te împinge să privești lucrurile dintr-o perspectivă complet diferită. Este o zi excelentă pentru negocieri, întâlniri și conversații care pot deschide drumuri importante pentru viitor. În plan sentimental, farmecul personal este foarte puternic și te ajută să repari relații sau să creezi conexiuni noi. Profesional, creativitatea și spontaneitatea pot aduce rezultate excelente, mai ales dacă lucrezi în domenii care implică exprimare și socializare. Financiar, evită deciziile luate în grabă și verifică atent toate detaliile înainte de a accepta o ofertă. Spre seară, o veste neașteptată îți poate schimba complet planurile următoarelor zile.

Elena Băsescu nu mai arată așa! Îmbrăcată sport, în colanți și hanorac, fiica cea mică a lui Traian Băsescu a fost fotografiată pe străzile din București și e aproape de nerecunoscut! Uite cât de mult s-a schimbat de când a ieșit din lumina reflectoarelor! / Foto
Elena Băsescu nu mai arată așa! Îmbrăcată sport, în colanți și hanorac, fiica cea mică a lui Traian Băsescu a fost fotografiată pe străzile din București și e aproape de nerecunoscut! Uite cât de mult s-a schimbat de când a ieșit din lumina reflectoarelor! / Foto
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 26 mai 2026

Rac, pe 26 mai 2026, sensibilitatea și intuiția ta sunt mult mai puternice decât de obicei. Pluto în Vărsător activează zona transformărilor interioare și te obligă să privești cu sinceritate anumite emoții sau relații care te consumă. Este o zi potrivită pentru introspecție, discuții sincere și clarificări importante în plan personal. La locul de muncă, empatia și diplomația te ajută să rezolvi tensiuni și să creezi un climat mai armonios. Financiar, este recomandat să eviți riscurile și să te concentrezi pe stabilitate și organizare. În planul sănătății, corpul îți cere mai multă odihnă și mai puțin stres emoțional. Spre seară, liniștea și apropierea de familie îți pot aduce echilibrul de care ai nevoie.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 26 mai 2026

Leu, ziua de 26 mai 2026 îți aduce oportunități importante de afirmare și schimbări care pot influența viitorul profesional. Pluto în Vărsător activează sectorul relațiilor și poate scoate la suprafață tensiuni sau adevăruri care nu mai pot fi ignorate. În carieră, ai șansa să impresionezi prin idei originale și prin capacitatea ta de a conduce eficient situațiile complicate. Relațiile sociale sunt intense, iar anumite întâlniri pot avea un impact neașteptat asupra direcției tale viitoare. În plan sentimental, sinceritatea devine esențială pentru menținerea echilibrului. Financiar, evită deciziile impulsive și analizează atent toate variantele înainte de a investi sau de a face cheltuieli mari. Spre finalul zilei, o revelație importantă îți poate schimba complet perspectiva asupra unei probleme personale.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 26 mai 2026

Fecioară, ziua de 26 mai 2026 pune accent pe organizare, disciplină și reevaluarea unor priorități importante. Pluto în Vărsător influențează sectorul muncii și al sănătății, obligându-te să renunți la obiceiurile care îți consumă inutil energia. Profesional, atenția la detalii și spiritul analitic te ajută să rezolvi rapid situații complicate și să primești aprecierea celor din jur. Este un moment bun pentru planificare și pentru punerea la punct a unor proiecte care au stagnat în ultima perioadă. În relațiile personale, sprijinul oferit celor apropiați va consolida legături importante. Financiar, prudența și deciziile bine calculate îți oferă stabilitate și siguranță. Spre seară, o informație neașteptată sau o revelație personală îți poate schimba modul în care privești o situație delicată.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 26 mai 2026

