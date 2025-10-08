Claudia Iosif alias Babs, prima reacție după ce Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea: „Mă simt prost”

Claudia Iosif alias Babs a făcut prima declarație după ce fostul ei iubit, Dorian Popa, s-a căsătorit cu logodnica lui, Andreea, în Maldive.

Cum a reacționat Claudia Iosif alias Babs după ce Dorian Popa s-a logodit cu iubita lui, Andreea

Dorian Popa (37 de ani) și logodnica lui, Andreea (26 de ani), s-au căsătorit în Maldive, într-un cadru restrâns. Fosta iubită a vloggerului, Claudia Iosif alias Babs (42 de ani), a făcut prima declarație după nunta actorului din „Pariu cu viața”, la solicitarea jurnaliștilor.

„Îi doresc casă de piatră. Dar nu mai este cazul să mă sunați pe mine pentru aceste lucruri. Au trecut doi ani de zile de când ne-am despărțit. Noi nu mai avem nicio treabă. Nu mai este ok să mă sunați. Mă simt prost și să răspund, și să apar în ziare alături de el după atâta timp”, a declarat Babs, pentru Spynews.ro.

Citește și: Dorian Popa și iubita lui, Andreea, s-au căsătorit în Maldive. Mama artistului, primele declarații despre nuntă: „A fost o surpriză totală”

De ce s-au despărțit Dorian și Claudia Iosif

Înainte să o cunoască pe Andreea, Dorian a format timp de 11 ani un cuplu cu Claudia Iosif (Babs). Dorian și Babs au confirmat despărțirea lor în toamna anului 2023.

„Eu cred că, asemeni oricărui cuplu care depășește un anumit număr de ani vechime, amândoi ne-am dorit ca relația să meargă. De multe ori, cred că din cauza gândirii mai puțin deschise și poate din cauza faptului că suntem proaspăt ieșiți de sub comunism, că până la urmă asta este, da? Mai avem nevoie de vreo 20, 30, 40 de ani ca să gândim occidental. Tindem să ne fie frică să ieșim din relații. Pur și simplu cred că relația noastră se împotmolise. Greșeli au fost de ambele părți, poate chiar au fost mai multe greșeli din partea mea. Niciodată nu am spus că m-am comportat perfect în relația asta”, a spus Dorian, în podcastul „Eu sunt Anamaria Prodan”.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News