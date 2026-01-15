Mircea N. Stoian, lovitură sub centură pentru Dan Capatos și Cătălin Măruță. „În sfârșit, două emisiuni dispar!” Jurnalistul lansează acuzații dure din culisele televiziunii

  MENIU  
Mircea N. Stoian a reacționat public cu privire la dispariția a două dintre cele mai longevive și controversate emisiuni din televiziunea românească, „La Măruță” și „Un show păcătos”.

Într-un text publicat pe Oficiul de Știri, jurnalistul a vorbit deschis despre motivele pentru care consideră acest moment unul necesar pentru industria media, dar și despre experiențele personale care l-au determinat să rupă definitiv legătura cu aceste formate.

Tonul său tranșant, presărat cu acuzații grave și confesiuni din culisele televiziunii, a stârnit un val de reacții și a readus în discuție modul în care show-urile de tip tabloid au influențat peisajul mediatic din România.

Mircea N. Stoian, atac fără precedent la adresa televiziunilor care l-au consacrat

Mesajul publicat de Mircea N. Stoian a zguduit industria media. Jurnalistul, cunoscut pentru stilul său direct și lipsit de menajamente, a lansat un atac dur atât la adresa emisiunii „La Măruță”, cât și a fostului său loc de muncă, „Un show păcătos”.

Stoian anunță fără echivoc sfârșitul a două producții care au dominat ani la rând grilele de programe. „În sfârșit! Două emisiuni dispar definitiv din media: „La Măruță” și „Un show păcătos”! Anul 2026 aduce dispariția din peisajul mediatic a două emisiuni extrem de longevive; «La Măruță» și «Un show păcătos»”, scrie jurnalistul, subliniind că ambele formate au contribuit la degradarea standardelor din televiziune.

El afirmă că aceste show-uri au împins media într-o zonă a senzaționalului ieftin, din care televiziunile nu s-au mai recuperat: „Ambele foste fanioane ale respectivelor posturi, ambele hard tabloid, ambele schimbând percepția despre televiziune ducând-o într-o zonă a derizoriului din care nu s-a redresat nici acum, tabloidizarea rămânând ca o coordonată fundamentală a televiziunii actuale în România, fie că vorbim de politică fie că vorbim de social, fie că vorbim de entertainment.”

Critici dure la adresa lui Cătălin Măruță

Cea mai mare parte a mesajului este dedicată emisiunii „La Măruță” și moderatorului său. Stoian nu se ascunde în spatele metaforelor și folosește un limbaj extrem de tranșant. „«La Măruță» a devenit cea mai abjectă emisiune de după-amiază din ultimii 10 ani. Deși inițial concepută ca un talk-show lejer cu vedete, emisiunea vopsitului soț al Andrei, ea a devenit de nefrecventat”, afirmă el, acuzând transformarea show-ului într-un produs tabloid lipsit de credibilitate.

Jurnalistul susține că direcția editorială a emisiunii ar fi alungat publicul tradițional:

„Încercând să bage pe gât tot felul de maneliști și personaje dubioase, Măruță n-a făcut decât să-și înstrăineze propriul public, devenind, la un moment dat, acum câțiva ani, prin sondaje, cel mai detestat moderator de televiziune din România. Sute de mii de înjurături și comentarii negative au dat de pământ cu olteanul care a transformat emisiunea nu numai într-un izvor gâlgâitor de bani, ci și într-o rampă pentru presiuni atunci când ceva nu-i convenea, împroșcând cu minciuni și abjecții pe cei care îi aveam vizor.”

Stoian amintește și un episod grav, petrecut în urmă cu aproximativ 12 ani, când o farsă difuzată la Pro TV ar fi generat o amendă record. „Măruță ar trebui să-mi mulțumească în genunchi pentru că nu l-am dat în judecată pentru instigare la violență… pentru care a primit cea mai mare amendă din istoria Pro TV: 23.000 de euro.”

De ce a plecat Stoian de la „Un show păcătos”

Nici Antena 1 și nici Dan Capatos nu scapă de criticile jurnalistului. Stoian explică motivele pentru care a decis să părăsească emisiunea care l-a făcut cunoscut. „Am plecat de la emisiunea «Un show păcătos» din cauza atmosferei irespirabile de acolo”, mărturisește el.

El susține că formatul se degradase, iar invitații deveniseră tot mai controversați. „În ultima vreme, Dan începuse să aducă maneliști și personaje dubioase, de la care nu bag mâna în foc că nu lua bani.”

Decizia a fost una radicală, dar asumată. „Am considerat că este sub nivelul meu să accept un asemenea compromis și am decis să rup colaborarea cu Antena 1.”

Relația ruptă cu Dan Capatos

Stoian afirmă că după plecarea sa, legătura cu Dan Capatos s-a întrerupt complet. „Din acel moment, nu am mai vorbit cu Capatos niciodată: nu m-a mai sunat, iar eu nici atât.”

El critică și modul în care a fost realizată ultima ediție a emisiunii, reproșându-i lui Capatos că nu i-a invitat pe cei care au contribuit la succesul show-ului. „Dacă n-am fi fost noi, Capatos ar fi rămas și acum un ziarist oarecare de monden.”

O radiografie sumbră a industriei media

În final, mesajul lui Stoian devine o critică generală la adresa televiziunilor comerciale, pe care le acuză că funcționează exclusiv pe baza audienței, indiferent de costuri morale. „În televiziune, dacă nu faci audiență, nu exiști”, scrie el, adăugând că succesul este adesea construit pe scandal și compromis.

Jurnalistul sugerează că deține informații care ar putea zgudui întreaga industrie. „Dacă m-aș apuca să scriu tot ceea ce știu și despre Antena 1, și despre Pro TV, și despre jocurile de culise în care uneori am fost implicat direct, s-ar zgudui toată media. Hai, pa!”

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
