  MENIU  
Home > Astro Fun > Horoscop 18 februarie 2026. Soare în Pești. Obstacole, pierderi și dezamăgiri. O zodie este lovită din plin de tensiunile astrale

Horoscop 18 februarie 2026. Soare în Pești. Obstacole, pierderi și dezamăgiri. O zodie este lovită din plin de tensiunile astrale

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
.

Horoscop 18 februarie 2026. O zi în care totul pare să se prăbușească pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Intrarea Soarelui în Pești deschide un portal astral complex, dominat de emoții profunde, confuzie și teste karmice. Este o perioadă în care adevărul iese la suprafață fără menajamente, iar iluziile construite pe orgoliu sau speranțe nerealiste sunt spulberate. Pentru nativii Leu, această zi vine ca un punct critic, un moment de confruntare directă cu consecințele unor decizii din trecut.

Horoscop 18 februarie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 18 februarie 2026

Berbec, alinierea de astăzi dintre Venus și Marte te încurajează să faci mișcări îndrăznețe în dragoste și creativitate. Dacă ai ezitat să îți exprimi sentimentele sau să începi un proiect nou, folosește acest impuls cosmic pentru a face pasul decisiv. Cariera ta poate atinge un punct culminant, deoarece colaborările capătă avânt. Din punct de vedere financiar, fii precaut cu cheltuielile excesive, chiar dacă apar resurse suplimentare. Consideră această zi ca fiind una dedicată planificării strategice, nu achizițiilor impulsive. În ceea ce privește sănătatea, canalizează-ți energia către activități fizice care îți susțin atât mintea, cât și corpul – yoga sau o plimbare alertă în natură sunt ideale. Echilibrul va fi esențial, mai ales când emoțiile devin intense. Temperează impulsurile și adoptă meditația pentru a te ancora. Participă la conversații stimulante intelectual și evită conflictele care îți consumă energia pozitivă. Ziua promite conexiuni pasionale, așa că nu evita să te deschizi în fața cuiva care îți trezește emoții profunde.

„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 18 februarie 2026

Taur, ziua de 18 februarie 2026 este despre construirea stabilității și valorificarea oportunităților. Cu Luna luminând sectorul financiar, ești încurajat să îți analizezi cheltuielile și să explorezi noi surse de venit. Este o zi favorabilă pentru consolidarea relațiilor bazate pe cooperare și armonie. Profesional, vei simți un val de încredere pe măsură ce proiectele arată rezultate promițătoare. Creativitatea curge natural, fiind momentul ideal pentru a prezenta idei inovatoare. Deși ești adesea reticent la schimbare, astăzi este potrivit să iei în considerare ajustări aliniate obiectivelor pe termen lung. În planul sănătății, adoptă răbdarea și consecvența; eforturile mici, dar constante, aduc cele mai bune rezultate. În dragoste, exprimă-ți sentimentele sincer și oferă partenerului spațiu pentru a se exprima. Neînțelegerile pot apărea dacă comunicarea lipsește, așa că menține claritatea și onestitatea. Seara este ideală pentru reflecție și meditație, permițând liniștii interioare să îți ghideze deciziile.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 18 februarie 2026

Gemeni, astrele îți amplifică farmecul social pe 18 februarie 2026. Vei fi atras de conversații captivante și oportunități de networking care îți pot schimba traiectoria, mai ales în plan profesional. Mercur, planeta ta guvernatoare, te încurajează să îți comunici ideile clar. Profită de acest context pentru a avansa proiecte sau colaborări la care te gândeai de ceva timp. În plan personal, reconectarea cu prietenii sau familia aduce bucurii neașteptate și evoluție reciprocă. Totuși, ai grijă să nu te suprasoliciți – gestionarea energiei este esențială. În dragoste, exprimă-ți nevoile sincer și fii receptiv la perspectiva partenerului; înțelegerea reciprocă îți va consolida relația. Din punct de vedere al sănătății, stimularea mentală este esențială, așa că implică-te în activități care îți provoacă intelectul. Fie că citești sau participi la dezbateri, menține-ți mintea activă.

Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Zodii care dau lovitura pe plan financiar în februarie! E luna lor norocoasă

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 18 februarie 2026

Rac, energia astrală de astăzi îți aduce atenția asupra căminului și a lumii interioare. Este momentul perfect să îți dedici timpul îngrijirii mediului personal și echilibrului emoțional. Poți simți nevoia să îți reorganizezi spațiul pentru a crea mai mult confort, ceea ce îți va îmbunătăți starea de spirit și productivitatea. Relațiile cer atenție, iar conversațiile profunde pot aduce revelații care întăresc legăturile. Profesional, lasă-te ghidat de intuiție – ai capacitatea de a naviga situații complexe cu claritate. Nu evita proiectele dificile; perspectiva ta unică este un avantaj major. Financiar, fii atent la economii și evită investițiile impulsive. Pentru sănătate, sincronizarea dintre minte și corp este esențială. Practici precum meditația sau tai chi îți pot aduce liniște și revitalizare. Această conștientizare interioară îți oferă reziliență și claritate.

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 18 februarie 2026

Leul, guvernat de Soare, resimte această mutare astrală cu o intensitate rar întâlnită. Energia solară, care în mod normal îi oferă forță, claritate și control, este acum slăbită în semnul Peștilor, un teritoriu al incertitudinii și al dizolvării limitelor. Această slăbire simbolică a autorității interioare poate genera senzația pierderii controlului asupra unor aspecte esențiale din viață.
Pe plan profesional, pot apărea blocaje neașteptate sau vești care contrazic planurile stabilite. Un proiect în care Leul și-a investit orgoliul și energia poate întâmpina obstacole sau chiar riscul de a fi amânat ori anulat. Este o lovitură directă la adresa încrederii în sine, dar și o lecție despre flexibilitate și adaptare. Universul cere recalibrare, nu abandon.
În plan financiar, tensiunile astrale pot aduce cheltuieli neprevăzute sau pierderi asociate unor decizii luate din impuls. Este esențial ca Leul să evite reacțiile dramatice și să adopte o strategie pragmatică. Această perioadă nu este despre câștig rapid, ci despre consolidarea maturității financiare.
Pe plan emoțional, dezamăgirile pot veni din partea unei persoane în care Leul a avut încredere deplină. Adevăruri ascunse sau atitudini neașteptate pot zdruncina stabilitatea afectivă. Totuși, acest proces are un rol purificator. Este o separare necesară între ceea ce este autentic și ceea ce a fost doar o proiecție a dorințelor.
Din punct de vedere spiritual, acest tranzit are o funcție profund transformatoare. Leul este forțat să renunțe la controlul rigid și să accepte vulnerabilitatea ca instrument de evoluție. Este o resetare energetică, dureroasă, dar necesară pentru o reconstrucție mai solidă.

Citeşte şi: Zodii care își găsesc marea dragoste în februarie. Luna iubirii vine cu surprize colosale pentru ele!

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 18 februarie 2026

Fecioară, energiile zilei sunt în armonie cu natura ta analitică și atentă. Mercur îți stimulează capacitatea de a analiza detaliile, ajutându-te să gestionezi eficient proiectele în desfășurare. Profesional, este posibil să fie nevoie să rezolvi aspecte rămase în urmă, însă abilitatea ta de organizare te va scoate în evidență. Este momentul ideal pentru optimizarea fluxurilor de lucru și creșterea productivității. Financiar, analizează atent bugetul – pot exista cheltuieli inutile pe care le poți elimina. În relații, dialogul deschis poate vindeca neînțelegeri mai vechi. Oferă sprijin, dar menține limite emoționale sănătoase. În planul sănătății, concentrează-te pe o abordare holistică. Adoptă o alimentație nutritivă și practici de mindfulness pentru claritate mentală. Este o zi favorabilă reflecției personale și stabilirii intențiilor. Ai încredere în instinctele tale – universul îți susține direcția.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 18 februarie 2026

