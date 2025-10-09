Dorian Popa, declarație de dragoste emoționantă pentru soția lui, Andreea, după nuntă: „Și când te gândești că…”

Dorian Popa a scris o declarație de dragoste emoționantă pentru soția lui, Andreea. Vloggerul și studenta la Medicină s-au căsătorit într-o ceremonie intimă în Maldive, după doar o jumătate de an de când și-au confirmat relația în mediul online.

Dorian Popa, declarație de dragoste emoționantă pentru soția lui, Andreea, după nuntă

Dorian Popa (37 de ani) se consideră împlinit după nunta cu soția lui, Andreea (26 de ani), și vrea ca toată lumea să știe acest lucru. Astfel, vloggerul i-a făcut o declarație de dragoste emoționante celei alături de care a ales să-și petreacă tot restul vieții.

„Ce am făcut să merit asta? Și când te gândești că va fi doctor în curând”, a scris Dorian Popa pe Instagram.

Vloggerul a ales să se căsătorească la mii de kilometri de România, pe o plajă exotică din Maldive. Mireasa, Andreea, a fost luată complet prin surprindere de ceremonie. După ce Dorian a publicat mai multe imagini cu momentul special, mama lui, Luminița Popa, a confirmat că fiul ei s-a căsătorit.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei, în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a declarat cea pe care Dorian Popa o alintă „Mamișor”, pentru Spynews.ro.

Mama lui Dorian Popa o adoră pe soția lui

Dorian Popa a confirmat relația cu Andreea la începutul lunii martie. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, vloggerul a publicat la Instagram Story o fotografie cu mama și cu iubita lui. Ulterior, protagonistul din „Pariu cu viața” a publicat pe Instagram un videoclip cu el și cu Andreea plimbându-se prin Berlin.

„E foarte frumoasă, e top-model. Ea nu vrea să apară, să știi că nu îi place. Și am întrebat-o: «Dar de ce, Andreea? Ai furat ceva? Ai făcut ceva? Foarte bine, să te arate! Eu sunt mulțumită că te arată!»”, a spus mama lui Dorian.

Dorian Popa a anunțat în luna iunie că el și iubita lui, Andreea, studentă la Medicină, s-au logodit. Anunțul a venit la scurt timp după ce și-au confirmat relația, care nu ar fi mai lungă de un an.

