Ce decizie a luat Monica Tatoiu, după 39 de ani de căsătorie. A decis să își facă o surpriză: „Este secret”

Monica Tatoiu și Victor Tatoiu sunt împreună de 43 de ani și au împlinit 39 de ani de la căsătorie pe 14 februarie. Cu această ocazie, Monica Tatoiu a decis să își surprindă soțul, iar în același timp și-a făcut și ei o surpriză frumoasă.

Monica Tatoiu, surpriză pentru soțul ei

Monica Tatoiu este un personaj celebru în România. Ea este căsătorită de 39 de ani cu Victor, care nu este adeptul unei vieți atât de publice.

Cei doi s-au căsătorit pe 14 februarie, așa că luna aceasta au sărbătorit aproape 40 de ani de la marele moment.

„Ne-am cunoscut în 1983, pe 2 ianuarie. Ne-am căsătorit la sfat pe 14 februarie 1987. Ne-am căsătorit religios la Visarion, pe 18 iunie 1988, cu banii noștri și 29 de nuntași. Și am avut călătoria de nuntă în Rusia, Japonia, China și Mongolia. 60 de zile! Cu banii obținuți din conferințe, la Tokyo, din teza mea de doctorat: 5.000 de dolari”, a spus Monica Tatoiu pentru Click.

Ea a dezvăluit că și-a făcut atât ei, cât și soțului, o surpriză cu ocazia aniversării lor.

„Am fost la un poligon de tragere în Piața Sudului. Soțul meu are permis de portarmă. Am vrut să-i fac o surpriză de aniversarea noastră. Și mi-am făcut și mie! Am tras cu red dot drept la țintă. Este secret la ce mi-am dorit să anihilez. Tirul este un sport la care România a excelat. M-am îndrăgostit de el! Am mai fost acum 10 ani. Dar cu o țintă mai proastă”, a adăugat Monica Tatoiu.

Cum se înțelege cu soțul ei

Monica Tatoiu a vorbit despre soțul ei și a mărturisit că este omul cu care vrea să își petreacă ultimele clipe de viață. Mai mult, ea a explicat că formează mai mult decât un cuplu cu soțul ei.

„Când o faci a treia oară este totul sau nimic. A fost totul! Suntem mai mult decât un cuplu. Suntem o unitate de producție de soluții și strategii. Dacă folosesc termeni geopolitici, că tot m-am apucat de geopolitică, familia Tatoiu este o combinație între Heartland resursă și Rimland. Eu sunt puterea pământului, resursă brută, el puterea mării și a tranzacțiilor prin ea. Singuri suntem pe pierdere, împreună suntem pe câștig”, a mai spus Monica Tatoiu.