Balanță, această zi îți cere să îți gestionezi prioritățile cu echilibru și maturitate. Astrele indică un moment favorabil pentru rezolvarea conflictelor, atât în plan personal, cât și profesional. Venus îți amplifică farmecul și diplomația, facilitând negocierile și reconcilierile. În carieră, colaborările îți aduc satisfacții și rezultate notabile. Oportunități financiare pot apărea pe neașteptate, însă analizează fiecare opțiune înainte de a lua decizii. În dragoste, exprimă-ți sentimentele sincer și încurajează deschiderea emoțională. Relațiile romantice pot evolua către un nivel mai profund. În planul sănătății, menține echilibrul între activitate, odihnă și relaxare. Armonia din mediul înconjurător îți influențează direct starea de spirit. O plimbare liniștită sau meditația de seară îți vor aduce claritate.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 18 februarie 2026

Ziua de 18 februarie 2026 este una transformatoare, ideală pentru explorarea psihicului interior și confruntarea directă a provocărilor. Sub influența lui Pluto, ești ghidat de o concentrare intensă și o determinare puternică, ceea ce face ca acest moment să fie favorabil deciziilor majore de viață sau avansării profesionale. Ai încredere în instinctele tale – mișcările strategice pot genera progrese semnificative. Financiar, evită deciziile impulsive și concentrează-te pe planificarea pe termen lung; vigilența ta îți asigură stabilitatea. În relații, emoțiile intense necesită exprimare conștientă; acceptă vulnerabilitatea, dar stabilește limite clare. Acest lucru va consolida încrederea și intimitatea. Echilibrează intensitatea emoțională prin activitate fizică; canalizarea energiei în alergare sau arte marțiale aduce beneficii corpului și minții. Acordă-ți timp pentru solitudine, pentru a procesa noile revelații. Interacțiunile sociale relaxate îți pot oferi echilibrul necesar.

Citeşte şi:  Horoscop februarie 2026. O zodie va plăti datoriile karmice. Nu va mai putea amâna sau evita consecințele. Adevărul va ieși la suprafață

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 18 februarie 2026

Săgetător, energiile cosmice de astăzi evidențiază expansiunea și creșterea, în perfectă rezonanță cu spiritul tău aventurier. Ziua de 18 februarie 2026 te încurajează să urmezi oportunitățile care se aliniază cu dorința ta de cunoaștere și experiență. Influența puternică a lui Jupiter îți amplifică optimismul natural și te motivează să îți extinzi orizonturile prin călătorii sau activități educaționale. Profesional, entuziasmul tău este contagios și deschide uși către colaborări inovatoare. Totuși, menține concentrarea și prioritizează sarcinile pentru a evita dispersarea energiei. Financiar, analizează cu atenție oportunitățile de investiții și evită riscurile inutile. Relațiile înfloresc în acest context expansiv; împărtășește idei și construiește proiecte comune cu cei dragi. Echilibrul este esențial pentru sănătate, așa că îmbină activitățile în aer liber cu tehnici de relaxare. Practicile de mindfulness îți vor calma mintea.

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 18 februarie 2026

Cu Saturn ghidându-ți pașii, este momentul să consolidezi bazele succesului viitor. Ești chemat să îți reevaluezi obiectivele și să îți rafinezi direcția, mai ales în plan profesional. Greșelile trecutului îți oferă acum claritate și lecții valoroase, așa că concentrează-te pe soluții durabile. Financiar, adoptă decizii prudente și evită speculațiile; sfaturile specializate îți pot aduce stabilitate. În relațiile personale, oferă sprijin, dar nu uita să îți exprimi aprecierea. Comunicarea sinceră consolidează legăturile. În plan fizic, acordă atenție alimentației și activității regulate pentru a-ți crește rezistența. Practici precum pilates sau tai chi te ajută să îți menții echilibrul. Este o perioadă a răbdării și disciplinei; eforturile tale constante vor genera rezultate concrete în perioada următoare. Rămâi ferm și lasă ambiția să îți lumineze drumul.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 18 februarie 2026

