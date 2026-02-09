Delia Salchievici nu își mai ascunde relația. Primele imagini cu partenerul fostei concurente Desafio: Aventura

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și-a găsit din nou fericirea! Pe 8 februarie 2026, ea s-a afișat pe rețelele sociale alături de noul iubit, păstrând însă discreția asupra identității acestuia.

Delia Salchievici are un nou iubit

Delia Salchievici, fosta soție a artistului Lino Golden, are o nouă relație, iar recent a împărtășit primele imagini alături de bărbatul care i-a cucerit inima. După o perioadă în care a preferat discreția, influencerița și-a surprins fanii pe rețelele de socializare.

După un divorț și o relație scurtă cu un medic cunoscut, Delia își reface viața sentimentală. Aceasta a declarat că relația cu medicul Auday nu a funcționat, ajungând la concluzia că sunt mai potriviți ca prieteni.

„Legat de mine și de Auday, noi ne-am dat seama că ne înțelegem mult mai bine ca prieteni decât pe partea romantică, așadar am ales să mergem pe drumuri separate. Dar această separare nu înseamnă că m-aș întoarce undeva de unde am plecat. Eu niciodată nu m-aș întoarce înapoi”, a declarat Delia Salchievici pentru Spynews.

Citește și: Câți bani a primit Delia Salchievici pentru participarea la Desafio: Aventura. A fost eliminată după cinci săptămâni

Citește și: Delia Salchievici, eliminată de la Desafio: Aventura. “Eram niște individualiști care voiau să se afirme, nu am înțeles scopul unei echipe” / Exclusiv

Influencerița păstrează secretă identitatea iubitului

Deși nu a dezvăluit identitatea noului partener, Delia Salchievici a oferit fanilor o privire asupra vieții sale romantice prin două imagini postate pe rețelele de socializare.

În fotografii, cei doi apar împreună, dar chipul bărbatului rămâne ascuns. Delia pare să adopte o abordare treptată în această relație, preferând să se bucure de momentele frumoase în liniște.

Citește și: Andrei, soțul lui Emily Burghelea, se confruntă cu probleme de sănătate. Diagnosticul dur primit de la medici: „Mi-aș dori să am puterea să vindec tot cu un pupic, să fac să dispară și durerea și teama”

Citește și: Mihai Bendeac a trecut pragul medicului estetician înainte de filmul „Băieți de oraș”: „A fost necesar” / Exclusiv

Deși mulți sunt curioși să afle mai multe despre noul bărbat din viața ei, Delia își păstrează dreptul la intimitate.

Această perioadă marchează pentru ea un nou început, o șansă de a redescoperi iubirea după încercările din trecut. Prin gestul său de a împărtăși imagini cu noul partener, influencerița își arată încrederea în relația lor, însă fără a grăbi lucrurile.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini cu Delia Salchivici și noul ei iubit

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News