Ce spune Dorian Popa despre primul copil alături de Andreea, soția lui: „Va fi și cel de-al treilea membru al familiei”. Cei doi se vor căsători și în România, după nunta din Maldive

Dorian Popa a vorbit recent despre primul copil alături de Andreea, soția lui. Artistul a mărturisit că se simte plin de energie și că abia așteaptă să-și întâmpine primul copil alături de partenera lui de viață. În același timp, cântărețul a vorbit despre kilogramele lui în minus și a făcut o glumă despre felul în care familia lui va crește.

Dorian Popa a vorbit recent despre cum se simte și despre planurile de familie pe care le are. Artistul a spus că a slăbit câteva kilograme și se simte mai plin de energie. Totodată, a anunțat că se pregătește să devină tată și că abia așteaptă să aibă alături primul copil cu Andreea, soția lui.

Ce spune Dorian Popa despre primul copil alături de Andreea, soția lui

Dorian Popa a făcut recent câteva declarații despre viața de familie și planurile pe care le are alături de soția lui, Andreea. Artistul a recunoscut că a slăbit câteva kilograme și se simte mai energic ca niciodată.

Într-un ton amuzant, cântărețul a anunțat și că se pregătește să devină părinte pentru prima dată. El este nerăbdător să înceapă această nouă etapă în viața lui, plină de emoții și surprize alături de partenera lui de viață.

„Poate vedeți și voi că am vreo 7-8, poate chiar 10 kilograme în minus. Este revergorarea de jumătate de viață. În primul rând, uite, dacă vrei să-ți dau și o de-asta… Șoc, șoc, șoc și groază! Dorian Popa se pregătește și de copil! O țin până când va fi și cel de-al treilea membru al familiei“, a mărturisit artistul în podcast-ul „Chefi la furculițe”.

Cei doi se vor căsători și în România, după nunta din Maldive

Mai mult decât atât, Dorian Popa a vorbit deschis și despre nunta cu Andreea. Cei doi parteneri de viață se vor căsători și în România, după nunta din Maldive.

„Suntem căsătoriți. Urmează cununia civilă și religioasă, pe care le vom face în țară, că nu se poate“, a mai adăugat el.

Artistul și partenera lui s-au căsătorit pe o plajă din Maldive

Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit în vacanță, pe o plajă din Maldive. Nunta celor doi parteneri de viață a avut loc în luna octombrie a anului trecut. Vara trecută, artistul i-a oferit un inel elegant, iar la cununie a pregătit pentru ea o surpriză specială.

Îmbrăcată în alb, Andreea a fost dusă într-un loc pregătit pentru acel moment, care a fost surprins și postat de cântăreț pe rețelele de socializare. Personalul locației a ajutat la decor, cu flori și o coroniță delicată.

Emoțiile au fost mari, iar tânăra și-a arătat dragostea față de soțul ei. Partenera artistului nu a aflat înainte despre planul pregătit, astfel că el i-a făcut o surpriză specială.

