Anul Nou Chinezesc 2026 începe astăzi. Ce să faci ca să ai noroc tot anul

Anul Nou Lunar din 2026 întâmpină Anul Calului, conform calendarului lunar chinezesc. Sărbătorit de milioane de oameni din întreaga lume, acesta este un moment dedicat tradițiilor culturale, reunirii familiei și speranței pentru noroc în anul care urmează. Anul Nou Lunar 2026 a început pe 17 februarie.

Ce este Anul Nou Lunar?

Anul Nou Lunar, cunoscut și sub numele de Anul Nou Chinezesc sau Festivalul Primăverii, marchează începutul unui nou ciclu zodiacal bazat pe calendarul lunar chinezesc. În fiecare an, data se schimbă în cadrul calendarului gregorian.

Anul Nou Lunar este sărbătorit în întreaga lume, în special în țări asiatice precum China, exemplificată aici prin Beijing. Festivitățile includ decorațiuni roșii, mese bogate, curățarea temeinică a locuințelor și vizite la familie, conform chinesenewyear.

Citește și: Anul Nou Chinezesc 2024. Ce aduce Dragonul de lemn pentru fiecare zodie!

O tradiție importantă constă în aprinderea petardelor, obicei inspirat din legenda monstrului Nian. Potrivit legendei, Nian era o fiară înfricoșătoare cu dinți ascuțiți și coarne, care trăia în adâncurile mării. În fiecare ajun al Anului Nou Lunar, Nian ieșea la țărm pentru a face ravagii în sate.

Înrădăcinate în mitologia antică, tradițiile de a decora și purta culoarea roșie, precum și de a aprinde artificii, sunt mai populare ca niciodată.

Citește și: Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii

Într-un an, sătenii au descoperit că Nian se temea de culoarea roșie și de zgomotele puternice. Pentru a se proteja, au atârnat decorațiuni roșii și au aprins petarde pentru a speria monstrul. Strategia a funcționat, iar Nian a fost alungat înapoi în mare.

Ce să faci astăzi ca să ai noroc tot anul

Cum poți avea un An Nou Chinezesc plin de noroc? Chinezii cred că există anumite lucruri pe care trebuie să le faci în timpul Anului Nou Lunar pentru a atrage noroc, prosperitate și fericire. Iată câteva lucruri norocoase te vor ajuta să atragi energia pozitivă în noul an.

Fă curățenie generală în casă

Curățenia înainte de Anul Nou este o tradiție foarte veche pentru chinezi. Odată ce îți cureți casa pe dinăuntru și pe dinafară, scapi de ghinionul acumulat în timpul anului și faci loc norocului pentru anul care vine.

Înfrumusețează-ți casa

Curățenia simbolizează un nou început pentru anul următor. Prin decorarea casei, păstrezi energia pozitivă în interior. Decorațiunile pentru Anul Nou includ în principal flori, cuplete (mesaje scrise pe hârtie roșie), noduri chinezești, tablouri tradiționale de An Nou și decupaje din hârtie pentru ferestre. Culorile principale sunt roșu și auriu.

Citește și: Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii

Așază în casă și fructe proaspete: mere, portocale, pomelo și struguri, toate simboluri ale prosperității. Nu ezita să pregătești ornamente pentru a întâmpina un an nou norocos și roditor.

Cumpără haine noi

Cum începi un an nou norocos? La începutul Anului Nou Chinezesc, totul se reînnoiește și apare o atmosferă nouă, din interior spre exterior. De aceea, chinezii consideră necesar să poarte haine noi pentru a întâmpina noul an.

Mai mult, hainele noi alungă spiritele rele și aduc binecuvântări. Este recomandat să alegi culori vii și să eviți negrul. În general, roșul este considerat cea mai norocoasă culoare pentru Anul Nou Lunar.

Ia masa alături de familie

Anul Nou Chinezesc este un moment important pentru reunirea familiei. Cina festivă de „reuniune” este una dintre cele mai importante tradiții ale Festivalului Primăverii. Este de bun augur să pregătești mâncăruri norocoase precum găluște și pește, ca simbol al prosperității.

Citește și: Cei mai inteligenți nativi din zodiacul chinezesc. Au înțelepciune și un IQ remarcabil

În limba chineză, cuvântul pentru „pește” are aceeași pronunție ca și „surplus”. De aceea, la masa festivă, de obicei nu se mănâncă tot peștele, pentru a simboliza dorința de a avea „surplus” an după an.

Poartă ceva roșu

A purta ceva roșu este un mod de a atrage cât mai mult noroc și de a alunga spiritele rele.. Unii preferă să poarte roșu pe dedesubt, considerând că astfel energia și fericirea cresc din interior spre exterior.

Mănâncă dulciuri

Consumul de dulciuri aduce bucurie. În timpul Anului Nou Chinezesc, dulciurile simbolizează un început dulce și fericit, plin de energie pozitivă.

Oferă „Hongbao” (plicuri roșii)

Chinezii pun bani norocoși în plicuri roșii, iar cei mai în vârstă le oferă copiilor. Tradiția oferirii de „Hongbao” transmite cele mai bune urări tinerei generații și aduce noroc și celui care oferă.

Urmărește-ne pe Google News