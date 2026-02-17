Ian reacționează dur după ce Delia Salchievici a spus că nu este genul ei: „A încercat să mă mintă”

Delia Salchievici a vorbit deschis despre sărutul împărțit cu Ian la Desafio: Aventura, la scurt timp de la eliminarea sa. Fosta concurentă a spus că trapperul nu este genul ei, iar acel sărut nu a însemnat nimic. La rândul lui, Ian a reacționat dur și a catalogat relația cu fosta soție a lui Lino Golden drept „o aventură”.

Delia Salchievici, despre sărutul cu Ian, la Desafio: Aventura

Păreau că se înțeleg de minune și că între ei se înfiripă o poveste de iubire, dar Delia Salchivici spune că între ea și Ian nu a existat niciodată ceva mai mult de o prietenie.

Mai mult, fosta soție a lui Lino Golden zice că trapperul nu este genul ei și consideră că niciunul nu s-a gândit vreodată că „relația” va continua după Desafio.

„Aventura Desafio mi-a plăcut maxim. Ideea e că ce se întâmplă în Thailanda rămâne în Thailanda. A fost un caz izolat, one time. Ne apropiasem ca prieteni. Am fost niște prieteni care s-au pupat. E băiat bun, nu am nimic negativ de spus la adresa lui. Asta e o chestie care nu a intrat la montaj. Eu am menționat de acolo că el nu este genul meu și nu-l consider un bărbat potrivit pentru mine. Din toate sensurile.

Nu este ceva ce vreunul dintre noi se gândea că va continua după Desafio. A fost un pupic de junglă”, a afirmat Delia Salchivici, potrivit Cancan.

Citește și: Lino Golden se recăsătorește, la un an de la divorțul de Delia Salchievici. Când va avea loc evenimentul

Citește și: Delia Salchievici nu își mai ascunde relația. Primele imagini cu partenerul fostei concurente Desafio: Aventura

Ian, reacție dură la adresa Deliei

După ce a auzit ce a avut de spus despre el, Ian a reacționat dur și a precizat că blonda nu a însemnat nimic pentru el. Mai mult, el a subliniat faptul că nu a plăcut-o niciodată.

„Noi n-am fost niciodată îndrăgostiți! A fost că toată lumea vorbea despre asta, toți concurenții îmi ziceau: «hai bă, nu-ți place de Delia?!». E ca într-o excursie unde te duci cu clasa și stai cu fata aia, de care nu-ți place neapărat, dar stai un pic de vorbă cu ea. Nu poți să zici că începe să-ți placă, dar sunteți în contextul acela unde sunteți liberi de toți și de toate. Cam asta a fost!”, a povestit Ian pentru Click.

Citește și: Cum a reacționat Magdalena Chihaia când a aflat că Dinu Maxer a pozat gol. „A aflat la un an de la căsătoria noastră”

Citește și: Loredana, mărturisiri rare despre Salman Khan: „Ce om extraordinar e! Admir foarte tare acest gen de bărbați galanți!” Ce spune despre relația lui cu Iulia Vântur

Mai mult, fostul concurent spune că Delia ar fi încercat să îl mintă pe el, dar și pe colegii lor de echipă, lucru care l-a dezamăgit puternic. Acum, trapperul spune că nu își mai dorește niciun fel de prietenie cu ea.

„Dar, faptul că a încercat să mă mintă și pe mine și pe toată echipa, toate astea m-au făcut să nu vreau să mai fiu prieten cu ea. Lasă că ne-am pupat, că noi ăștia mai tineri la petreceri oricum ne pupăm între noi cu toții. Nu mă consideră bărbat?! Eu știu cine sunt! Nu mă deranjează chestia asta venită din partea ei! O să folosesc vorba ei: «lumea vede» și s-a cam văzut. Nici nu vreau s-o judec, acesta e felul ei de a fi. Probabil e mai mică și o să înțeleagă mai încolo. Nu pot să zic că m-a dezamăgit că nu aveam așteptări de la ea. Să zicem că a fost o aventură, deși e mult spus!”, a mai spus Ian.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Delia Salchievici și Ian

Sursă foto: Instagram, Captură video

Urmărește-ne pe Google News