Laura Cosoi, mai sinceră ca niciodată după ce a anunțat că este din nou însărcinată: „Copiii nu sunt un plan, ci un dar. Nu ne-am dorit ceva anume”

Laura Cosoi, mai sinceră ca niciodată după ce a anunțat că este din nou însărcinată. Vedeta a explicat că nu există un plan legat de câți copii să aibă sau de genul lor. Pentru ea și soțul său, fiecare copil este un dar, primit cu bucurie, fără așteptări sau condiții. Zâmbetele, pașii mici pe hol și momentele simple din viața de familie sunt ceea ce contează cel mai mult pentru cei doi parteneri de viață.

Laura Cosoi a vorbit deschis despre sarcina ei și despre cum privesc ea și soțul său, Cosmin Curticăpean, copiii. Vedeta a spus că nu au un plan anume și că nu așteaptă un rezultat, cum ar fi să vină un băiat. Pentru ei, copiii sunt un dar, nu un obiectiv.

Laura Cosoi, mai sinceră ca niciodată după ce a anunțat că este din nou însărcinată

Prin intermediul rețelelor de socializare, Laura Cosoi a vorbit deschis despre planurile ei legate de copii, după ce a anunțat că așteaptă din nou un bebeluș. Vedeta a dezvăluit cum gestionează întrebările despre „a avea un băiat” sau despre câți copii urmează să aibă.

Actrița a explicat că pentru ea și soțul ei, Cosmin Curticăpean, copiii nu sunt un obiectiv sau un plan, ci un dar.

„Ni se pune des aceeași întrebare. Uneori cu zâmbet, alteori cu mirare sinceră: „Și… mai încercați până vine băiatul?”. De fiecare dată zâmbim, nu pentru că întrebarea ne-ar deranja, ci pentru că ea pornește dintr-o logică diferită de felul în care ne trăim noi viața. Ideea că ai copii pentru a ajunge la un anumit rezultat ține de o gândire care nu e în acord cu felul în care vedem noi viața.

Pentru noi, copiii nu sunt un plan, ci un dar. Nu un obiectiv de bifat, nu o căutare, nu o așteptare condiționată. I-am primit pe fiecare cu inimă deschisă, așa cum au venit, exact așa cum au fost. Nu ne-am dorit „ceva anume”, ci ne-am dorit viață. Zgomot, râsete, pași mici pe hol, mâini care se caută, seri obosite și dimineți pline“, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Facebook.

Ce declarații emoționante a făcut vedeta după ce a anunțat că este însărcinată a cincea oară

Laura Cosoi a făcut câteva declarații emoționante după ce a anunțat că este însărcinată a cincea oară. Actrița a spus că și-a dorit mult să mai aibă un copil.

„Ne-am dorit, nu a fost o întâmplare, mi se pare că Dumnezeu ne iubește foarte mult și simțim asta. A fost o surpriză minunată pentru fete, care chiar au fost emoționate când au aflat și evident că noi adulții mai vorbeam între noi ca scenarii cu familia. Pentru fete, a fost cea mai mare surpriză și m-am bucurat că am reușit să le fac așa o amintire frumoasă.

Nu știu ce va fi, pentru că am plecat înainte să aflăm, dar nici nu contează. Oamenii cred că ne dorim băiat, dar mă amuză asta (…) Din punct de vedere statistic, sunt șanse foarte mici să fie băiat și mai mari să fie fată, iar noi ne dorim ceea ce își dorește Dumnezeu pentru noi”, a mărturisit ea la „Știrile Antena Stars”.

Cum a anunțat actrița că este din nou gravidă

Laura Cosoi a făcut publică vestea că va avea din nou un copil pe conturile ei personale de pe rețelele de socializare. Vedeta a spus că în câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară, iar anunțul a venit chiar de ziua ei de naștere, într-un clip filmat pe o plajă din Thailanda.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața, viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne, pentru darul primit”, a scris actrița în dreptul unui filmuleț postat pe Instagram, în care apare dându-le celor dragi vestea că este din nou gravidă.

