La ce post ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba

La ce post ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba

Amelia Matei
.

Cătălin Măruță a avut ultima emisiune la PRO TV pe 6 februarie 2026, după 18 ani de emisie. Acum, postul Tv difuzează pe același tronson orar două seriale turcești: „Leyla” și „La marginea lumii”, dar și producția „Lecții de viață”.

Florin Călinescu, despre schimbările de la PRO TV

Florin Călinescu a vorbit despre schimbările de la PRO TV, post la care și el a lucrat mulți ani. După ce a aflat că emisiunea prezentată de Cătălin Măruță nu va mai exista, Florin Călinescu a răbufnit.

„Cătălin Măruță este ultima victimă. Nu contează audiența, astea sunt justificările unora care nu se uită decât la cifre cu orice preț. Adică disponibilizări, nemajorări de venituri, de salarii și așa mai departe, nu există nicio empatie. Când vor crăpa și «Vocea României», «Las Fierbinți» și «Românii au talent», atunci nu știu, să dea reclame cehești, habar nu am.

PRO TV s-a bazat întotdeauna pe creativitate, pe mișcare continuă și chiar dacă, să zicem, un format se blaza, se mobiliza toată lumea și se găseau resurse noi de creativitate. Creativitatea funcțională. La împlinirea celor 30 de ani, nici măcar n-au catadicsit să mă invite. Deci există și o răutate a unora de acolo, absolut amuzantă”, a spus Florin Călinescu pentru Cancan.

Unde ar putea ajunge Cătălin Măruță

Florin Călinescu a fost întrebat dacă Măruță ar putea ajunge la Antena 1, însă acesta este de părere că prezentatorul ar putea primi o emisiune la Antena Stars, mai degrabă.

„Survivor… S-au dat peste cap să-l fure de la Kanal D și n-au știut ce să facă cu el. Și s-au dus la Antenă. Unde, culmea, Antena merge foarte bine, pentru că se bazează pe niște oameni care au plecat din PRO TV. Antena este ținută astăzi de Ruxandra Ion și de Mona Segal.

Nu cred că ar fi un scenariu pentru Cătălin Măruță. Nu, pentru că acolo s-a osificat povestea aia cu niște năpăstuiți, vin tot timpul acolo și expun situațiile pe la ora 17.00. Și de la ora 14.00 la ora 17.00 mi se pare că e ceva gen niște tineri fără rost, închiși într-o casă. Când caut câte un meci fotbal, dau de ei.

Am văzut că și pe Kanal D. Foarte bine dacă există public pentru așa ceva, asta este situația. Dar nu cred că poate acolo. Poate pe Antena Stars, nu-mi dau seama”, a încheiat Florin Călinescu.

PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!