Zodia care primește astăzi această susținere astrală spectaculoasă este Balanța. Pentru acești nativi, Pluto în Vărsător activează zona succesului personal, a recunoașterii și a marilor șanse venite aparent din senin. Este genul de zi în care o conversație schimbă totul, o întâlnire deschide uși uriașe sau o veste produce o răsturnare completă de situație. Mulți nativi pot primi o ofertă profesională importantă, pot semna un contract avantajos sau pot descoperi o oportunitate financiară pe care nu o credeau posibilă.
Energia acestei zile îi împinge pe nativii Balanță să iasă din zona de confort și să își asume curajul de a spune „da” schimbării. Pluto în Vărsător nu aduce succes prin întâmplare, ci printr-o transformare profundă a mentalității. Balanțele care au avut răbdare, care au muncit în tăcere și care au trecut prin dezamăgiri în ultimele luni sunt acum recompensate într-un mod neașteptat.
Și în plan sentimental apar surprize importante. Pentru unii nativi, o relație poate evolua rapid către un nivel mult mai serios, iar pentru alții poate apărea exact persoana care le schimbă complet perspectiva asupra iubirii. Magnetismul personal este foarte puternic, iar oamenii sunt atrași natural de energia și farmecul lor.
Din punct de vedere financiar, această zi poate marca începutul unei perioade extrem de prospere. Pluto în Vărsător favorizează câștigurile venite prin idei moderne, tehnologie, social media, proiecte creative sau colaborări neobișnuite. Intuiția Balanțelor funcționează impecabil, iar deciziile luate acum pot produce efecte importante pe termen lung.

Citeşte şi: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Citeşte şi: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Citeşte şi: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 26 mai 2026

Scorpion, ziua de 26 mai 2026 vine cu energii intense și transformatoare, care te obligă să privești în profunzime anumite situații pe care le-ai evitat până acum. Pluto în Vărsător activează sectorul familiei și al echilibrului interior, aducând schimbări importante în viața personală sau în relația cu cei apropiați. În plan profesional, determinarea și spiritul strategic îți oferă avantaj în negocieri și în rezolvarea unor probleme complicate. Este o zi excelentă pentru a lua decizii importante și pentru a clarifica situații neînțelese. În relațiile personale, sinceritatea și comunicarea directă pot vindeca tensiuni mai vechi. Financiar, prudența și analiza atentă îți pot aduce beneficii importante pe termen lung. Spre seară, o revelație neașteptată sau o conversație profundă îți poate schimba perspectiva asupra viitorului.

Horoscop zilnic Săgetător- Previziuni pentru 26 mai 2026

Săgetător, pe 26 mai 2026, spiritul tău aventuros și dorința de libertate sunt amplificate de influențele astrale ale momentului. Pluto în Vărsător îți activează sectorul comunicării și îți schimbă modul în care privești anumite relații sau planuri de viitor. Este o zi excelentă pentru studiu, călătorii, întâlniri și experiențe care îți pot lărgi orizonturile. În plan profesional, ideile tale originale atrag atenția și pot inspira oamenii din jur. Relațiile sociale sunt favorizate, iar anumite conversații pot deschide oportunități neașteptate. Financiar, evită deciziile impulsive și concentrează-te pe obiective stabile și investiții pe termen lung. Spre finalul zilei, o revelație importantă îți poate schimba complet perspectiva asupra unui plan personal.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 26 mai 2026

Capricorn, ziua de 26 mai 2026 îți aduce multă ambiție și dorința de a construi ceva solid și durabil. Pluto în Vărsător influențează sectorul financiar și te obligă să reevaluezi modul în care îți gestionezi resursele și prioritățile materiale. Profesional, este o zi excelentă pentru organizare, planificare și atingerea unor obiective importante. Perseverența și disciplina ta sunt remarcate de superiori sau de oamenii cu care colaborezi. În relațiile personale, dialogurile mature și sincere pot consolida legături importante. Financiar, evită riscurile și mizează pe strategii sigure și bine calculate. Spre seară, o concluzie importantă sau o veste neașteptată te poate ajuta să vezi mai clar direcția în care trebuie să mergi.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 26 mai 2026

