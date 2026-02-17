Cum a reacționat Magdalena Chihaia când a aflat că Dinu Maxer a pozat gol. „A aflat la un an de la căsătoria noastră”

Magdalena Chihaia-Maxer a aflat, la un an de la nunta lor, că soțul ei, Dinu Maxer, a pozat gol în 2005, pentru o revistă. Actrița a fost surprinsă de dezvăluirea făcută în podcastul pe care îl găzduiește.

Cum a reacționat Magdalena Chihaia când a aflat că Dinu Maxer a pozat gol

Magdalena Chihaia-Maxer a avut parte de o surpriză neașteptată chiar în podcastul său, „Cu mască, fără mască”, de Ziua Îndrăgostiților. Actrița a aflat de la soțul ei, artistul Dinu Maxer, că acesta a pozat gol în 2005, pentru revista Tango. Dezvăluirea a lăsat-o fără cuvinte. „Magda a fost puțin șocată că a aflat asta abia acum, la un an de la căsătoria noastră!”, a declarat Dinu Maxer, pentru Click!.

Cântărețul, în vârstă de 52 de ani, a povestit experiența sa de la acea ședință foto: „Mi s-a părut o provocare pe care odată în viață poți s-o faci. A fost ciudat, mai ales când te machia o domnișoară și tu erai gol. Dar, îți acopereai anumite zone”. La acea vreme, Dinu era considerat unul dintre cei mai atrăgători bărbați din România, iar apariția în revista Tango a fost văzută ca o confirmare.

În ciuda surprizei, Magda, soția lui Dinu, a primit vestea cu zâmbetul pe buze, iar cei doi au continuat să dezvăluie detalii din viața lor de cuplu. De altfel, povestea lor de iubire a cucerit inimile fanilor, iar nunta lor din 31 mai 2025 a fost un eveniment de neuitat. „Viața îți aduce foarte multe surprize! Iar dragostea are tainele ei. Sfatul meu este să fiți extrem de deschiși căci dragostea are secretele ei pe care nu le cunoști, nu le vezi, dar, dacă îi întorci spatele, o să regreți toată viața”, a transmis Dinu Maxer.

Citește și: Cum se înțelege Magdalena Chihaia cu cei doi copii ai lui Dinu Maxer: „Am avut o problemă cu termenul ăsta, «mamă vitregă»” / Exclusiv

Dinu Maxer vrea să participe la Power Couple și Survivor

În cadrul aceluiași podcast, artistul și-a exprimat dezamăgirea pentru faptul că nu a fost acceptat alături de Magda la emisiunea Power Couple România, deși au fost desemnați „mirii anului”. „Nu înțeleg cei care se ocupă de casting ce au păzit, chiar nu ne-au văzut?! Dintr-o anumită frustrare nici nu m-am mai uitat la emisiune”, a mai mărturisit acesta, în podcastul soției.

Cu toate acestea, Dinu Maxer rămâne deschis provocărilor și a menționat că și-ar fi dorit să participe și la emisiunea Survivor România. „Cred că e mai bine că nu am mers, sunt convins că m-aș fi accidentat grav pentru că sunt luptător și aș fi dat tot acolo. Dar, asta cred că e o protecție divină”, a adăugat el.

Foto: Instagram; Captură YouTube

