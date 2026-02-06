Laura Cosoi, escapadă la munte doar cu soțul, Cosmin Curticăpean. „Despărțirea de fetițe nu a fost deloc ușoară!” Reacția uneia dintre fiice când a auzit că rămâne acasă

Laura Cosoi s-a întors din vacanța exotică din Thailanda unde a fost cu întreaga familie și a simțit imediat nevoia unei pauze în doi, doar cu soțul. Actrița, care a dezvăluit recent că așteaptă al cincilea copil, trece printr-o perioadă plină de emoții și transformări, iar dorința de a petrece timp liniștit alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, a devenit tot mai puternică. Așa că cei doi au ales să se retragă pentru câteva zile la munte, într-un loc izolat, departe de agitația cotidiană.

O pauză în doi, înainte de un nou capitol în familie

Laura Cosoi, mamă a patru fetițe și în a cincea sarcină, a povestit că această escapadă a venit la momentul potrivit. Deși despărțirea de copii nu a fost ușoară, actrița a simțit că are nevoie de câteva zile de liniște, natură și timp de calitate alături de soțul ei.

Mesajul ei de pe Instagram surprinde perfect starea în care se află: „Am plecat câteva zile doar cu Cosmin, la munte. Un loc în mijlocul naturii: liniște, o carte de citit, o cafea savurată dimineața, cu un view superb în fața ochilor și, mai ales… noi doi. Când am plecat de acasă, despărțirea de fetițe nu a fost deloc ușoară, dar știm că aceste momente de respiro sunt importante, atât pentru noi, cât și pentru ele. La plecare: Lara: «Mami, să fii cuminte!» Eu: «Da, stai liniștită. Însărcinată sunt deja… deci nu prea are ce să mi se mai întâmple».”

Cu sinceritate și umor, Laura a arătat cât de important este pentru un cuplu să-și acorde timp, chiar și atunci când familia este în continuă creștere.

Cum reușește Laura Cosoi să gestioneze familia, sarcina și proiectele personale

CONȚINUT VIDEO UNICA

Anunțul celei de-a cincea sarcini a venit cu multe întrebări din partea urmăritorilor ei, curioși cum reușește să facă față unui program atât de încărcat. Actrița a explicat că nu este singură în această aventură și că sprijinul celor din jur este esențial.

„Ajutorul meu de bază în tot și toate este Cosmin. Dar avem pe cineva care ne ajută zilnic în casă cu curățenia și asta contează enorm. În rest, ne ajută și părinții lui Cosmin, care mai vin de la Târgu Mureș când este nevoie, și ne ajută cu tot dragul. Mai apelez și la sora sau verișorul meu de la Iași, la prieteni, care, cum poate. Dacă nu ne descurcăm cu dusul/adusul de la after, apelăm și la șoferul nostru de la brutărie și la soția lui care preiau responsabilitățile și ne sunt de ajutor”, a explicat Laura pe rețelele sociale.

Citeşte şi: Laura Cosoi, dezvăluiri despre viața cu patru copii. Actrița este însărcinată cu al cincilea: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Citeşte şi: Laura Cosoi, mai sinceră ca niciodată după ce a anunțat că este din nou însărcinată: „Copiii nu sunt un plan, ci un dar. Nu ne-am dorit ceva anume”

Citeşte şi: Laura Cosoi, declarații surprizătoare despre nevoile mamelor. De ce nu recomandă actrița concediul de maternitate de doi ani

Citeşte şi: Laura Cosoi a ajuns la spital în Thailanda. Ce s-a întâmplat cu actrița, însărcinată pentru a cincea oară

Actrița nu ascunde faptul că viața cu patru copii mici și un al cincilea pe drum este solicitantă, însă spune că echilibrul vine din organizare, sprijin și momentele de respiro pe care și le oferă alături de soțul ei.

Escapada la munte a fost pentru Laura și Cosmin o ocazie de a se reconecta, de a respira și de a se pregăti pentru perioada intensă care urmează. Cu încă un copil pe drum și o familie numeroasă care o așteaptă acasă, actrița își găsește energia în natură, în iubire și în sprijinul celor apropiați.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News