Vărsător, ziua de 26 mai 2026 este marcată de influența puternică a lui Pluto aflat în semnul tău, ceea ce îți amplifică dorința de schimbare și reinventare. Simți nevoia să ieși din rutină și să privești viața dintr-o perspectivă complet nouă. În plan profesional, creativitatea și ideile neconvenționale te pot ajuta să găsești soluții inovatoare pentru probleme complicate. Relațiile cu cei din jur devin mai intense și mai sincere, iar anumite discuții pot schimba radical dinamica unor parteneriate. Financiar, este un moment bun pentru analiză și pentru stabilirea unor obiective pe termen lung. În planul sănătății, activitățile care stimulează mintea și creativitatea îți aduc echilibru și energie pozitivă. Spre finalul zilei, pot apărea revelații importante care îți schimbă modul în care privești viitorul.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 26 mai 2026

Pești, pe 26 mai 2026, intuiția și sensibilitatea ta ating un nivel foarte ridicat, iar influențele astrale favorizează introspecția și vindecarea emoțională. Pluto în Vărsător activează zona subconștientului și scoate la suprafață emoții, amintiri sau adevăruri pe care nu le mai poți ignora. Este o zi excelentă pentru activități care îți liniștesc mintea și sufletul, precum meditația, arta sau timpul petrecut în natură. Profesional, creativitatea și imaginația te ajută să găsești soluții inspirate pentru probleme complicate. Financiar, este recomandat să eviți cheltuielile impulsive și să te concentrezi pe stabilitate și organizare. În relațiile personale, empatia și răbdarea ta oferă sprijin important celor apropiați. Spre seară, o revelație sau o conversație profundă îți poate schimba complet perspectiva asupra unei situații personale.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Fanatik
Mihai Stoica a găsit un nou vârf pentru FCSB: „Am vorbit cu Gigi să îl încercăm! Raportul calitate-preţ e cel mai bun!”. Reacţie şoc când Botoşani a egalat în minutul 90
Mihai Stoica a găsit un nou vârf pentru FCSB: „Am vorbit cu Gigi să îl încercăm! Raportul calitate-preţ e cel mai bun!”. Reacţie şoc când Botoşani a egalat în minutul 90
GSP.ro
Naomi Osaka a organizat la Paris o petrecere doar pentru tenismeni de culoare » Imagini din interior
Naomi Osaka a organizat la Paris o petrecere doar pentru tenismeni de culoare » Imagini din interior
Click.ro
Tudor Chirilă, alarmat de ce fac copiii pe rețelele de socializare: „M-a speriat”
Tudor Chirilă, alarmat de ce fac copiii pe rețelele de socializare: „M-a speriat”
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Redactia.ro
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Citește și...
Firma care a făcut revizia liftului prăbușit la Ministerul Transporturilor are probleme financiare imense. Ce decizie s-a luat în legătură cu datoriile
O insulă spectaculoasă din Grecia, numită „perla coroanei”, costă acum cât un apartament de lux. Cu cât a fost scoasă la vânzare
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Semifinala Chefi la cuțite aduce o jurizare de excepție: Chef-ul cu 3 stele Michelin Mauro Uliass
Horoscop 25 mai 2026. Va vărsa lacrimi amare. O zodie trece printr-o despărțire dureroasă. Relația scârțâia de ceva timp
Horoscop 24 mai 2026. Se rupe lanțul de ghinioane. O zodie are parte de bani și reușite pe toate planurile. Norocul e cuvântul cheie al zilei
Horoscop 23 mai 2026. Necazurile îi provoacă multă suferință. E prăpăd în viața ei. O zodie trece printr-o cumpănă pe care nu o va uita prea curând
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Cum arată Elena Basescu la 46 de ani. Fiica cea mică a lui Traian Băsescu s-a schimbat mult în ultimii ani. Ba s-a îngrășat, ba a slăbit. Ea a trecut și de multe ori pragul medicului estetician / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cântărețul Caleb Shomo a dezvăluit că este gay. "Voi face doar ceea ce mă face fericit!" Reacția soției după anunțul artistului
Cântărețul Caleb Shomo a dezvăluit că este gay. "Voi face doar ceea ce mă face fericit!" Reacția soției după anunțul artistului
Iulia Vântur, fermecătoare la gala amfAR Cannes 2026. Eva Longoria, Heidi Klum și Robbie Williams, prezenți la același eveniment
