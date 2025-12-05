Reacția lui Dan Capatos după ce s-a zvonit că ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Mesajul prezentatorului pentru public

Zvonurile privind plecarea lui Dan Capatos de la Antena Stars au zguduit lumea mondenă în ultimele zile. Presa tabloidă a scris că prezentatorul ar fi fost concediat, împreună cu colegul său Silviu Andrei, pe fondul acuzațiilor grave lansate de fostul politician Cristian Rizea.

După mai bine de 15 ani în trustul Intact, Capatos a ieșit public cu primele declarații, încercând să clarifice situația și să liniștească telespectatorii.

Reacția lui Dan Capatos după zvonurile plecării de la Antena Stars

Într-o intervenție pentru cancan.ro, Dan Capatos a negat zvonurile privind concedierea sa și a subliniat că emisiunea Xtra Night Show continuă să fie difuzată. „Eu mă aflu în continuare pe post. Restul e cancan…”, a declarat prezentatorul, infirmând speculațiile apărute în tabloide. Apoi, Dan Capatos a postat pe Instagram un mesaj asemănător, pe care Silviu Andrei l-a distribuit la rândul său: “De luni până joi, de la 22.30. Restul e cancan…”

Acuzațiile lui Cristian Rizea

Zvonurile plecării lui Capatos de la Antena Stars au pornit după ce fostul politician Cristian Rizea l-a acuzat de proxenetism și de faptul că ar fi „furnizat femei”.

„Băi, ***, bă, să-ți dau lista, mă. Și la cine ai mai dat gagici? Să-mi spui mie cât ai dat lui Borcea? Să-mi spui? Să-ți dau eu, mă, lista, mă, ****? Păi asta faci tu, mă, prostituție la emisiunea ta. La emisiunea ta ai prostituție! Băi, știi ce-mi plăcea? Bă, când erau astea, de pe vremea lui Daniela Crudu și Bianca… Băi, știți cum zicea? Băi, și acum, dacă vă uitați… Programul, în pauzele alea, când fac ei în public, programul conține plasare de produse.Băi, am zis mereu că-i zic asta: plasare de produse ****, bă!

Băi, incredibil ce se potrivește asta! Programul… emisiunea… conține plasare de produse. Băi, incredibil! Când vedeți: plasare de produse ****. Adică se potrivește perfect. Că tu asta faci. Tu asta faci. Iar fetele astea și-au crescut cota prin tine, corect. Că inițial aveau 200-300… 200 așa… 200… și apoi au sărit peste 500″, a afirmat Cristian Rizea pe TikTok.

Dan Capatos lucrează în presă de la 19 ani

Dan Capatos a absolvit Facultatea de Jurnalism și și-a început cariera în presă la doar 19 ani, la Evenimentul Zilei, unde a urcat rapid până la poziția de redactor-șef adjunct. Ulterior, a colaborat cu revista Playboy, participând la numeroase pictoriale cu vedete. Deși publicația era una de renume, jurnalistul a dezvăluit că veniturile sale nu depășeau suma de 1.000 de dolari.

În cadrul podcastului realizat de Codin Maticiuc, Dan Capatos a rememorat perioada în care a lucrat la revista Playboy, între anii 2000 și 2004. El a povestit cum, la vremea respectivă, cititorii erau implicați direct în alegerea vedetelor care apăreau în paginile publicației, printr-un top realizat pe baza voturilor. Cele mai dorite apariții erau Mihaela Rădulescu, Andreea Marin și Andreea Raicu, însă acestea nu erau accesibile pentru negocieri.

„Eu am fost la Playboy între anii 2000 și 2004. Nu mai știu la ce nivel era internetul la vremea aia. Aveam un top. Îi întrebam pe cititori pe cine vor să vadă în paginile revistei. Primele trei nu erau niciodată accesibile, pentru că erau Mihaela Rădulescu, Andreea Marin și Andreea Raicu. Pe locul 4, întotdeauna, era Andreea Antonescu, care nu avea 18 ani.

Tu înțelegi cum erau cititorii? Sute de mii de voturi. Când Andreea a împlinit 18 ani eu am fost desemnat să încep negocierile. Ea fugise de acasă… a zis că fără 50.000 nu vrea. Cel mai mult luase, până atunci, 13.000. Notorietatea ei era uriașă și știa pe ce se bazează. Două săptămâni m-am ținut de capul ei. Am reușit să cobor la 30.000, recordul”, i-a povestit Dan Capatos lui Codin Maticiuc.

