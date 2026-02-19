Laura Cosoi, din nou pe micile ecrane. La ce emisiune a apărut ca prezentatoare: „Nu este o iluzie optică”

Laura Cosoi și-a surprins fanii când a apărut la pupitrul știrilor Antena Stars. Actrița a înlocuit-o pe Geanina Ilieș la pupitrul știrilor, iar fanii au reacționat extrem de bine la această veste. Ulterior, Laura Cosoi a transmis un mesaj în care a explicat de ce a apărut din nou pe micile ecrane.
Laura Cosoi a apărut în locul Geaninei Ilieș la Știrile Antena Stars. Totul s-a întâmplat pentru că prezentatoarea nu a putut ajunge la pupitrul știrilor din cauza stratului mare de zăpadă din București.
A fost primul meu LIVE în calitate de «știristă» și trebuie să recunosc că experiența mi s-a părut interesantă și amuzantă. Până la urmă, totul e bine când se termină cu bine, nu? Acum mă pot bucura și eu de zăpadă în tihnă”, a mai scris Laura pe contul de socializare.
Geanina Ilieș a rămas înzăpezită
Geanina Ilieș a explicat că a încercat să ajungă la mașină, dar situația a fost atât de dificilă, încât pur și simplu nu a reușit.
Stratul de zăpadă care s-a așternut după ce a nins toată noapte a paralizat întreg traficul, iar oamenii au apelat la metrou și la mers pe jos prin zăpadă, în timp ce alții nu au reușit să ajungă la muncă deloc.
„Încerc să ajung la Jurnal, nu mă las. Este ceva de vis! Încerc să ajung la mașină, dar foarte mulți șoferi au anulat, au rămas înzăpeziți. Nu mă așteptam să fie atât de greu să ies din casă. De 10 minute tot merg pe jos, la mine în complex, și am obosit. Nu mă las, trebuie să ajung la Jurnal”, a transmis Geanina Ilieș, de dimineață.
Codul portocaliu pentru ninsori și strat consistent de zăpadă pentru București și Ilfov a fost prelungit ieri, 18 februarie, de către Administrația Națională de Meteorologie.