Sub influența lui Uranus, vei experimenta un flux puternic de idei care îți pot transforma obiectivele pe termen scurt și lung. Este momentul ideal să ieși din rutină și să explorezi soluții neconvenționale pentru problemele existente. Viziunea ta atrage oameni cu aceleași valori, deschizând ușa unor colaborări promițătoare. Financiar, analizează cu atenție oportunitățile moderne, în special cele din zona digitală; inovația necesită decizii calculate. În dragoste, spontaneitatea aduce prospețime și reconectare. Construiește relații care îți stimulează creșterea intelectuală și emoțională. Sănătatea beneficiază de abordări inovatoare – terapiile holistice sau antrenamentele moderne pot aduce rezultate excelente. Seara favorizează exprimarea creativă prin artă, muzică sau scris. Urmează-ți drumul unic – acesta te conduce către descoperiri remarcabile.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 18 februarie 2026

Pești, această zi este dominată de introspecție și intuiție. Pe 18 februarie 2026, Neptun îți amplifică creativitatea și empatia, încurajându-te să explorezi lumea ta interioară. Visele tale pot conține indicii importante despre viitor, așa că acordă atenție simbolurilor și mesajelor subtile. Profesional, folosește-ți creativitatea pentru a rezolva probleme și a construi conexiuni valoroase; colaborările pot aduce rezultate neașteptate. Financiar, monitorizează atent cheltuielile și solicită sfaturi înainte de decizii majore. În dragoste, sensibilitatea ta devine un atu – poți vindeca și consolida relațiile prin înțelegere și compasiune. În plan fizic, prioritizează activitățile care armonizează corpul și mintea, precum yoga sau înotul. Echilibrul emoțional este esențial, iar tehnicile de împământare te vor ajuta să rămâi centrat. Ai încredere în intuiția ta – aceasta te conduce spre împlinire și progres.

