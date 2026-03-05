  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Laura Cosoi a plâns în podcastul lui Horia Brenciu. Ce a emoționat-o profund: „Câte emoții m-au încercat. Au fost amintiri care dor, dar și care vindecă atunci când le rostești"

Laura Cosoi a plâns în podcastul lui Horia Brenciu. Ce a emoționat-o profund: „Câte emoții m-au încercat. Au fost amintiri care dor, dar și care vindecă atunci când le rostești”

.

Laura Cosoi a plâns în podcastul lui Horia Brenciu. Actrița a fost emoționată profund de o piesă veche, care i-a activat brusc amintirile legate de regretata ei mamă. Sunetele pianului au scos la iveală o vulnerabilitate rară, transformând întreaga discuție într-o confesiune despre dorul de casă și greutatea pe care unele versuri o capătă abia după o mare durere.

Prezentă în emisiunea online a lui Horia Brenciu, Laura Cosoi a trăit clipe de o intensitate rară, izbucnind în plâns sub privirile tuturor. O piesă veche, ce îi amintea de glasul mamei sale, a declanșat o stare de nostalgie profundă, transformând dialogul într-o confesiune tulburătoare despre absență și dor.

Laura Cosoi a plâns în podcastul lui Horia Brenciu

O ediție recentă a podcastului moderat de Horia Brenciu a oferit publicului o scenă extrem de sensibilă. Prezentă în platoul emisiunii online, Laura Cosoi a trecut printr-o stare sufletească puternică, care a fost declanșată de un gest muzical neașteptat.

Totul a început când gazda podcastului a început să interpreteze o melodie realizată de Doru Stănculescu. Această piesă nu era una oarecare pentru invitată, ci reprezenta coloana sonoră a primilor săi ani de viață. Mai exact, era melodia pe care mama ei alegea mereu să o fredoneze în locuința lor.

Vedeta a menționat că femeia care i-a dat viață a descoperit acest cântec la Brașov, acesta a devenit ulterior un simbol al căminului părintesc. Deși Horia Brenciu a îndemnat-o să fredoneze împreună, actrița nu a putut scoate niciun sunet din cauza nodului din gât.

„Această melodie a fost de la revedere. Suna acolo, în Brașov… Nu, nu pot să o cânt. Versurile nu le-am ascultat niciodată cu atenție, dar atunci când a plecat (n.r.: mama ei), aveau tot sensul din lume. O altă însemnătate”, a spus Laura Cosoi în podcast.

Actrița și-a amintit de copilăria ei

Mai mult decât atât, Laura Cosoi a spus câteva cuvinte și despre copilăria ei. Vedeta și-a amintit cum era în casa sa atunci când era doar un copil.

„Noi venim dintr-o familie cu artiști. Tot timpul se întâmplau lucruri minunate la pian… poeți, melodii, Flacăra. Chiar acolo se adunau toți, la noi în curte, și așa am crescut”, a mai adăugat ea.

Ce a spus Horia Brenciu despre momentul emoționant

La rândul lui, Horia Brenciu a spus pe rețelele de socializare că momentul l-a impresionat mult și că i-a fost greu să își controleze trăirile când a cântat. El și-a adus aminte de conversația deschisă pe care a avut-o cu actrița în studio.

„În a 3-a zi departe de casă, mi-am amintit de momentul ăsta din întâlnirea cu Laura Cosoi. Cântecul pe care i-l cânta regretata ei mamă, semnat de Doru Stănculescu. Mi-au dat lacrimile cum am început să cânt piesa…”, a scris Horia Brenciu pe Facebook.

Ulterior, și Laura Cosoi a publicat un mesaj special pe Instagram, unde a povestit ce a simțit în cadrul podcastului.

„Horia Brenciu, ca să știi! Nici soțul nu m-a făcut să plâng așa cum ai făcut-o tu… Doamne, câte emoții m-au încercat retrăind momente atât de delicate din viața mea… Au fost amintiri care dor, dar și care vindecă atunci când le rostești”, a scris vedeta pe Instagram.

