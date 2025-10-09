Dorian Popa, ironizat de fosta iubită? Ce caută Claudia Iosif alias Babs la un bărbat: „Îmi place inteligența emoțională”

Claudia Iosif alias Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, a spus ce așteptări are de la viitorul iubit, iar mesajul ei poate fi interpretat ca o ironie la adresa vloggerului. Creatoarea de modă vorbește în prezent cu cineva, însă nu poate numi relație ceea ce este între ei.
Claudia Iosif alia Babs a fost contactată de presă după ce fostul ei iubit, Dorian Popa, s-a căsătorit în Maldive cu Andreea, o studentă la Medicină în vârstă de 26 de ani. Nunta dintre vlogger și femeia cu nouă ani mai tânără decât el a venit după doar jumătate de an de când cei doi și-au confirmat relația în mediul online.
Babs le-a urat proaspeților miri Casă de piatră! și a spus că nu i se pare normal să fie întrebată în continuare despre Dorian, având în vedere că sunt despărțiți deja de doi ani. În schimb, creatoarea de modă a fost deschisă la dialog când a fost întrebată ce așteptări are de la viitorul ei iubit.
Babs a spus că nu vrea să se bată pe oglindă cu bărbatul din viața ei. Acest lucru poate fi interpretat ca o ironie la adresa lui Dorian Popa, care este un bărbat foarte preocupat de aspectul lui fizic. În consecință, vloggerul este atent la ce mănâncă și se antrenează intens pentru a se menține în formă.
Dorian Popa a apelat de-a lungul timpului la mai multe intervenții estetice: implant de păr, de barbă, fațete dentare și rinoplastie. În plus, actorul din „Pariu cu viața” și-a injectat buzele, ridurile de pe frunte și de la colțul ochiului și s-a ocupat și de conturul mandibulei.