Dorian Popa, ironizat de fosta iubită? Ce caută Claudia Iosif alias Babs la un bărbat: „Îmi place inteligența emoțională”

Claudia Iosif alias Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, a spus ce așteptări are de la viitorul iubit, iar mesajul ei poate fi interpretat ca o ironie la adresa vloggerului. Creatoarea de modă vorbește în prezent cu cineva, însă nu poate numi relație ceea ce este între ei.

Dorian Popa, ironizat de fosta iubită?

Claudia Iosif alia Babs a fost contactată de presă după ce fostul ei iubit, Dorian Popa, s-a căsătorit în Maldive cu Andreea, o studentă la Medicină în vârstă de 26 de ani. Nunta dintre vlogger și femeia cu nouă ani mai tânără decât el a venit după doar jumătate de an de când cei doi și-au confirmat relația în mediul online.

Babs le-a urat proaspeților miri Casă de piatră! și a spus că nu i se pare normal să fie întrebată în continuare despre Dorian, având în vedere că sunt despărțiți deja de doi ani. În schimb, creatoarea de modă a fost deschisă la dialog când a fost întrebată ce așteptări are de la viitorul ei iubit.

Babs a spus că nu vrea să se bată pe oglindă cu bărbatul din viața ei. Acest lucru poate fi interpretat ca o ironie la adresa lui Dorian Popa, care este un bărbat foarte preocupat de aspectul lui fizic. În consecință, vloggerul este atent la ce mănâncă și se antrenează intens pentru a se menține în formă.

Citește și: Dorian Popa și iubita lui, Andreea, s-au căsătorit în Maldive. Mama artistului, primele declarații despre nuntă: „A fost o surpriză totală”

Câte intervenții estetice are Dorian Popa

Dorian Popa a apelat de-a lungul timpului la mai multe intervenții estetice: implant de păr, de barbă, fațete dentare și rinoplastie. În plus, actorul din „Pariu cu viața” și-a injectat buzele, ridurile de pe frunte și de la colțul ochiului și s-a ocupat și de conturul mandibulei.

„Nu îmi place să mă bat cu el pe oglindă. Îmi place inteligența emoțională. Îmi place când un bărbat nu renunță ușor, când face lucruri, gesturi, când se luptă pentru ce își dorește…”, a spus Babs.

Dorian și Babs au format un cuplu timp de 11 ani. Vloggerul și creatoarea de modă au confirmat în toamna anului 2023 că au decis de comun acord să se despartă.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News