Iulia Vântur, fermecătoare la gala amfAR Cannes 2026. Eva Longoria, Heidi Klum și Robbie Williams, prezenți la același eveniment
Proiecte speciale
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Libertatea.ro
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Zodiile care vor avea parte de un început de vară tensionat în 2026. Mercur retrograd lovește puternic
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
A1.ro
Irina Fodor, detalii despre noul sezon Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”
Irina Fodor, detalii despre noul sezon Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”
Andreea Bostănică a fost cerută în căsătorie, în Maldive. Cum a reacționat influencerița și ce inel a primit
Andreea Bostănică a fost cerută în căsătorie, în Maldive. Cum a reacționat influencerița și ce inel a primit
Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, și soția lui, Michelle Ciubuc, și-au botezat fiul. Ce semnificație deosebită are numele pe care l-au ales pentru băiatul lor
Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, și soția lui, Michelle Ciubuc, și-au botezat fiul. Ce semnificație deosebită are numele pe care l-au ales pentru băiatul lor
Andreea Esca vrea să își deschidă propriul „Cămin Cultural” în Porumbacu de Sus. Ce planuri are știrista
Andreea Esca vrea să își deschidă propriul „Cămin Cultural” în Porumbacu de Sus. Ce planuri are știrista
Cristina Ich s-a afișat alături de iubitul milionar în ipostaze tandre. Influencerița e îndrăgostită până peste cap
Cristina Ich s-a afișat alături de iubitul milionar în ipostaze tandre. Influencerița e îndrăgostită până peste cap
Observator News
Ploi şi vijelii, dar temperaturi de până la 33 de grade. Vremea pentru următoarele 2 săptămâni
Ploi şi vijelii, dar temperaturi de până la 33 de grade. Vremea pentru următoarele 2 săptămâni
Libertatea pentru Femei
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Mungiu! Sigur ai auzit de ea! Puțini știu că și sora lui este o figură cunoscută în România!
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Cristian Mungiu! Sigur ai auzit de ea! Puțini știu că și sora lui este o figură cunoscută în România!
Andreea Esca, anunț WOW din viața personală! E gata, iar imaginile sunt incredibile! Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Andreea Esca, anunț WOW din viața personală! E gata, iar imaginile sunt incredibile! Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Cum a ajuns sa arate una dintre cele mai vanate femei din Romania. E de nerecunoscut pe strada..Ce se intampla cu ea dupa ce s-a retras din viata publica
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Totul despre boala care afectează milioane de oameni. Takeda România cere acces corect la diagnostic și tratament
Totul despre boala care afectează milioane de oameni. Takeda România cere acces corect la diagnostic și tratament
PALMED avertizează: reforma spitalelor trebuie făcută cu transparență și criterii corecte
PALMED avertizează: reforma spitalelor trebuie făcută cu transparență și criterii corecte
Care este cel mai mare dușman al inimii. Un medic atenționează: NU este carnea, ci o gustare considerată „sănătoasă”
Care este cel mai mare dușman al inimii. Un medic atenționează: NU este carnea, ci o gustare considerată „sănătoasă”
Ce se întâmplă dacă moștenești datorii după decesul unei rude. Ce spune legea din România
Ce se întâmplă dacă moștenești datorii după decesul unei rude. Ce spune legea din România
TV Mania
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Detaliul neștiut de la marea gală din Cannes! Ce s-a întâmplat în culise cu Theo Rose
Detaliul neștiut de la marea gală din Cannes! Ce s-a întâmplat în culise cu Theo Rose
Arată ca două surori! Imaginea rară cu mama Anei Bodea care a uimit tot internetul
Arată ca două surori! Imaginea rară cu mama Anei Bodea care a uimit tot internetul
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Libertatea
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Replica Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorțul lor. „Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate”
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton