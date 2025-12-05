Kim Cattrall s-a căsătorit cu Russell Thomas. Ce diferență de vârstă este între cei doi: „Este un pic rebel, ceea ce îmi place”

Kim Cattrall s-a căsătorit cu Russell Thomas la Londra, într-un cadru intim și elegant, relatează People.com. Actrița din „Totul despre sex” este mai mare decât soțul ei.

Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit după nouă ani de relație

Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit joi, 4 decembrie, la Chelsea Old Town Hall, în Londra. Actrița și inginerul audio formează un cuplu din anul 2016. Acesta este al patrulea mariaj al protagonistei din „Totul despre sex”.

Mireasa a ales un costum Dior pentru ocazie, în timp ce soțul ei a optat pentru un costum negru realizat pe comandă, semnat de Richard James. Actrița și-a accesorizat ținuta cu mănuși Cornelia James și o pălărie personalizată creată de modistul Philip Treacy, în timp ce soțul ei și-a accesorizat costumul cu o cravată aurie.

Actrița, în vârstă de 69 de ani, și inginerul audio, în vârstă de 55 de ani, și-au oficializat relația în cadrul unei ceremonii intime, la care au participat doar 12 invitați.

Nunta, care a fost o celebrare discretă, axată pe familie, prieteni apropiați și parteneriatul durabil pe care mirii l-au construit, reflectă preferința lui Cattrall și Thomas pentru discreție.

Cum s-au cunoscut Kim Cattrall și Russell Thomas

Cattrall și Thomas s-au cunoscut în 2016, la BBC, când ea a apărut într-un episod din emisiunea Woman’s Hour. Relația lor s-a transformat rapid într-un parteneriat solid și de lungă durată.

După acea primă întâlnire, cei doi s-au urmărit reciproc pe X (fostul Twitter), a povestit actrița într-un interviu din 2018, pentru Glamour. „El mi-a scris în privat”, a spus ea. „A fost foarte, foarte modern și foarte ușor”, a completat.

După mai multe discuții la distanță, Thomas a vizitat-o pe actriță în Vancouver. „A fost foarte curajos din partea lui, pentru că nu ne cunoșteam cu adevărat, în afară de faptul că am luat câteva mese împreună. Dar a venit și ne-am înțeles foarte bine”, a declarat ea pentru People.com, în 2020. „Și am rămas împreună de atunci!”, a adăugat Kim.

„Mă simt foarte bine în preajma lui”, a mai spus atunci. „Este exploziv și are un simț al umorului răutăcios. Și este și plăcut ochiului!”, a completat.

„Este un pic rebel, ceea ce îmi place“

De-a lungul anilor, cei doi și-au protejat relația de atenția publică. Legătura dintre ei se bazează pe respect reciproc și interese comune. Relația lor durabilă s-a caracterizat printr-o prezență constantă unul în viața celuilalt și printr-o evoluție profundă atât pe plan personal, cât și creativ.

În iunie 2025, actrița s-a destăinuit în legătură cu relația lor într-un interviu pentru The Times, spunând că, de-a lungul idilei lor, „s-au distrat de minune”. „El a avut o viață incredibil de interesantă și cu adevărat în termenii lui”, a adăugat Cattrall despre soțul ei. „Este un pic rebel, ceea ce îmi place.“

