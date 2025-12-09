Dorian Popa și-a pregătit casa de Crăciun. Cum arată coronița imensă cu mesaj, așezată pe casă. A fost adusă cu platforma: „Am lacrimi în ochi”

Dorian Popa nu încetează să uimească prin tot ceea ce face. El nu a dat înapoi nici la capitolul decorarea casei de Crăciun, așa că a angajat o firmă care să îi transforme locuința într-una de poveste. Iată cum arată casa lui Dorian Popa, pregătit de Crăciun.

Dorian Popa are o decorațiune de Crăciun imensă. A fost adusă cu platforma

Dorian Popa a început pregătirile de Crăciun și în stilul caracteristici a atras atenția cu opulența de care a dat dovadă.

Citește și: Claudia Iosif alias Babs, prima reacție după ce Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea: „Mă simt prost”

Artistul a apelat la o firmă care i-a adus o coroniță atât de mare, încât a trebuit transportată pe o platformă. Mai mult, Dorian a povestit că oamenii au lucrat toată noaptea pentru a monta coronița pe casă.

Ieșitul în evidență e deja un sport pentru Dorian Popa, la care acesta excelează. A demonstrat-o din nou când și-a decorat casa de Crăciun. El a apelat la o firmă care l-a ajutat să își împlinească viziunile privind decorațiile de sărbători.

Deși a văzut coronița, artistul s-a trezit de dimineață și a văzut că muncitorii au terminat de montat și de decorat întreaga locuință pe dinafară.

Citește și: Dorian Popa, declarație de dragoste emoționantă pentru soția lui, Andreea, după nuntă: „Și când te gândești că…”

Mesajul dinăuntrul coroniței l-a impresionat pe Dorian Popa până la lacrimi.

„Am lacrimi în ochi”, a mărturisit artistul când și-a văzut casa împodobită. El a apreciat și bradul de Crăciun din curte, cu o tematică specială: momente. Împodobit cu fotografii și cu simboluri cheie din viața lui, Dorian Popa le-a prezentat fanilor cât de frumos este aranjată întreaga casă

Dorian Popa s-a căsătorit

Cântărețul și iubita lui, Andreea, s-au căsătorit în vara aceasta, pe o plajă din Maldive. Artistul a vorbit despre partenera lui, mai tânără cu 10 ani decât el.

Citește și: Dorian Popa, ironizat de fosta iubită? Ce caută Claudia Iosif alias Babs la un bărbat: „Îmi place inteligența emoțională”

„Nu că nu are altcineva, dar ea a știut să se ocupe foarte frumos, evident ghidată de mama ei, de inteligența pe care Dumnezeu i-a oferit-o și care este mare. Nu are ea neapărat și nu au altele sau alții, cu toții suntem inteligenți, dar unii ne preocupăm mai mult și de latura aceasta”, a declarat Dorian Popa, la Pro FM.

În story-ul recent, Dorian Popa le-a spus fanilor că motivul pentru care nu doarme în ultimele nopți este unul „de la Dumnezeu”, așa că fanii au sărit rapid la concluzii, crezând că este vorba despre un bebeluș.

Urmărește-ne pe Google News