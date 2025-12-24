Unde a ajuns Dan Capatos, după ce a plecat de la Antena 1: „Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust”

Dan Capatos a plecat de la Antena 1 și a decis să urmeze o altă cale în plan profesional. Scandalul privind acuzațiile făcute de politicianul Cristian Rizea, care l-a acuzat pe prezentator că ar fi „furnizat femei”, ar fi stat la baza deciziei postului Antena 1 de a întrerupe contractul cu prezentatorul. Acum, Dan Capatos poate fi văzut în altă parte.

Dan Capatos se alătură Arcmedia

După ce a fost dat afară de la Antena 1 în urma unor acuzații grave făcute de Cristian Rizea, Dan Capatos s-a reorientat.

Prezentatorul a stat mai bine de un deceniu și jumătate în trustul Antena, iar la finalul acestui an, conducerea postului a decis să întrerupă colaborarea cu acesta.

Conform Cancan.ro, la baza deciziei ar fi stat scandalul pornit de Cristian Rizea, care l-a acuzat pe Capatos public de proxenetism și alte lucruri grave.

Acum, prezentatorul se alătură grupului Arcmedia, în cadrul Cancan.ro.

„Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust de publishing din România. Dincolo de prietenia care mă leagă, de aproape 30 de ani, de cei care au construit acest trust, am acum ocazia să lucrez alături de ei, pentru a vă oferi împreună o surpriză de proporții, la începutul anului viitor. Pentru mine, de-acum înainte “Totul e Cancan”. Sărbători liniștite tuturor și să ne vedem sănătoși în 2026!”, a declarat Dan Capatos.

„Integrarea lui Dan Capatos în portofoliul editorial ARCMEDIA reprezintă un pas firesc într-o strategie amplă de creștere și diversificare a conținutului, una dintre preocuparile principale din urmatoarea perioada.

Ne concentrăm pe consolidarea brandurilor puternice și pe atragerea profesioniștilor care pot genera relevanță, consistenta și influență de consum.

Dan Capatos este unul dintre cei mai buni profesioniști în celebrity entertainment, un vechi prieten, căruia îi urăm succes în noua provocare”, a declarat Radu Budeanu, CEO-ul si fondatorul ARCMEDI

Arcmedia, trustul de publishing deținut de Radu Budeanu

Arcmedia este un grup media fondat și deținut de Radu Budeanu, care unește următoarele agenții de știri și publicații: Mediafax și Mediafax Foto, publicațiile Gândul, G4Media, CANCAN, Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

