Delia Salchievici nu își mai ascunde relația. Primele imagini cu partenerul fostei concurente Desafio: Aventura

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, și-a găsit din nou fericirea! Pe 8 februarie 2026, ea s-a afișat pe rețelele sociale alături de noul iubit, păstrând însă discreția asupra identității acestuia.
Delia Salchievici, fosta soție a artistului Lino Golden, are o nouă relație, iar recent a împărtășit primele imagini alături de bărbatul care i-a cucerit inima. După o perioadă în care a preferat discreția, influencerița și-a surprins fanii pe rețelele de socializare.
După un divorț și o relație scurtă cu un medic cunoscut, Delia își reface viața sentimentală. Aceasta a declarat că relația cu medicul Auday nu a funcționat, ajungând la concluzia că sunt mai potriviți ca prieteni.
„Legat de mine și de Auday, noi ne-am dat seama că ne înțelegem mult mai bine ca prieteni decât pe partea romantică, așadar am ales să mergem pe drumuri separate. Dar această separare nu înseamnă că m-aș întoarce undeva de unde am plecat. Eu niciodată nu m-aș întoarce înapoi”, a declarat Delia Salchievici pentru Spynews.
Deși mulți sunt curioși să afle mai multe despre noul bărbat din viața ei, Delia își păstrează dreptul la intimitate.
Această perioadă marchează pentru ea un nou început, o șansă de a redescoperi iubirea după încercările din trecut. Prin gestul său de a împărtăși imagini cu noul partener, influencerița își arată încrederea în relația lor, însă fără a grăbi lucrurile.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini cu Delia Salchivici și noul ei iubit
Sursă foto: Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.