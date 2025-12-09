Home > Vedete > Dorian Popa și-a pregătit casa de Crăciun. Cum arată coronița imensă cu mesaj, așezată pe casă. A fost adusă cu platforma: „Am lacrimi în ochi”
Dorian Popa și-a pregătit casa de Crăciun. Cum arată coronița imensă cu mesaj, așezată pe casă. A fost adusă cu platforma: „Am lacrimi în ochi”
Dorian Popa nu încetează să uimească prin tot ceea ce face. El nu a dat înapoi nici la capitolul decorarea casei de Crăciun, așa că a angajat o firmă care să îi transforme locuința într-una de poveste. Iată cum arată casa lui Dorian Popa, pregătit de Crăciun.
Artistul a apelat la o firmă care i-a adus o coroniță atât de mare, încât a trebuit transportată pe o platformă. Mai mult, Dorian a povestit că oamenii au lucrat toată noaptea pentru a monta coronița pe casă.
Ieșitul în evidență e deja un sport pentru Dorian Popa, la care acesta excelează. A demonstrat-o din nou când și-a decorat casa de Crăciun. El a apelat la o firmă care l-a ajutat să își împlinească viziunile privind decorațiile de sărbători.
Deși a văzut coronița, artistul s-a trezit de dimineață și a văzut că muncitorii au terminat de montat și de decorat întreaga locuință pe dinafară.
Mesajul dinăuntrul coroniței l-a impresionat pe Dorian Popa până la lacrimi.
„Am lacrimi în ochi”, a mărturisit artistul când și-a văzut casa împodobită. El a apreciat și bradul de Crăciun din curte, cu o tematică specială: momente. Împodobit cu fotografii și cu simboluri cheie din viața lui, Dorian Popa le-a prezentat fanilor cât de frumos este aranjată întreaga casă
Dorian Popa s-a căsătorit
Cântărețul și iubita lui, Andreea, s-au căsătorit în vara aceasta, pe o plajă din Maldive. Artistul a vorbit despre partenera lui, mai tânără cu 10 ani decât el.
„Nu că nu are altcineva, dar ea a știut să se ocupe foarte frumos, evident ghidată de mama ei, de inteligența pe care Dumnezeu i-a oferit-o și care este mare. Nu are ea neapărat și nu au altele sau alții, cu toții suntem inteligenți, dar unii ne preocupăm mai mult și de latura aceasta”, a declarat Dorian Popa, la Pro FM.
În story-ul recent, Dorian Popa le-a spus fanilor că motivul pentru care nu doarme în ultimele nopți este unul „de la Dumnezeu”, așa că fanii au sărit rapid la concluzii, crezând că este vorba despre un bebeluș.
