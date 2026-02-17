Ian reacționează dur după ce Delia Salchievici a spus că nu este genul ei: „A încercat să mă mintă”

Delia Salchievici a vorbit deschis despre sărutul împărțit cu Ian la Desafio: Aventura, la scurt timp de la eliminarea sa. Fosta concurentă a spus că trapperul nu este genul ei, iar acel sărut nu a însemnat nimic. La rândul lui, Ian a reacționat dur și a catalogat relația cu fosta soție a lui Lino Golden drept „o aventură”.
„Aventura Desafio mi-a plăcut maxim. Ideea e că ce se întâmplă în Thailanda rămâne în Thailanda. A fost un caz izolat, one time. Ne apropiasem ca prieteni. Am fost niște prieteni care s-au pupat. E băiat bun, nu am nimic negativ de spus la adresa lui. Asta e o chestie care nu a intrat la montaj. Eu am menționat de acolo că el nu este genul meu și nu-l consider un bărbat potrivit pentru mine. Din toate sensurile. Nu este ceva ce vreunul dintre noi se gândea că va continua după Desafio. A fost un pupic de junglă”, a afirmat Delia Salchivici, potrivit Cancan.
După ce a auzit ce a avut de spus despre el, Ian a reacționat dur și a precizat că blonda nu a însemnat nimic pentru el. Mai mult, el a subliniat faptul că nu a plăcut-o niciodată.
„Noi n-am fost niciodată îndrăgostiți! A fost că toată lumea vorbea despre asta, toți concurenții îmi ziceau: «hai bă, nu-ți place de Delia?!». E ca într-o excursie unde te duci cu clasa și stai cu fata aia, de care nu-ți place neapărat, dar stai un pic de vorbă cu ea. Nu poți să zici că începe să-ți placă, dar sunteți în contextul acela unde sunteți liberi de toți și de toate. Cam asta a fost!”, a povestit Ian pentru Click.
Mai mult, fostul concurent spune că Delia ar fi încercat să îl mintă pe el, dar și pe colegii lor de echipă, lucru care l-a dezamăgit puternic. Acum, trapperul spune că nu își mai dorește niciun fel de prietenie cu ea.
„Dar, faptul că a încercat să mă mintă și pe mine și pe toată echipa, toate astea m-au făcut să nu vreau să mai fiu prieten cu ea. Lasă că ne-am pupat, că noi ăștia mai tineri la petreceri oricum ne pupăm între noi cu toții. Nu mă consideră bărbat?! Eu știu cine sunt! Nu mă deranjează chestia asta venită din partea ei! O să folosesc vorba ei: «lumea vede» și s-a cam văzut. Nici nu vreau s-o judec, acesta e felul ei de a fi. Probabil e mai mică și o să înțeleagă mai încolo. Nu pot să zic că m-a dezamăgit că nu aveam așteptări de la ea. Să zicem că a fost o aventură, deși e mult spus!”, a mai spus Ian.