Sursa foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Loredana Groza i-a dat de gol! Ce se întâmplă în relația Iuliei Vântur cu Salman Khan: „Nu este prima oară când ne întâlnim”
Loredana Groza i-a dat de gol! Ce se întâmplă în relația Iuliei Vântur cu Salman Khan: „Nu este prima oară când ne întâlnim”
Fanatik
Marius Şumudică a pronunțat un cuvânt tare când a fost întrebat despre Rapid: „Înspăimântător! Pierd pe bandă rulantă”. Ce a vorbit cu Şucu şi Angelescu. Exclusiv
Marius Şumudică a pronunțat un cuvânt tare când a fost întrebat despre Rapid: „Înspăimântător! Pierd pe bandă rulantă”. Ce a vorbit cu Şucu şi Angelescu. Exclusiv
GSP.ro
Are 57 de selecții în naționala României și a semnat cu Asia Express! Avem toate detaliile
Are 57 de selecții în naționala României și a semnat cu Asia Express! Avem toate detaliile
Click.ro
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești
TV Mania
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Citește și...
Cristi Balaj a analizat cele 3 penalty-uri din Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Expertul Fanatik a văzut doar unul corect acordat. Ce notă a luat Chivulete. Exclusiv
Se poate cumula pensia din România cu cea din străinătate? Ce spune legea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Cum diferă de cel făcut de Marian Ceaușescu
Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare în Vărsător. Ghinion la orizont. După numeroase încercări, o zodie trebuie să renunțe la cineva din viața sa
Horoscop 16 februarie 2026. E forțată să o ia de la zero. O zodie își curăță viața și scapă de probleme
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Dieta care l-a ajutat pe Micutzu să slăbească 50 de kg în timp record. La ce aliment a renunțat. Nu a fost chiar atât de greu, oricine poate!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Dumbo (Marius Alexandru) de la Desafio: Aventura. Este însurat și are doi copii
Cine este Dumbo (Marius Alexandru) de la Desafio: Aventura. Este însurat și are doi copii
Loredana, mărturisiri rare despre Salman Khan: "Ce om extraordinar e! Admir foarte tare acest gen de bărbați galanți!" Ce spune despre relația lui cu Iulia Vântur
Loredana, mărturisiri rare despre Salman Khan: "Ce om extraordinar e! Admir foarte tare acest gen de bărbați galanți!" Ce spune despre relația lui cu Iulia Vântur
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete de acum 40 de ani: „Îți dă absolut orice, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă”
Carmen Tănase a slăbit 10 kilograme cu ajutorul unei diete de acum 40 de ani: „Îți dă absolut orice, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă”
Elle
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
„În ce lume trăim??? Sunt din ce în ce mai șocată…” Ilona Brezoianu, mesaj de revoltă pe rețelele de socializare. Ce a deranjat-o atât de tare pe actriță
„În ce lume trăim??? Sunt din ce în ce mai șocată…” Ilona Brezoianu, mesaj de revoltă pe rețelele de socializare. Ce a deranjat-o atât de tare pe actriță
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum
Transformarea inedită prin care a trecut Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată acum
Antena 1, reclamată la CNA din cauza comportamentului Nabei Salem la Survivor: „Circul grotesc la care a trebuit să asistăm”
Antena 1, reclamată la CNA din cauza comportamentului Nabei Salem la Survivor: „Circul grotesc la care a trebuit să asistăm”
Cristina Bălan trage un semnal de alarmă după ce a participat cu o piesă în limba rromani la Eurovision România 2026: „Ca părinte a doi copii cu dizabilități, am învățat să recunosc foarte repede diferența dintre incluziune reală și incluziune din discursuri”
Cristina Bălan trage un semnal de alarmă după ce a participat cu o piesă în limba rromani la Eurovision România 2026: „Ca părinte a doi copii cu dizabilități, am învățat să recunosc foarte repede diferența dintre incluziune reală și incluziune din discursuri”
Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale
Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale
Olivia Cucoș de la „Chefi la cuțite” s-a căsătorit. Nunta a avut loc în secret, de Valentine's Day
Olivia Cucoș de la „Chefi la cuțite” s-a căsătorit. Nunta a avut loc în secret, de Valentine's Day
Observator News
Cele 20 de joburi bine plătite care nu vor fi înlocuite de AI. Cei care lucrează în domeniu răsuflă uşuraţi
Cele 20 de joburi bine plătite care nu vor fi înlocuite de AI. Cei care lucrează în domeniu răsuflă uşuraţi
Libertatea pentru Femei
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cele mai bune 7 ceaiuri pentru persoanele cu diabet. Ce să bei ca să îți menții glicemia stabilă și A1C sub control
Cele mai bune 7 ceaiuri pentru persoanele cu diabet. Ce să bei ca să îți menții glicemia stabilă și A1C sub control
Averea impresionantă strânsă de un român care a furat zilnic din încasările magazinului unde lucra. Ce a făcut cu banii adunați ani la rând
Averea impresionantă strânsă de un român care a furat zilnic din încasările magazinului unde lucra. Ce a făcut cu banii adunați ani la rând
The Guardian, despre România: nicio altă țară din Europa nu a reușit să crească economic și să scadă poluarea atât de rapid
The Guardian, despre România: nicio altă țară din Europa nu a reușit să crească economic și să scadă poluarea atât de rapid
Femeile orbesc mai des din cauza cataractei decât bărbații și nu din motive biologice
Femeile orbesc mai des din cauza cataractei decât bărbații și nu din motive biologice
TV Mania
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Incredibil! Cu ce se ocupa Gina Pistol înainte să devină celebră. Vedeta de la MasterChef era vânzătoare și arăta total diferit: „Nu o recunoști!”
Incredibil! Cu ce se ocupa Gina Pistol înainte să devină celebră. Vedeta de la MasterChef era vânzătoare și arăta total diferit: „Nu o recunoști!”
Cadou de 250.000 de euro! Dani Oțil nu s-a uitat la bani de Valentine’s Day. Ce „bijuterie” i-a cumpărat Gabrielei și cum a reacționat vedeta
Cadou de 250.000 de euro! Dani Oțil nu s-a uitat la bani de Valentine’s Day. Ce „bijuterie” i-a cumpărat Gabrielei și cum a reacționat vedeta
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton